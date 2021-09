Neviltoti skaists skatiens – ieteikumi skropstu veselības veicināšanai

Lai savu skatienu padarītu izteiksmīgāku, dabīgās skropstas tiek aizvietotas ar mākslīgajām skropstām, atliektas un nereti uzkrāsotas pat vairākos slāņos. Laika gaitā, regulāri izciešot iepriekš minētās procedūras, tās kļūst trauslas un vēl īsākas, kā iepriekš. Labā ziņa – to ir iespējams mainīt, rūpējoties par tām tikpat vērīgi un ar tikpat lielu mīlestību, kā pret matiem vai ķermeņa ādu.

Nedaudz mīlestības un iecietības



Lai gan skropstu kopšanai sabiedrībā bieži netiek pievērsta pietiekami liela uzmanība, tās ir jākopj ar tikpat lielu mīlestību un vērību kā ikdienā kopjam matus, sejas un ķermeņa ādu. Tās regulāri lutinot, būs redzami arī rezultāti – pamanīsi, ka skropstas ar katru dienu kļūst arvien veselīgākas, garākas un arī izteiksmīgākas. Turklāt regulāra skropstu aprūpe var samazināt infekciju, iekaisuma, kairinājuma un skropstu zuduma risku.

Īpaši vērīgi pret savām skrosptām jāattiecas sievietēm, kas regulāri lieto grimu vai mākslīgās skropstas. Patiesībā skropstas ir diezgan izturīgas – godam pacieš regulāru krāsošanu, atliekšanu un arī mākslīgo skropstu pielīmēšanu, tomēr, bieži veicot visas iepriekš minētās darbības, ir tikai dabiski, ka tās laika gaitā kļūst arvien trauslākas.

Estētikas speciālistes Kerija-Lū Hērberta portālam "Heathline" paskaidro, ka skropstas patiesībā pilda praktisku funkciju – tās aizsargā acis, neļaujot iekļūt gružiem un putekļiem. Uz apakšējā plakstiņa atrodas aptuveni 75 līdz 80 skropstu, bet uz augšējā – 90 līdz 160. Skropstu dzīves cikls ir no četriem līdz 11 mēnešiem, un veselīgas, koptas skropstas var izaugt par līdz 12 milimetriem garas.

Biežāk sastopamās problēmas:

skropstu izkrišana vai milfoze;

lēna skropstu augšana;

skropstu sausums un trauslums.



Minētās problēmas var izraisīt dažādi faktori, tostarp kairinošu vai sausinošu efektu izraisošu kosmētikas produktu lietošana, pārmērīga vai neprasmīga kosmētikas uzklāšana, alerģija no kosmētikas, pārlieku bieža un spēcīga skropstu atliecēja izmantošana, kā arī nesaudzīga kosmētikas un mākslīgo skropstu noņemšana. Kā portālam "Glamour" skaidro okuloplastikas ķirurģe Elizabete Hoksa, katru dienu tiek zaudētas viena līdz divas skropstas, turklāt novecojot tās kļūst īsākas, plānākas un arī gaišākas nekā iepriekš.



Citas veselības problēmas, kas arī var būt iemesls neveselīgām skropstām:

blefarīts vai plakstiņu malu iekaisums;

alopēcija;

vairogdziedzera darbība;

ekzēma;

medikamentu lietošana;

pārmērīgs stress.

Pāris knifi skaistām skropstām





Mitrini un bagātīgi pabaro skropstas. Gluži tāpat kā mati, arī skropstas ir jāķemmē – izmanto speciāli skropstām paredzētu birstīti, lai tās notīrītu no netīrumiem, gružiem un novērstu folikulu aizsērēšanu. Lai skropstas mitrinātu, vari izmantot rīcineļļu, mandeļu eļļu un skropstām paredzētus produktus, kuru sastāvā atrodams E vitamīns. Arī ikdienišķa seruma lietošana mitrinās un stiprinās skropstas, paātrinot skropstu augšanas procesu.

