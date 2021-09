Knifi un praktiski padomi, lai mati būtu apjomīgi un veselīgi

Mati ir sievietes skaistākā un pamanāmākā rota, tādēļ jebkura daiļā dzimuma pārstāve vēlas, lai tie būtu apjomīgi, mirdzoši un veselīgi. Patiesībā tas nemaz nav neiespējami, ja vien esi gatava sīki un smalki izstudēt, kāda kopšana atbilst tieši taviem matiem.

Zini savu matu tipu



Kārtīgi iepazīstot savus matus, tu vari pasargāt tos no nejaušas sabojāšanas. Pirms ķemmes vai matu ieveidošanas rīku (lokšķēru, matu taisnotāja) izmantošanas, noskaidro, kurā no divām galvenajām kategorijām ietilpst tava matu rota – tie ir plāni vai biezi. Plānu matu īpašniecēm ir grūtības matus padarīt apjomīgus, tie vienmēr ir pieplakuši, bet viegli ieveidojami. Savukārt biezo matu īpašnieču mati ir kupli, ļoti biezi un pat smagi, bieži vien ļoti nepakļāvīgi ieveidošanai.

Sāc ar labu matu griezumu



Regulāra došanās pie friziera nav domāta tikai, lai nogrieztu bojātos matu galus. Profesionāls frizieris, izvēloties tev piemērotāko matu griezumu, matus var padarīt apjomīgākus un "dzīvākus". Piemēram, stiliste Džinija Čo portālam "Good Housekeeping" teic, ka pareizi izvēlēts pakāpeniskais griezums matiem var piešķirt apjomu. Runājot par bieziem matiem, stilists Edvards Tricomi iesaka tos audzēt garus, izvairoties no griezumiem, kas ir līdz pleciem vai īsāki – tie izskatīsies pārāk kupli un būs nevaldāmi.

Atbilstoši kopšanas līdzekļi



Veselīgu un spīdīgu matu pamatā ir pareiza šampūna un kondicioniera izvēle, tostarp nevajadzētu aizmirst par nepieciešamību ik nedēļu savus matus palutināt ar dziļi mitrinošu matu masku. Biezo un cirtaino matu īpašnieces ikdienas kopšanā var izmantot kondicionierus un matu krēmus, kas matus padarīs vieglāk kopjamus, taču plāniem matiem ir piemēroti matu apjomu palielinoši aerosoli.

Protams, katrs matu ieveidošanas un kopšanas līdzeklis ir atšķirīgs, taču tos visus varētu noraksturot ar vienu teicienu – labāk mazāk, nekā par daudz. Vienmēr matos ieklāj nelielu daudzumu attiecīgo līdzekli un, ja tomēr jūti nepieciešamību, ieklāj to atkārtoti.

Matu želejas paredzētas īsu matu ieveidošanai un fiksācijai – tās piešķir matiem formu un tekstūru, tāpat želeju var ieklāt pirms matu ieveidošanas cirtās, paskaidro stiliste Čo.

Arī matu putas ir noderīgs palīgs frizūras ieveidošanai, turklāt tās piešķir matiem apjomu, saglabā matus vajadzīgajā mitrumā un padara tos mīkstus un patīkamus.

Stiliste Džinija Čo arī teic, ka viņas rokassomiņā vienmēr ir atrodams serums matiem – brīnumlīdzeklis, kas matus padara stiprus un mirdzošus.

Savukārt blondo matu īpašniecēm, kā portālam "Everyday Health" norāda stiliste Tanija Morana, ieteicams lietot violetos šampūnus, kas neitralizē nevēlamos dzeltenīgos toņus.

Īsto rīku izvēle



Jau iepriekš minējām, ka ir ļoti svarīgi zināt savu matu tipu, lai pēc tam izvēlētos pareizos matu kopšanas līdzekļus un ieveidošanas rīkus. Stilists Tricomi visiem aicina izvēlēties matu žāvētāju, kas pēc iespējas mazāk bojās matus, tāpat ir svarīgi izvēlēties īsto ķemmi un izmantot matiem draudzīgas gumijas. Pirms matu žāvēšanas vai ieveidošanas vienmēr papildus izmanto serumu matu aizsardzībai pret karstumu. Ikdienas matu sukāšanai izmanto lāpstiņveida matu ķemmi, taču matu žāvēšanai labāk izvēlēties apaļu matu suku, kas paredzēta matu ieveidošanai. Izmantojot apaļās matu ķemmes, jāpatur prātā, ka nav ieteicams izmantot sukas ar metāla rāmjiem – žāvēšanas laikā tas var uzkarst un bojāt matus.

Smalkiem un plāniem matiem ieteicams lietot matu ķemmes ar mežacūkas sariem – tie matus padara spīdīgus un zīdainus. Normāliem un bieziem matiem ieteicams izmantot ķemmes ar dabīgajiem mežacūkas un neilona sariem. Neilona sari matus padarīs vieglāk sukājamus, taču mežacūkas sari nodrošinās iepriekš minētos ieguvumus. Patiešām biezu matu īpašniecēm vislabāk izvēlēties sukas ar izturīgajiem neilona sariem.

Iemīli savu matu dabisko tekstūru



Arvien vairāk sievietes cenšas iemīlēt un pieņemt savu dabīgo matu tekstūru, kas, savukārt, atgādina jau iepriekš minēto – mums katrai ir jāzina, kā pareizi kopt savus matus atkarībā no to tipa un tekstūras. Piemēram, cirtaino matu īpašniecēm ir svarīgi izvēlēties produktus, kas paredzēti tikai šai matu tekstūrai. Tas nozīmē, ka jāizvairās no jebkādiem produktiem, kas matus varētu dehidrēt, piemēram, produktiem, kuru saturā ir sulfāti vai minerāleļļas.

Izmanto savu matu labās īpašības



Plāno un smalko matu īpašniecēm ir iespējama liela daudzveidība matu ieveidošanā. Varat spēlēties ar nekārtīgiem matu sakārtojumiem, piemēram, nekārtīgām, spurainām copēm. Tāpat itin viegli matus varat saņemt zemajās astēs, turklāt šādi mati ir vieglāk iztaisnojami un ieveidojami lokās. Biezo matu īpašnieces dienās, kad mati šķiet pārāk smagi, var tos sataisīt augsto zirgasti, teic stilists Renato Kampora, un paskaidro, ka biezo matu īpašnieces var izmantot daudz vairāk matu kopšanas līdzekļu, jo tie nepieplacinās matus.

Saglabā matus pietiekami mitrus



Pārāk sausi mati – šī ir viena no biežākajām problēmām. Ir vairāki veidi, kā matus saglabāt pietiekami mitrus, piemēram, mazgāšanai izmantot vēsāku ūdeni (izvairies tos mazgāt katru dienu), nežāvēt tos ar fēnu un gulēt zīda gultasveļā, kā arī izmantot matus mitrinošus šampūnus un balzāmus. Izvairies no šampūniem, kuru sastāvā atrodams alkohols.