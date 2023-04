Skaistumkopšanas tendence, kura ir uz palikšanu

Dramatiska skatiena panākšanai, melnajai skropstu tušai nav konkurences. Tomēr, 2023. gada pavasara/vasaras skaistumkopšanas galvenā aktualitāte ir dabiskums, jeb meikaps it kā bez meikapa. Tieši tādēļ, ikdienišķāka, relaksētāka un mazāk pretencioza ir brūnās skropstu tušas atgriešanās dekoratīvās kosmētikas maciņā. Kā lietot un kuru izvēlēties?

Jau atkal sociālais tīks TikTok ir kļuvis par vietu, kur dzimst un plaukst aktuālākās tendences. Šoreiz ir reanimēta 1990. gados tik populārā skropstu tuša šokolādes brūnā tonī (meklēta vairāk kā 3,1 miljards reižu). Par celmlauzēm uzskata meikapa mākslinieci Šartloti Tilsberiju, kura pērn prezentēja skropstu tušu “Dream Pop” un influencere ar pseidonīmu Minazibayi, kura to izmēģināja lietošanā ar saskaņota toņa lūpu krāsu. Arī popzvaigznes Džastina Bībera sieva, influencere Hailija Bībere to atrādīja savā “Instagram” kontā un viņas meikapa māksliniece Lija Dārsija apstiprināja aizdomas, tā ir brūnā krāsa! Arī TV šovu Kardašjanu ģimenes jaunākā māsa Kailija Dženere, kurai ir savs dekoratīvās kosmētikas zīmols, “YouYube” demonstrēja kārtējo “Get Ready With Us: Kim & Kaylie” sēriju un slavenākā māsa Kima Kardašjana jauno toņa izvēli nosauca par “ģeniālu”.



Pieaugošās popularitātes iemesls ir arī gaužām pragmatisks – tā nav tik dramatiska krāsa – un tādēļ ikdienā piemērotāka. It kā neredzama, bet tāpat skropstas akcentē un izceļ. Vispiemērotākā brūnā krāsa būs sievietēm ar blondu, rudu vai pelēku matu krāsu jeb sievietēm ar bālāku sejas ādu. Bet tām, kuras daba ir apveltījusi jau ar izteiksmīgi brūnām, pat melnām skropstām, krāsa nesniegs vēlamo efektu, tomēr ir piemērota eksperimentiem. Kā uzver aktrises Florences Pjū un citu slavenību meikapa mākslinieks Alekss Babskijs: “Brūno skropstu tušu visbiežāk lietoju klientēm ar bālākām sejas ādām, lai izceltu skropstas bez pārmērīga kontrasta, ko parasti piešķir melnā krāsa. Vai arī situācijās, kad acu ēnojums ir maigs un smalks, bet melnā skropstu tuša to nomāktu.” Viņš iesaka vēl kādu triku: “Bieži vien skropstu tuša uz augšējām un apakšējām skropstām padara acis mazākas vai noapaļotas. Lai to novērstu, mēdzu augšējās krāsot melnas, bet apakšējās maigākas –brūnas, vai nekrāsot vispār.”