Vai esi padomājusies par skropstu tušas radīto postu? Hoksa uzsver, ka ir ļoti svarīgi pārliecināties, vai pilnīgi visa tuša no skropstām ir nomazgāta, lai novērstu skropstu salūšanu, radzenes nobrāzumus vai sliktākā gadījumā – infekciju. Skropstu tušas mazgāšanai speciāliste iesaka izmantot speciālus dvielīšus, kas paredzēti kosmētikas noņemšanai – tā ne tikai būsi videi draudzīgāka, bet arī izvairīsies no vates kokvilnas šķiedru nokļūšanas acīs. Aizmirsti cītīgo skropstu berzēšanu, lai tās attīrītu no kosmētikas. Lai skropstas netraumētu, izmanto šādu metodi – dvielīti iemērc izvēlētajā kosmētikas noņemšanas līdzeklī un pēc tam dažas sekundes to turi pie acs – tas līdzeklim ļauj sadalīt skropstu tušu, līdz ar to, ar dvielīti acis maigi noslaukot, tiks noslaucīta arī skropstu tuša, nejauši neizraujot pašas skropstas. Ņem vērā, ka skropstām ir jādod atelpas brīdis no kosmētikas. Izvairies no skropstu tušas lietošanas, piemēram, brīvdienās, ļaujot skropstām atkopties un atjaunoties. Tāpat izvairies no ūdensizturīgās skropstu tušas lietošanas ikdienā, jo tā ir izturīgāka, un attīrīšanas process skropstas traumēs vairāk.



Skropstu stāvoklis pavisam bēdīgs? Dod tām atelpu! Tikko minējām, ka ir ārkārtīgi svarīgi skropstām nodrošināt "brīvdienas" no kosmētikas lietošanas, taču, ja skropstu stāvoklis ir bēdīgs, un tās, kādu iemeslu dēļ, kļuvušas plānas un neveselīgas, ir svarīgi tām dot ilgāku atelpu no kosmētikas, lai arī cik vilinoša varētu likties tušas uzklāšana, lai kaut nedaudz uzlabotu vizuālo efektu.

Labie tauki, proteīns un zaļumi – pamaini savu ēdienkarti! Neliela uztura pamainīšana var krasi uzlabot skropstu veselību, un ne tikai – labumu gūs arī mati un āda. Pārliecinies, ka uzturā uzņem pietiekami daudz proteīnu, zaļumus un labos taukus jeb mononepiesātināto taukskābju taukus (mandeles, lazdu rieksti, valrieksti, olīveļļa, rapšu eļļa, avokado) un polinepiesātināto taukskābju tauki (sardīnes, skumbrijas, reņģes, laši, kukurūzas eļļa, saulespuķu eļļa, kviešu dīgstu eļļa, valrieksti, saulespuķu sēklas, linsēklas, olas), kas matus padarīs spēcīgākus un veicinās to augšanu. No uztura bagātinātājiem, ir pierādīts, ka biotīns un kolagēns nodrošina veselīgu matu struktūru, tādu pašu efektu sniedzot arī skropstām.

Ja rezultāts aizvien neapmierina, lūk, divas procedūras, kas skropstu izskatu saglabās dabisku, tomēr padarīs tās izteiksmīgākas.

Skropstu pieaudzēšana. Ja tomēr neesi apmierināta ar savu dabisko skropstu apjomu, vari izvēlēties skropstu pieaudzēšanas procedūru. Estētiskās kosmetoloģijas speciālists pievienos plakstiņam atsevišķas skropstas, dodot daudz dabīgāku efektu, kā pēc mākslīgo skropstu pielīmēšanas pašu spēkiem. Procedūras efekts saglabājas aptuveni mēnesi, taču atceries, ka tas neizslēdz visus iepriekš minētos padomus par skropstu kopšanu.

Skropstu laminēšana. Arī šī procedūra, kuru svarīgi veikt pie pieredzējuša estētiskā kosmetologa, var radīt vizuāli garākas un atliektākas skropstas, vienlaikus saglabājot dabiskumu.