Visi redz, cik kaislīga bija tava nakts... Kā tikt vaļā no mīlējoties gūtiem zilumiem

Kaislīgi skūpsti ir fantastiski, taču reizēm var atstāt uz ķermeņa redzamās vietās, piemēram, uz kakla, nodevīgas pēdas – plankumainus zilumus. Tas var likt justies neērti. Tad galu galā ikviens, to redzot, sapratīs, ka nakts bijusi kaislīga. Pirmajā mirklī var palīdzēt ziluma maskēšana ar šalli vai tonālu krēmu, taču sniedzam padomus, kā iespējami ātrāk tikt vaļā no ziluma.

Varbūt pusaudžu vecumā zilums uz kakla, rokām vai citā redzamā vietā var būt kā goda zīme – citiem redzams, ka esi jau guvis zināmu seksuālo pieredzi. Pieaugušā vecumā drīzāk tas radīs neērtības sajūtu. Kā tikt vaļā no uzsūkta vai no koduma gūta ziluma iespējami ātri, portālā "Net Doctor" konsultē dermatoloģe Keitija Tagipora no "DermConsult", farmaceits Abas Kanani no "Chemist Click" un dermatoloģe Reičela Bērna no "Sönd Skin".

Kas ir uzsūkts zilums?

''Kaislīgi mīlējoties, uzsūkšanas vai košanas dēļ var rasties specifiska izskata zilumi. Tie rodas, jo ievainoti sīkie ādas asinsvadi," skaidro Tagipora. "Kad šie asinsvadi plīst, asinis pa savainotajām vietām izplūst un veido zilganu vai melnīgsnēju krāsu," viņa turpina.

Ar laiku šīs asinis sadalās un organisms tās absorbē, un krāsa atgūst ierastu izskatu. Aptuveni piektajā dienā vieta sāk izbālēt un nedēļas vai divu laikā kļūst dzeltenīga, līdz nokrāsa pazūd pavisam.

To, cik ilgi zilums saglabājas, ietekmē dažādi faktori, ieskaitot kopējo veselības stāvokli un vai zilumu ārstē. Piemēram, cilvēkiem, kuriem pietrūkst vitamīnu C un K, kā arī dzelzs, zilumi rodas vieglāk.

Bet lielākoties tas atkarīgs no uzsūkšanas spēka, saka Kanani, intensīvi uzsūkts zilums var turēties ap divām nedēļām, bet vieglāks – pat tikai divas trīs dienas.

11 veidi, kā tikt vaļā no uzsūkta ziluma

Foto: Shutterstock

Šie līdzekļi uzreiz pilnībā nenovāks zilumu, taču mazinās asinsvadu bojājumu un nomierinās iekaisumu šajā vietā.

1. Auksta komprese

Šis ir ierastākais veids, kā cilvēki mazina zilumus, saka Kanani. "Auksta komprese mazina iekaisumu un asins plūsmu konkrētajā zonā," viņš saka. "Izmanto nelielu ledus gabaliņu. Vari izņemt kādu lietu no saldētavas vai ielikt tajā karoti, ko jau vēsu uzlikt uz ziluma. Šo metodi labāk izmantot pirmajās 24 stundās, kad iegūts zilums, vislabāk pa desmit minūtēm vairākas reizes dienā. Pēc vēsās kompreses āda gan kādu laiku būs sarkana."

2. Silta komprese



Tomēr, lai zilums neieilgtu, aukstās kompreses nevajag izmantot ilgāk par diennakti. Pēc tam vēsums vairs nepalīdz, un laiks pāriet uz siltām kompresēm, lai uzlabotu asins plūsmu, mazinātu sāpes un paātrinātu dzīšanu. Var izmantot sasildītu dvieli vai uz radiatoriem sildītu spilventiņu.

3. Alveja

Foto: Shutterstock

Varbūt mājās ir alveja vai aizķērusies alvejas želejas tūbiņa, tā noderēs kā ādas glābējlīdzeklis. "Ir pierādīts, ka alvejas mīkstums palīdz mazināt iekaisumu un ādas pietūkumu," stāsta Bērna. "Uzklāj alvejas mīkstumu vai alvejas želeju uz sasituma vietas divas reizes dienā septiņas dienas pēc kārtas." Pirms tam ieteicams pārliecināties, vai āda nav pārāk jutīga un nerodas kāda nevēlama reakcija, piebilst dermatoloģe.

