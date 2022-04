Aizmirsti par diētu! Ieradumi, kas palīdzēs atbrīvoties no liekā svara

"Tuvojoties sezonai, kad apģērbs vairāk atklāj ķermeņa apveidus, cilvēki steidz ievērot stingras diētas, badoties un sāk ļoti intensīvi vingrot. Šeit ļoti svarīgi ir nekrist galējībās. Šādi krasi pasākumi ir ne tikai kaitīgi veselībai, bet arī nesniedz ilgtermiņa rezultātus. Ātri zaudēti kilogrami var atgriezties ar uzviju. Ir jābauda ēdiens, jo tad to patiesībā apēd mazāk. Kad apzināti ēd mazāk, cilvēks vairs nesaka sev "nedrīkst", bet gan – "man pietiek". Tāpēc svarīgākā ir nevis savaldība, bet gan rūpes par savu veselību un pašsajūtu – tā tu izvairīsies no nogurdinošām cīņām ar sevi," uzsver dietoloģe.

Maini savus ikdienas paradumus



Kamēr vieni ievēro diētu, lai zaudētu svaru, citi tiecas sākt ēst veselīgāk un uzlabot pašsajūtu. Ir cilvēki, kas ievēro diētas, lai atrisinātu ieilgušas veselības problēmas. Ir arī tādi, kas ievēro modernu diētu, lai atbalstītu savus tuviniekus. Dietoloģe uzsver: lai veselīgi un apzināti atbrīvotos no liekajiem kilogramiem, jāuzdod sev daži būtiski jautājumi: "Vai es tiešām šobrīd esmu izsalcis? Ja es neesmu izsalcis, vai šis ēdiens ir tik garšīgs, ka ir vērts to ēst, neskatoties uz sekām? Vai nākamajā dienā būšu apmierināts ar pieņemto lēmumu (ēdiena izvēle un daudzums)?"

Kurpiene domā: lai ilgstoši būtu skaistas ķermeņa līnijas un nekaitētu organismam, ir jāaizmirst par izsmalcinātām un nogurdinošām diētām. Atbrīvoties no liekajiem kilogramiem un saglabāt labsajūtu var, savā ikdienā ieviešot vairākus ieradumus.

Plāno, ko un kur ēdīsi vismaz trīs dienas iepriekš.

Veido uztura dienasgrāmatu, kurā ieraksti katru kumosu.

Izvēlies vērtīgu pārtiku ar augstu olbaltumvielu, šķiedrvielu, minerālvielu un vitamīnu saturu. Izvairies no pusfabrikātiem, saldinātiem piena produktiem, jogurtiem, bulciņām – pat nelielos daudzumos tajos var būt daudz slēpto kaloriju un ēstgribas stimulatoru.

Gatavošanas laikā mēģini izvairīties no papildu taukiem.

Pēc iespējas mazāk pārstrādā produktus.

Ēd brokastis. Ir pierādīts, ka tie, kas ēd vērtīgas brokastis, dienas otrajā pusē mazāk ēd uzkodas un saldu ēdienu.

Ja ļoti gribas saldumus, vispirms paēd pamatmaltīti un tad ēd pēc iespējas mazāk "saldo".

Ēd tikai pie galda – mierīgi, nesteidzoties, baudot, ilgi košļājot.

Vakariņas ēd ne pārāk vēlu – apmēram trīs stundas pirms gulētiešanas.

Dzer pietiekami daudz ūdens visas dienas garumā, tas ir būtiski enerģijai un labsajūtai.

Atceries par mērenību dažādos svētkos un koncentrējies uz attiecībām, komunikāciju, nevis pārtiku.

Kurpiene piebilst, ka ikvienam jāatrod ērts, noderīgs un viegls veids, kā atbrīvoties no liekajiem kilogramiem un dzīvot veselīgāk, taču ļoti svarīgi ir saglabāt veselīgu prātu un ieklausīties savā ķermenī. Viņasprāt, galvenā uzmanība jāpievērš nevis diētām, bet gan veselīgam un sabalansētam uzturam, kas balstīts uz apziņu un vēlmi dzīvot veselīgāk.

Iesakām vēlreiz izlasīt 12 rakstus par svaru, kalorijām, veselīgu tievēšanu no "Delfi.lv" arhīva.

Uzņemam un tērējam! Svarīgākais par kalorijām

Foto: Shutterstock

Kalorijas – vārds, kas ikdienā seko ik uz soļa. "Cik šajā kūciņā ir kaloriju?" un "Tu noteikti uzņem vairāk kaloriju, nekā patērē" ir tikai dažas no frāzēm, kas apvij ar ķermeņa svaru un pilnvērtīgu organisma funkcionēšanu saistītās kalorijas. Šoreiz no "Cālis" arhīva lādes esam izcēluši svarīgāko par tām.

