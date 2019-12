Lai gan nākotni Ūlavs iecerējis saistīt ar eksaktajām zinātnēm, vēsture netiek aizmirsta. “Vēsture man šķiet interesanta. Ir aizraujoši uzzināt par pagātni un lietām, kas noveda līdz tam, kā lietas notiek mūsdienās. Mācoties vēsturi, es iegūstu kontekstu tam, ko redzu ikdienā. Ne tikai lielām lietām, bet arī ikdienā ierastām lietām. Vēstures zināšanas man ļauj vairāk apzināties lietas,” savu aizraušanos skaidro zēns, vēstures zināšanās ietverot gan “lielo vēsturi”, gan, piemēram, populāru sadzīves tehnikas ražotāju un citu zīmolu vēsturi.

Interese par fiziku vismaz daļēji skaidrojama ar to, ka Ūlava tētis ir inženieris, bet vēsture viņu gluži vienkārši aizrauj jau no brīža, kad to sācis apgūt skolā. Īpaši interesants šis ceļojums kļuvis, kad beidzot varējis izkāpt no aizvēstures un iepazīt neseno vēsturi. Skolā gūtais impulss nu pārvērties nopietnā aizrautībā, un Ūlavs vēstures izzināšu turpina arī ārpus obligāti apgūstamā vai uzdotā.

Tur lieti noder skolas bibliotēkā atrodamās grāmatas par vēsturiskām personībām un dažādiem notikumiem. “Grāmatas raisa tālāko interesi. Kad atrodu kādu personību, lietu vai notikumu, par kuru nezinu, varu pameklēt vairāk informācijas par to,” stāsta zēns. Te talkā nāk internets, kurā, kā smaida Ūlavs, var “sagrābstīt faktus”, un viņš neslēpj – nereti līdz pat vēlai naktij gadās pazust Vikipēdijā.