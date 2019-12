Jasmīna ir no tiem cilvēkiem, kuriem tikai vajag iedot papīru un zīmuli, lai taptu kas negaidīts. Viņu iedvesmo viss, kas ir apkārt, jeb daba, ar to saprotot jebko, kas ir īsts, aplūkojams, aptaustāms, iepazīstams. Pārsteidzošajam darbam ar eņģeļiem pie pokera galda meitene iedvesmu guvusi Rīgā notikušajā izstādē “Izglābtās ikonas”, kas arī esot viena no nesenā pagātnē iespaidīgākajām muzejos gūtajām pieredzēm, bet ikdienā iedvesmu var noķert jebkur – lietās, cilvēkos un viņu teiktajā, sajūtās, citu mākslinieku darbos, pilsētas kultūrā.

“Ja mani ieliktu tukšā, baltā telpā, man nebūtu idejas,” prāto mazā māksliniece.

Mammu un meitu vieno kopīga vēlme būt dabā – tur viņas smeļas gan iedvesmu, gan enerģiju. “Mani ļoti iespaido un iedvesmo daba. Mamma airē, un dažreiz viņa mani uzaicina to darīt kopā. Ir dienas, kad mamma saka – šodien būs ļoti saulains vai, tieši pretēji, miglains un mums ir jābrauc dabā, jo būs skaisti. Mamma arī ir mans iedvesmas avots ar stāstiem par to, kur viņa ir bijusi, ko piedzīvojusi,” stāsta Jasmīna. Un to var saprast – meitenes mamma Ilze šoruden kajakā 27 stundās šķērsoja Baltijas jūru, bez apstāšanās un izkāpšanas pieveicot 174 kilometrus.