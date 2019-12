Braukt pašam pa savu trasi

Viņš apzinās, ka zināšanu vēl trūkst, bet tas neliedz lidmašīnas konstruēt galvā un fantazēt, kā to labāk paveikt. Runājot par iecerēm, puiša acis mirdz: “Es gribu palīdzēt uzbūvēt vienu no pirmajām elektriskajām komerclidmašīnām. Skatoties uz to, cik ātri Īlons Masks ir iznīcinājis iekšdedzes dzinējus, elektrisko lidmašīnu būvniecība ir pavisam reāla.” Viņš pieļauj, ka tieši Masks inženiera profesiju padarījis pievilcīgāku. “Būt inženierim ir stilīgi! Visvairāk fanoju tieši par Masku, zinu, ka tā nav oriģināla atbilde, bet “SpaceX” ir kaut kas neticams! Varbūt viņš pārdeva savu dvēseli sātanam, lai ko tādu paveiktu, bet man trūkst vārdu, cik iespaidīgs ir viņa darbs. Viņš atnāca ar savu ideju un visus sabradāja!” sajūsminās Aleksandrs.

Ikvienam bērnam piemīt kāds talants. Nepietiek to tikai pamanīt, bet arī ar to strādāt. Pašiem, kopā ar pedagogiem un ģimeni. "Talantīgie bērni Rīgā" ir sešu stāstu sērija par iedvesmojošiem bērniem un jauniešiem, kuri atraduši savu aicinājumu un ar milzu aizrautību un darbu seko sapnim.

Man vienmēr paticis visu darīt pa savam prātam, joprojām tā daru. Matemātikā man patīk meklēt savus rēķināšanas veidus, ne vienmēr tie ir pareizi, tādēļ skolotāja ir mani saukusi par tramvaju, sakot, ka braucu taisni pa savām sliedēm un nekur negriežos nost. Es gan nepiekrītu tam, drīzāk esmu kā motocikls vai velosipēds, jo varu braukt, kur vien vēlos. Aleksandrs

Daudzi domā, ka es pārāk daudz mācos un man vajag atslābt. Es domāju tieši otrādi, ka es pārāk daudz slinkoju un man būtu vairāk jāmācās!Aleksandrs

Fizika pat vasaras brīvlaikā

Savā zinātniski pētnieciskajā darbā Aleksandrs fiziku saistījis ar savu aizraušanos – autosportu. Sākotnējā iecere bija pētīt F1 gaisa plūsmas vizualizācijas krāsas (flow-vis paint) pielietojumu autosportā. Viņš izsūtījis vēstules visām F1 komandām ar lūgumu atsūtīt krāsu paraugus, atbildējusi gan tikai viena, turklāt tas bijis atteikums. Alternatīva bija salīdzināt skaitļošanas hidrodinamikas datus ar vēja tuneļa datiem – jaunietis izpētīja, kā mainās automašīnas aizmugurējā spārna piespiedējspēks atkarībā no uzbrukuma leņķa. Pateicoties uzņēmumam, kas ar 3D printeri izgatavoja aizmugurējo spārnu, Aleksandrs varēja pilnvērtīgi veikt pētījumu. “Palūdzu RTU atļauju veikt vēja tunelī eksperimentus, divas dienas kavēju skolu un no agra rīta līdz vēlam vakaram taisīju eksperimentus. Tolaik man nebija daudz zināšanu par aerodinamiku, tā bija fantastiska pieredze! Rakstīju tik intensīvi, ka pēc pabeigšanas uz mēnesi atteicos no kofeīna. Žēl, ka darbs netika tālāk par pilsētu, bet, spriežot pēc punktiem, es vienkārši pārsniedzu atļauto lapaspušu skaitu!” Aleksandrs nebēdājas.

Pat vasara tika aizvadīta studiju zīmē, jo jaunietis bija apņēmies arī brīvlaikā mācīties fiziku. “Es negulēju naktīm, lādēju ķermeni ar kofeīnu, jo negribēju apstāties. Tā man ir – ja kaut kas ļoti patīk, varu to darīt divas diennaktis no vietas. Draugi mēdz sūtīt “memes” par to. Reiz atsūtīja tādu, kur teikts, ka ķermenis pieprasa deviņas stundas miega, bet prāts uz to atbild – trīs, tas ir labākais, ko varu tev piedāvāt. Un tā arī ir! Vectēvs teica, ka man vienmēr prātā ir kāda superideja, šobrīd tas ir Marss un vegānisms.”

Pāris nedēļas vasarā Aleksandrs pavadīja Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, jo aizsūtījis ziņu, ka vēlas pieteikties praksē. “Tā nebija oficiāla prakse, man to nelika darīt ne skolotāji, ne ģimene, es pats to izdomāju. Protams, ka man neļāva strādāt ar programmatūru, jo tā maksā vairākus miljonus, bet bija interesanti paskatīties, kā notiek zinātniskais process. Man ļāva analizēt ķīmiskās vielas, skatoties uz to spektriem. Tas bija diezgan sarežģīti, bet interesanti.”