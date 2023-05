No 37 smaržīgām vielām un eļļām līdz veikala plauktam, tā top smaržas 'Rīgas ceriņi'

Klāt ceriņu laiks un tam par godu, skaistumkopšanas zīmols “Dzintars” ļauj ielūkoties smaržu “Rīgas ceriņi” jeb tagad – “Lilac of Riga” – aizkulisēs. Sākot no aromāta akorda jeb smaržu sirds un beidzot ar to iepildīšanu flakonos.

Bagāta vēsture

Smaržām "Rīgas ceriņi" ir vairāk kā 70 gadu sena vēsture. Tās 1952. gadā izveidoja parfimēre M. Artjuškova, bet attīstīt pavasarīgi svaigo un piesātināto ziedu aromātu kompozīciju fabrikas "Dzintars" laboratorijā turpināja galvenā parfimēre B. Švarcmane, inženiere-tehnoloģe A. Paško un parfimēre M. Gulbe. "Rīgas ceriņi" ir vienīgās smaržas, kas tika ražotas visā fabrikas darbības laikā. Šis ikoniskais produkts 1958. gadā kļuva par pirmo "Dzintars" kolekcijas aromātu, kas saņēmis prestižo balvu "Pasaules izstādē" Briselē, tādējādi kļūstot par zīmola vizītkarti.

2021. gada rudenī "H.A.Brieger" ierobežotā 500 flakonu daudzumā un ar vēsturisko aromāta formulu atsāka "Rīgas ceriņu" ražošanu. Šīs smaržas radīja lielu pircēju interesi, kā arī pārliecību, ka ir pienācis laiks tās uzlabot. Tāpēc 2022. gada rudens modernajā Latvijas parfimērijas rūpniecībā sākās ar nozīmīgu notikumu – smaržas "Rīgas ceriņi" ir pārtapušas par "Lilac of Riga" ar jaunradītu aromātu kompozīciju, kuras recepti atjaunoja un papildināja "H.A.Brieger" produktu izstrādes eksperti.

"Rīgas ceriņi"

Foto: Publicitātes foto

"Lilac of Riga" smaržu radīšana ir ļoti ilgstošs un darbietilpīgs process, kas norisās zīmola "Dzintars" ražotnes "H.A.Brieger" laboratorijā – Rīgā, Mālu ielā 30. Lai izvēlētos to īsto, vienīgo un ideālo "Lilac of Riga" aromāta recepti, vispirms tika pagatavoti teju 50 dažādu smaržu paraugi ar tik smalkām niansēm, ka tikai "profesionāli deguni" tās var atšķirt.

Rezultātā tika radīts aromāts drosmīgām, brīvām un atvērtām dāmām! Smaržu kompozīcijas augšējās jeb virsnotis veido siltās un nostaļģiskās pavasara vēsmas – ciklakmens, ceriņi un citrusaugļi, kas saplūst vienotā harmonijā. Tad seko saldās pamatnotis – jasmīns, heliotrops, plūmju sīrups un pačūlija, kas aromātā ienes vairāk krāsu. "Lilac of Riga" noslēgumā ir piesātinātās ambras un pikantās klinšu rozes, kanēļa, tabakas un sandalkoka notis, kas atstāj paliekošu iespaidu uz visām maņām.

No akorda līdz skaistumkopšanas veikala plauktam

Foto: Publicitātes foto



Viss sākas ar smaržu akorda (accord) sagatavošanu. Tas ir tas, kas veido smaržu sirdi. "Lilac of Riga" gadījumā akorda sastāvā ir 37 dažādas smaržīgas vielas un eļļas. To svēršana notiek līdzīgi kā aptiekā – pa miligramiem, jo dažas sastāvdaļas nepieciešamas ļoti, ļoti mazā daudzumā.

Foto: Publicitātes foto

Kad akords ir gatavs, seko nākamais posms – tiek gatavota smaržu masa jeb to šķidrā daļa. Līdzīgi kā ražojot sieru, arī smaržas, pēc visu vielu apvienošanas, vairāku nedēļu garumā tiek "nogatavinātas". Tad seko gatavās masas filtrēšana un pildīšanas lakoniskā dizaina stikla flakonos. Pēc tam ievalcē dozatoru ar dekoratīvo apkakli sudrabotā tonī un uzliek gludo, ieapaļo korķīti maigi rozā ceriņu tonī.

Foto: Publicitātes foto

Priekšpēdējais posms ir kvalitātes kontrole. Katru "Lilac of Riga" flakonu pārbauda vakuuma kamerā. Šis tests rāda, cik labi ir aizvalcēts dozators, lai smaržas neizgarotu to lietošanas laikā.

Foto: Publicitātes foto

Visbeidzot, kad jaunradīto smaržu flakoni ir aizpildīti, tos marķē, uzlīmē etiķeti, ievieto dekoratīvā kartona kastītē un ietin aizsargplēvē. Nu re – šis arī ir noslēdzošais ražošanas brīdis, pēc kura "Lilac of Riga" ir gatavas satikt savas lietotājas.