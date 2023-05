Visas svinēšanas redzamas sejā – lūk, kā āda reaģē uz alkohola lietošanu!

Alkohola negatīvā ietekme uz aknām un sirdi ir labi zināma, bet tiek piemirsts par tā ietekmi uz ķermeņa lielāko orgānu – ādu. Iekaisumi, tūska, pinnes ir tikai dažas no nelāgajām blaknēm...

Skaidrs, ka alkoholisks dzēriens ir kā simbols un pavadonis atpūtai no darba nedēļas, laikam ar draugiem un abiem kopā. Svinības, sasniegumi un arī pārdzīvojumi visbiežāk tiek saistīti ar šī dzēriena patērēšanu. Visām baudām līdzi nāk sekas, kad bez svara pieauguma, paģirām, sirds un aknu darbības traucējumiem visai manāmi cieš arī skaistums. Precizējam kādas ir sekas un kā ar tām cīnīties.

Izraisa iekaisumus



Ķermenis pret alkoholu attiecas kā pret toksīnu (būtībā – kā pret indi) un, lai no diviem toksīniem – acetaldehīda un etiķskābes – atbrīvotos, tam ir īpaši smagi jānopūlas. Šajā "indē" ir ārkārtīgi daudz cukura un tā pārmērīgums negatīvi ietekmē ādu, liek zaudēt elastību un tāpēc āda izskatās stīva un sausa. "Ikviens zina, ka saules stari ir galvenais ādas novecošanas iemesls, taču liela daļa cilvēku neapzinās, ka otrs cēlonis ir iekaisums. Alkohols dara caur asinīm nonāk līdz audiem un izraisa tajos iekaisumu. Tas var izpausties kā plankumi, kā apsārtums un dehidratācija," izdevumā "Insider" skaidro ķermeņa estētikas speciālists un "SkinLab" īpašnieks Džošua Ross.

Apaļās sejas



Pēc pamatīgām ballītēm var just, ka vēders ir sapūties un tas var nemazināties par vairākas dienas pēc alkohola patērēšanas. Tieši tas pats notiek arī ar seju. Acis ir pietūkušas un izskatās kā noraudātas, vaigu, zoda, žokļa līnija kļūst apaļāka. Iemesls ir tas pats kā apsārtumiem – iekaisums.

Grumbu iemesls



Neatkarīgi no tā cik daudz alkohols tiek patērēts, no tā cieš ādas mitruma līmenis, jo nesaņem tik būtiskās uzturvielas. Jo vairāk alkohola, jo vairāk atūdeņojas āda un pamanāmākas kļūst poras, grumbas, vārnu kājiņas ap acīm, un smieklu krunciņas. Alkohola daudzuma samazināšana un ūdens patēriņa palielināšana ļaus cīnīties pret dehidrācijas izraisītajām sekām, un jau pēc nedēļu ilga atturības posma vizuāli uzlabojumi būs pamanāmi.

Kairinājums



Tie, kuri cieš no tādām ādas slimībām kā ekzēma, psoriāze un rozācija, zina, cik grūti ir sadzīvot ar šo saslimšanu uzliesmojumiem. Tie parādās kā no nekurienes un bez zināma iemesla, un ir grūti noslēpjami. Lai gan nav pierādījumu, ka alkohols izraisa hroniskas ādas slimības, tie, kuri no tām cieš (ekzēma, psoriāze), ievēros kaites "uzliesmojumus" pēc pamatīgām izklaidēm. Iemesls slēpjas veidā, kā organisms sadala alkoholu ķīmiskajā vielā – histamīnā – ko organisms atbrīvo, kad pastiprinās alerģiskas reakcijas. Šīs ķermeņa reakcijas dēļ nieze un kairinājums var pasliktināties, padarot simptomus daudz pamanāmākus.

Piņņu autors

Alkohola patērēšana ķermenim burtiski atņem tik nepieciešamās uzturvielas, un nekāds vitamīnu un minerālvielu piedevu daudzums nespēj to kompensēt. Alkohols rada sāta sajūtu (bet tās ir "tukšās" jeb nevērtīgās kalorijas), tāpēc olbaltumvielas, augļi un dārzeņi, kas ķermenim ir tik ļoti nepieciešami, netiek uzņemti. Un otrādi. Dzeršana var radīt izsalkuma sajūtu, kad, visticamāk, veselīgas maltītes vietā priekšroka tiek dota sāļām, organismam netīkamām, uzkodām. Rezultāts ir viens un tas pats, šādās uzkodās trūkst vērtīgas barības vielas un veicina pūtīšu rašanos, ādas sausumu un kairinājumu. Neraugoties uz pāris pētījumiem, kuros tiek apgalvots, ka sarkanvīns var būt labvēlīgs sirds veselībai, tas joprojām kaitē ādai, un blakusparādības neatsver šos dažus "ieguvumus". "Alkohols ir toksīns ar mazu uzturvērtību un var veicināt sliktāku aknu darbību, imunitātes samazināšanos, hormonu darbības traucējumus, šūnu bojājumus un problēmas ar insulīnu, kas ietekmē ādas kvalitāti, izskatu un pastiprina novecošanos," precizē ķermeņa estētikas speciāliste un ādas klīnikas "Sonya Dakar" izpilddirektore Sonja Dakāra izdevumā "Insider". "Alkohols ir arī diurētisks līdzeklis, tāpēc diezgan ātri var zaudēt ķermeņa šūnās esošo ūdeni, ādu padarot blāvu, un dehidrētu."

Ko darīt?

Atbilde ir viena un vienkārša – atteikties no alkohola lietošanas un/vai samazināt tā lietošanas biežumu un/vai daudzumu. Lai gan ir nepieciešams laiks, lai āda pilnībā atjaunotos un tomēr, atsakoties no alkohola kaut uz dienu, ādas stāvokļa uzlabošanos varēs pamanīt.

Pēc stundas

Ķermenis strādā "virsstundas", lai izvadītu liekos toksīnus un attīrītu ādu. Organisms nonāk tādā kā detoksikācijas režīmā, lai iztīrītu alkoholu no asinsrites un novērstu saindēšanos. Bet šoka dēļ aizkuņģa dziedzeris sāk ražot papildu insulīnu.



Pēc dienas

24 stundu laikā varēs novērot uzlabojumus attiecībā uz rozācijas simptomiem. Tāls ceļš vēl ir ejams, lai pilnībā atgūtos, jo āda joprojām strādās atveseļošanās un sava veida paģiru režīmā.



Pēc mēneša

Mēnesi atturoties no vīna, kokteiļiem un citiem apreibinošajiem dzērieniem, āda izskatīsies ievērojami veselīgāka. Tai būs mazāks pietūkums, vienmērīgāks tonis un mitrinātāks skats. Iespējams, arī ķermeņa svara zudums.



Pēc gada

Aknas būs ievērojami atjaunojušās no alkohola radītajiem bojājumiem, āda izskatīsies veselīgāka un mirdzošāka. Izdevumā "Insider" dermatoloģe Tesa Mauricio atkārto: "Ja vairāk nekā gadu nelietojat alkoholu, jūsu aknas būs veselīgākas un labāk detoksificēs ķermeni. Jo veselīgāks jūs esat, jo skaistāka izskatās jūsu āda, tāpēc āda būs mirdzošāka."