4. Ar vitamīnu K bagātināts krēms

K vitamīns uzlabo asinsreci, tāpēc var palīdzēt paātrināt tava "seksīgā suvenīra" mazināšanos. "Ir daži pētījumi, kas pierāda K vitamīnu bagātināta krēma labvēlīgo ietekmi uz ātrāku zilumu dzīšanu," saka Tagipora. "Lielākoties šie pētījumi veikti par cilvēkiem, kuriem zilumi parādījušies pēc ārstēšanās, izmantojot lāzeri. Kā efektīvāks sevi pierādīja krēms ar piecu procentu K vitamīna koncentrāciju. Uzklāj tādu uz ādas vienu vai divas reizes dienā.

5. Ananass

Foto: Shutterstock

Daži cilvēki apgalvo, ka ananass lieliski palīdz mazināt zilumus, tomēr zinātniskie pierādījumi tam nav tik spēcīgi. "Ananasos ir fermenti bromelīni," skaidro Kanani, "tie palīdz ķermenim ražot vielas, kas cīnās ar sāpēm un pietūkumu. "Varētu palīdzēt ananasu ēšana, bet neesmu pārliecināts par to, kāda būs ietekme ananasa pielikšanai cietušajai vietai, pierādījumi ir ierobežoti," saka farmaceits.

6. Masāža

Maiga pašmasāža var mazināt sāpes un uzlabot asinsriti ievainotajā vietā. Vienīgi jāuzmanās neberzēt to par intensīvu, jo tas zilumu var tieši palielināt un paildzināt tā turēšanos. Masē maigi un tikai dažas minūtes. Pārējā laikā nevajag kaklu aiztikt, jo organismam nepieciešams laiks, lai tas atjaunotu kapilārus.

7. Piparmētru ēteriskā eļļa

Foto: Shutterstock

Lai gan piparmētru ēteriskā eļļa nenoņems zilumu pilnībā, tā var paātrināt dzīšanu. "Šajā eļļā ir mentols, kas palīdz uzlabot asins plūsmu," saka Bērna. "Pievieno vienu vai divus pilienus piparmētru ēteriskās eļļas 15 pilieniem mandeļu vai citas bāzes eļļas un maigi iemasē eļļu attiecīgajā zonā."

Ir svarīgi ēteriskās eļļas pilienus jaukt lielākā daudzumā bāzes eļļas, jo tīra ēteriskā eļļa uz ādas var to kairināt. Ja neesi pārliecināts par devām, pirms tam veic testu uz neliela ādas laukuma.

8. Vitamīnu C saturošs krēms



Vitamīnam C ir nozīmīga loma kolagēna ražošanā – tas ir proteīns, kas piešķir ādai izturību un elastību. Daži uzskata, ka C vitamīnu saturošs krēms, uzklāts uz ziluma, uzlabo dzīšanu, lai gan zinātniski tas īsti nav pamatots. "Lokāli C vitamīnu saturošus krēmus lieto kā līdzekli pret novecošanos, bet nav pierādījumu, kas tas palīdz mazināt zilumus," saka dermatoloģe Tagopora. Tomēr viņa nenoliedz, ka var jau mēģināt to izmantot.

9. Arnikas krēms



Foto: Shutterstock

Arnika ir ārstniecības augs, ko kopš seniem laikiem izmanto zilumu un traumu ārstēšanā, tas tiešām var būt efektīvs zilumu mazināšanā. Tas ir pieejams gan krēma, gan želejas veidā. "Uzskata, ka arnika palīdz izkliedēt šķidrumu ap zilumiem, tādējādi mazinot iekaisumu," skaidro Kanani.

10. Kakao sviests

Kakao sviests ir iegūts no kakao pupiņām un ir bagāts ar ādu dziedinošām taukskābēm un savienojumiem. "Ir pierādīts, ka kakao sviests ir efektīvs līdzeklis rētu, striju un arī zilumu ārstēšanā," saka Bērna. Uzklāj kakao sviestu sasituma vietā divas reizes dienā divas nedēļas.

11.Ārstēšana ar lāzeru

Ja ir lieli zilumi un patiešām nevar gaidīt to dzīšanu, ir specializēta lāzerterapija, kas var likvidēt zilumu. Ar šo terapiju sarkanās asins šūnas sadala mazo gabaliņos, liekot baltajiem asinsķermenīšiem tās ātrāk izvadīt. Pēc lāzerterapijas zilums pazūd aptuveni 48 stundu laikā. Par šādu iespēju konsultējies ar dermatologu.