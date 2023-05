Par lūpu daili un veselību ir jārūpējas arī vasarā

Lūpu āda ir maigāka un neaizsargātāka nekā sejas. Nelabvēlīga vides ietekme, saules ultravioletais starojums, mitrināšana un barošana ir pāris no visiem uzdevumiem, ko jāspēj veikt higiēniskajai lūpu krāsai pavasarī un vasarā. Ko un kā izvēlēties, stāsta farmaceite.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Higiēnisko lūpu krāsu ikdienā ierasts lietot gada aukstajā laikā, tomēr arī pavasarī un vasarā tā ir ne mazāk nepieciešama. Protams, šim līdzeklim jāpiemīt noteiktām īpašībām, citādi tā lietošanai nebūs jēgas. Par visām labajām lietām – pavisam četrām –, ko vasarā jāspēj paveikt higiēniskajai lūpu krāsai, stāsta Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā esošās "Mēness aptiekas" vadītāja, farmaceite Jeļena Bebre.

Aizsargāt no saules starojuma ietekmes

Tas ir nepieciešams vienkārša iemesla dēļ: mūsu lūpu āda ir ļoti plāna, tajā nav tauku dziedzeru (tie pavisam nedaudz atrodas tikai lūpu kaktiņos), arī tās asinsvadi izvietoti virspusēji, tāpēc lūpu āda ir krietni vien maigāka un neaizsargātāka nekā sejas āda. Turklāt tajā atrodas ļoti maz melatonīna – pigmenta, kas piešķir ādai tumšāku nokrāsu.

Līdzīgi kā ziemā plāna āda cieš no sala un vēja iedarbības vasarā to ietekmē pamatīga UVA un UVB starojuma deva. UVA izraisa ādas fotonovecošanos, bet UVB – saules apdegumus. Lūpas nepaslēpsi, tāpēc tās visu laiku ir pakļautas saules iedarbībai – pat ja ikdienā lietojat kādu balzamu, tas nepasargā ādu no ultravioletā starojuma. Īpaši, ja daudz strādājat vai uzturaties ārā, neaizsargātā lūpu āda pastāvīgi apdeg, brīžiem pat burtiski savelkas krunciņās, kas ir riska situācijas, kas var izprovocēt audzēju, ieskaitot melanomas, attīstību.

Tāpēc vienmēr pa ķērienam jābūt īpašai higiēniskajai lūpu krāsai – vasarā tādai, kas pasargā no ultravioletā starojuma ietekmes, tātad ar saules aizsardzības faktoru SPF15–SPF25. Dodoties uz saulainu pludmali vai kalnos – SPF 25, bet vēl labāk – SPF 50. Lūpu klājumu ir nepieciešams atjaunot ik pēc katrām 2–3 stundām. Galvenās aktīvās vielas aizsardzībai pret sauli šādos lūpu higiēnas līdzekļos ir cinka oksīds, titāna dioksīds un citas.

Mitrināt!

Lūpas ir pirmās, kas cieš no nepietiekama ūdens daudzuma organismā. Kļūdāties, ja domājat, ka no sausuma sajūtas lūpās varēsiet atbrīvoties, tās aplaizot. Tā ne tikai nepalīdzēsiet, bet pat nodarīsiet sev pāri. Pareizi ir izmantot higiēnisko lūpu krāsu, kuras sastāvā iekļautas pietiekami efektīvas mitrinošas vielas. Tās lūpas gan aizsargās, gan mitrinās.

Mitrinoši un ādu mīkstinoši komponenti – divas pamata sastāvdaļas, kurām vajadzētu būt lūpu kopšanas līdzekļos. Šie komponenti palīdz uzsūkt mitrumu, bet pēc tam – noturēt to ādā. Turklāt šādas higiēnas līdzekļa sastāvdaļas aizpilda nelielās krunciņas, līdz ar to padarot lūpu kontūru stingrāku, bet pašas lūpas izteiksmīgākas un koptākas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Foto: Shutterstock

Barot un rūpēties, lai lūpas ir veselas

Vissvarīgākā kvalitatīvas higiēniskās lūpu krāsas sastāvdaļa ir bišu vasks – viela ar lieliskām pretiekaisuma, dziedējošām un mīkstinošām īpašībām. Bišu vasks arī gādā par pašas lūpu krāsas struktūru, cietības un biezuma pakāpi. Tieši tas veido to aizsargslāni, kas burtiski aizzīmogo lūpu ādu, neļaujot tai zaudēt mitrumu. Un arī padara lūpu ādu elastīgāku un tvirtāku.

Nodrošināt ar vitamīniem un atjaunot ādu.

No citām higiēniskās lūpu krāsas sastāvdaļām jāmin dažādi vitamīni. Visbiežāk tas ir vitamīns A un vitamīns E, kas palīdz likvidēt sīkas ādas plaisiņas un pat vecuma krunciņas. Vitamīns A mīkstina ādu, Vitamīns E ir antioksidants un lieliski pasargā no brīvo radikāļu negatīvās ietekmes, vitamīnam C un B grupas vitamīniem piemīt dziedējošas īpašības.

Pozitīvi vērtējams, ja kopšanas līdzeklis satur eļļas un augu ekstraktus, kas var samazināt lūpu iekaisumu un mīkstināt ādu. Piemēram, alveja samazina iekaisumu un kairinājumu, kā arī veicina audu reģenerāciju jeb atjaunošanos. Kumelīte un kliņģerīte labi sadziedē plaisiņas un nomierina.

Kam vēl pievērst uzmanību?



Higiēniskās lūpu krāsas sastāvā var būt eļļas, piemēram, rīcineļļa, kam piemīt antiseptiskas īpašības un kas paātrina audu atjaunošanos. Kviešu asnu eļļa uzlabo ādas stāvokli. Muskatrieksta eļļa izceļas ar savām antioksidatīvajām, antiseptiskajām un brūci dziedējošajām īpašībām. Kokosa, mandeļu, kā arī jojobas eļļas noder ādas mitrināšanai, bet šī eļļa (sviests) uzskatāma par vienu no labākajām ādu barojošām komponentēm kopšanas līdzekļos. Vēl higiēniskajā lūpu krāsā mēdz pievienot tādas labas vielas kā pantenols (dziedinošs), lanolīns (mitrinošs), skvalēns (mīkstinošs), azulēns (novērš ādas sausumu un lobīšanos).