Ko darīt pirms miega, lai pamostos ar starojošu sejas ādu?

Pēc garas un smagas darba dienas vai kāda vēlāka pasākuma reizēm var gadīties piemirst par pienācīgu sejas ādas sagatavošanu miegam. Tomēr izlaižot ierasto sejas kopšanas rutīnu, pastāv risks pamosties ar pietūkušiem plakstiņiem un blāvu, nogurušu ādu. Lūk, kādus vakara rituālus iesaka portāls "Womanitely", lai āda no rīta izskatītos svaiga un starojoša.

Ieej vannā un atceries noņemt kosmētiku

Ir daudz veidu, kā, pārnākot mājās, atbrīvoties no dienā uzkrātās spriedzes. Piemēram, iemīļotais seriāls, glāze vīna. Tomēr būtu labi no zilajiem ekrāniem atteikties vismaz divas stundas pirms gulētiešanas un tā vietā ieiet siltā vannā. Ūdens sniegs nomierinošu efektu, tāpat siltumā atvērsies poras, kas palīdzēs ādā labāk iesūkties kopjošajiem līdzekļiem.

Runājot par kopšanu, jāatceras, ka gulēšana ar kosmētiku uz sejas ir viens no ātrākajiem veidiem, kā tikt pie ādas kairinājuma, smalkajām krunciņām un pūtītēm, jo tiek nosprostotas poras.

Ne mazāk svarīgs faktors ir pietiekama mitrināšana. Kad āda tiek mitrināta, tā atstaro gaismu, tādēļ vizuāli izskatās mirdzošāka un atsvaidzināta. Ķermenim ieteicams mitrinošs losjons, savukārt sejas ādas kopšanai izmanto nakts krēmu, kā arī acu krēmu. Papildus saudzīgai ikdienas ādas attīrīšanai no netīrumiem, sviedriem un baktērijām, kas var aizsprostot poras, tādējādi vizuāli padarot ādu blāvu, jāparūpējas arī par tās atbrīvošanu no virspusējām atmirušām raga slāņa šūnām. Te nāks talkā produkti ar lobošām īpašībām, piemēram, tādi, kas satur enzīmus. Lietošanas režīms piemērojams atkarībā no konkrētā līdzekļa, kā arī personas ādas tipa.

Miega zelta stundas

Neilgi pirms gulētiešanas ieteicams izdzert glāzi ūdens, kam pievienota citrona šķēlīte. Citronūdens nodrošinās ķermeņa mitrināšanu, kā arī attīrīs ādu miega laikā.

"Skaistuma miegs" nav tikai tukšs izdomājums. Guļot organisms ne tikai atpūšas, miega laikā atjaunojas un uzkrājas audu enerģētiskās un funkcionālās rezerves. Miega bads var pasliktināt sejas ādas krāsu un elastību, tumšo loku veidošanos zem acīm. Septiņu astoņu stundu ilgs miegs patiešām ir optimālākais variants lielākajai daļai pieaugušo, bet vai tu zini, cikos ir jāiet gulēt, lai āda izskatītos patiešām labi? Izrādās, laika posmā no pulksten 23:00 līdz 3:00 atjaunošanās procesi visos ādas slāņos noris īpaši intensīvi.

Rekomendējams pievērst uzmanību arī gulēšanas pozai. Guļot uz vēdera, tiek apgrūtināta normāla šķidruma apmaiņa organismā, tādēļ var veidoties tūska zem acīm. Vislabāk ir gulēt uz muguras ar pavisam nedaudz paceltu galvu.

Praktizē meditāciju

Vieglas, mediatīvas mūzikas vai meditācijas klausīšanās un praktizēšana pirms miega palīdz ne tikai labāk noskaņoties gulētiešanai un atbrīvoties no spriedzes ķermenī, bet arī palēnina elpošanu un sirdsdarbību, kā arī samazina asinsspiedienu. Tāpat iegūti pierādījumi tam, ka meditācija palīdz pārvarēt nemieru, depresiju, paaugstinātu asinsspiedienu un daudzas citas kaites. Turklāt šīs ir tikai dažas no meditācijas sniegtajām priekšrocībām.

Izstrādājot ādai labvēlīgu pirmsmiega rutīnu, no rīta nebūs jāuztraucas par to, kā veiksmīgāk paslēpt tumšos lokus zem acīm un aizsegt piepeši uzradušos pūtīti. Vai vērts pamēģināt?