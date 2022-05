Matu kopšanas kļūdas, kas neļauj izskatīties jaunākai

Katram no mums ir priekšstats, kā izskatās cilvēks, kurš tikko nosvinējis 50. vai 60. dzimšanas dienu, un liela loma tajā ir arī matu sakārtojumam, piegriezumam un izvēlētajai krāsai. Tas savukārt nozīmē, ka tev ir divas iespējas – ar izvēlēto frizūru un toni, kā arī ikdienas rūpēm par matiem vari vizuāli gan pieskaitīt pāris gadus pasē, gan arī atņemt.

Protams, būsim arī reāli – jauna frizūra vien sievieti ar 50 gadu dzīves pieredzi izskata ziņā nepārvērtīs divdesmitgadniecē, un patiesībā ne visas to arī gribētu. Turpinājumā iepazīsties ar vairāku matu stilistu, frizieru un ekspertu ieteikumiem, kuras matu kopšanas un veidošanas kļūdas novērojamas visbiežāk un kāda pieeja izmantojama to vietā.

Ne vienā un jaudīgā tonī

Džons Spantons, "Trevor Sorbie" eksperts, sacījis – izvēlētajai krāsai ieteicams būt maigai. "Ir dzīves posmi, kurā vienkrāsaini mati nebūs labākais variants," viņš norādījis. Tā vietā Spantons iesaka izmēģināt matu krāsošanu "balayage" tehnikā, kas burtiskā tulkojumā nozīmē "slaucīt". Tās ietvaros meistars ar otiņu matus krāso vertikālā virzienā, radot dabisku un gaumīgu pāreju starp krāsām.

Šim uzskatam piekrīt arī friziere Katrīna Džeksone, kas iesaka neaizrauties ar ļoti spilgtiem un drosmīgiem toņiem, kā arī matu skaistumu uzticēt speciālistam – ja ne katru krāsošanas reizi, tad pārmaiņus. "Kļūstot vecākām, matus vajadzētu krāsot vairākos toņos," viņa sacījusi, uzsverot – krāsojot matus tikai mājas apstākļos, tie ar laiku izskatīsies "smagi". Un tas savukārt liks vizuāli novecot.

"Blunt cut" griezums

Ar gadiem mainās sejas forma – tā no omulīgi apaļīgas kļūst stūraināka, tāpēc noteikti ieteicams izvairīties no matu griezumiem, kas liks pievērst īpašu uzmanību jaunajai formai. Viens no piemēriem ir "blunt cut" – griezums, kad mati abās pusēs nogriezti pilnībā taisni, ar taisniem galiem un simetriski. Matu stiliste Heilija Gibsone stāsta, ka šāda frizūra, kas beidzas aptuveni pie žokļa līnijas un neveido pakāpes, parasti rada "smagu" efektu, līdz ar to nepalīdzēs sejai izskatīties jaunākai.

Variants ir izvēlēties griezumu, "celiņu" pārceļot uz vienu sānu, kā arī nedaudz saīsinot matus vienā vai otrā pusē. Svarīgi lai garākā puse sniegtos mazliet zem žokļa līnijas. Eksperte norāda, ka ar šādu griezumu seja izskatīsies pilnīgāka un jauneklīgāka.

Īsi vai gari?

Ļoti iespējams, šo jautājumu varētu saukt par mūžsenu. Valda uzskats, ka gados vecākiem cilvēkiem nedz piedienas, nedz arī piestāv gari mati, taču tik viennozīmīgi teikt arī nevarētu. Situācijas ir ļoti dažādas, un to apstiprina arī eksperti. Piemēram, "Barrie Stephen" eksperts Džeimss Teilors uzsver – galvenais faktors ir matu stāvoklis. "Cilvēkiem šķiet, ka gariem matiem jāsaka kategorisks "nē", taču, ja mati ir veselīgi, izvēlētais griezums ir pareizs, kā arī tie ir pietiekami apjomīgi, kāpēc gan ne!"

Savukārt Heilija norāda, ka ļoti gari mati – jo īpaši, ja tie ir taisni – seju savā ziņā nocietina un pievērš uzmanību līnijām. "Ja vēlies atstāt garus matus, pārliecinies, ka tie ir mīksti, zīdaini, kā arī ieveido tos vieglās lokās vai pievieno apjomu. Šādā veidā izskats būs pilnīgāks, bet seja – jaunāka."

Bet frizieris un dažādu nozares apbalvojumu saņēmējs Džeimijs Stīvens veselīgo un garo matu īpašniecēm iesaka variantu "kaut kur pa vidu", nogriežot matus līdz atslēgas kaulam. "Ar pakāpenisku griezumu šādā veidā pacelsi kaklu un žokļa līniju, piešķirot jauneklīgāku skatu."

Nebaidies no sudraba mirdzuma

Gluži tāpat kā ar garajiem matiem, cilvēkiem arī šķiet, ka par nodevīgu dēvētais sudraba mirdzums matos automātiski viņus padara vecus. Tas ir stereotips vien, un patiesībā kopti mati pelēcīgos toņus var būt pat ļoti skaisti. Izcelt sirmo matu skaistumu var palīdzēt gan profesionāli matu meistari, gan arī šim mērķim piemēroti skaistumkopšanas līdzekļi.

"Ja sieviete jau ir pilnībā nosirmojusi un viņai tas piestāv un patīk, ir īpaša matu kosmētika, kas izceļ un uzsver šo auksto perlamutra toni, piešķir tam vēl vairāk mirdzuma. Tad nav nepieciešams ik pēc pāris nedēļām krāsot, pietiek ar ikdienas kopšanu," portālam "Cālis" atklājusi friziersalona "Maija" meistare Nadežda Semojonova. "Manā pieredzē ir bijuši gadījumi, kad es atrunāju klienti no matu krāsošanas, jo redzu, ka viņai piestāv sirmums un ir skaists tonis. Vēlāk viņa ir ļoti apmierināta un lieto šo izceļošo ikdienas kosmētiku. Viņai nevajag katru mēnesi skriet uz frizētavu piekrāsot ataugušās saknes, un izskatās ļoti eleganti."

Veselīgs matu stāvoklis

Ar gadiem mati vairs nav tik spēcīgi un mirdzoši, tādēļ tiem nepieciešama jo īpaši vērīga aprūpe. Tas savukārt nozīmē, ka rūpīgāk jāattiecas pret galvas ādas kopšanu. Nepietiekama aprūpe var rezultēties palēlinātos matu augšanas ciklos, un matu struktūra var kļūt plānāka, sacījusi Gibsone.

Jau vēstījām, ka šampūnu uzdevums, tāpat kā ziepju, ir attīrīt ādu un matus no netīrumiem, putekļiem un taukiem. Ja matus ir paredzēts mazgāt katru dienu, ieteicams izvēlēties šampūnus, kuri paredzēti ikdienas lietošanai – tie saudzīgāk attīrīs galvas ādu. Tādus ir iespējams iegādāties aptiekās.

Kvalitatīvu kopjošo šampūnu sastāvā var būt placentas ekstrakts, aminoskābju komplekss, peptīdi, hidrolizēts keratīns un kolagēns, mikroelementi – cinks, silīcijs, magnijs, dzelzs, hialuronskābe, zīda proteīni. Šie komponenti palīdzēs uzlabot bojātu matu struktūru un veicinās to atveseļošanos.

Tuvojoties vasarai, atceries, ka mati ir jāsargā no UV stariem – saule un karstums padara matus sausākus un tos bojā, turklāt galvas ādas apdegums var ierosināt matu pastiprinātu izkrišanu. Cepure jāvelk arī, ejot pirtī.