Lasīt vairāk

Kāpēc es nespēju notievēt? Psiholoģiskie iemesli

Foto: Shutterstock

Vai tev ir pazīstama vilšanās, kad tu it kā dari visu, lai tiktu vaļā no liekā svara, bet nekas neizdodas? Ievēro diētas teju visu dzīvi, jau nezin, ko esi izmēģinājusi, drīz pat būsi iemīlējusi sportu kā savu māti, bet – liekais svars kā nepazūd, tā nepazūd? Kāds ir patiesais iemesls? Kas traucē notievēt? Izrādās, atbildes var mēģināt rast, meklējot... izdevīgumu šajā situācijā. Pirms iebilst, izlasi, kas tieši ar to domāts.

Lasīt vairāk

Liekais svars tuvplānā: pieredzes stāsti un ieteikumi ceļā uz sapņu figūru



Foto: Shutterstock

Nereti pēc pamatīgas svīšanas sporta zālē vai tiešsaistes treniņiem pie sevis klusītēm noskaitām frāzi, kuru vecāki mīl teikt bērniem – "dzīve nav rožu dārzs". Taisnība, ceļš līdz sapņu figūrai nav nekāda vieglā pastaiga pa parku, līdz ar to pazaudēt motivāciju sekundes laikā arī nav nekāda lielā māksla. Ja arī tev reizēm rokas nolaižas, aicinām redzamā attālumā vienmēr turēt šo portāla "Cālis" stāstu kolekciju, kurā atradīsi ne tikai iedvesmojošus stāstus par atvadīšanos no liekajiem kilogramiem, bet arī uzzināsi labākās stratēģijas un iesācēju kļūdas.

Lasīt vairāk

Konkursa stāsts: Trīs bērni nav šķērslis 'nomest' 26 kilogramus

Ir beidzies pieteikumu laiks konkursam "Es varēju!" par atbrīvošanos no liekajiem kilogramiem un formas uzlabošanu. Šodien iepazīstinām ar vienu no divām uzvarētājām – Zani Ansoni-Jansoni. Viņai izdevies pusgada laikā atbrīvoties no 26 liekajiem kilogramiem un būtiski uzlabot formu. Otru uzvarētāju paziņosim ceturtdien.

Lasīt vairāk

Stāstu konkurss 'Es varēju!': dalies pieredzē, kā tu notievēji un uzlaboji formu

Foto: Shutterstock

Aicinām piedalīties pieredzes konkursā, lai dalītos pieredzē, kā uzlaboji formu – atbrīvojies no liekajiem kilogramiem vai izveidoji citādākas ķermeņa aprises. Nav svarīgi, vai tie bijuši pieci vai 35 traucējošie kilogrami – citreiz cīņa ar nelielu traucēkli ir pat grūtāka. Diviem veiksmīgākajiem stāstu autoriem balvā – treniņprogramma, ko sagatavojuši studijas "EM Fizio" fizioterapeiti.

Lasīt vairāk

Uzvara pār liekajiem kilogramiem maina dzīves. Pieci pieredzes stāsti

Foto: Privātais arhīvs

Liekie kilogrami ir viena no aktuālākajām veselības problēmām mūsdienās. Mazkustīgs dzīvesveids, ātrās uzkodas, kas bieži ir vieglāk pieejamas un lētākas nekā veselīgas ēdienreizes, ir daļa no faktoriem, kas svara uzturēšanu normas robežās padara arvien grūtāku. Protams, visiem nav jābūt tieviem kā skaliņiem, bet, ja liekais svars traucē tev justies labi un būt pārliecinātai par sevi, iespējams, ir pienācis laiks kaut ko mainīt.

Lasīt vairāk

Spītīgie tauciņi uz vēdera – tipiskākās kļūdas, kas neļauj no tiem atbrīvoties

Foto: Shutterstock

Vēdera tauciņi tiek uzskatīti par īsteniem spītniekiem tā iemesla dēļ, ka cīņa ar tiem var būt patiesi sarežģīta. Pat, ja visu dari kā pēc grāmatas – ēd veselīgi un aktīvi sporto, ar to var nepietikt, lai atbrīvotos no "mīlas rokturiem" un vēdera apjoma. Turpinājumā izzini gan treniņa programmu, kura paredzēta vēdera muskulatūras stiprināšanai, gan tipiskākās kļūdas, kuras, iespējams, pieļauj arī tu.

Lasīt vairāk

Stress un problēmas ar vairogdziedzeri: iemesli, kāpēc ķermeņa svars nemitīgi pieaug

Foto: Shutterstock

Saprotams – ja mazāk nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm, bet vienlaicīgi uzņem pārāk daudz kalorijas, ķermeņa svars un lieko kilogramu daudzums palielināsies. Bet, kur meklējams iemesls, kāpēc pēkšņi tik ļoti gribas ēst? "WebMd" skaidro, ka pamatā var būt ikdienas paradumu maiņa, veselības problēmas un arī pieļautās dzīvesstila kļūdas.

Lasīt vairāk

Zaudēt svaru ātri un vienkārši: pieci mīti, kam naivi ticam

Foto: Shutterstock

Laikā, kad liekais svars un aptaukošanās kļuvusi par vienu no aktuālākajām veselības problēmām, daudz tiek runāts arī par to, kā tad atbrīvoties no uzkrātajiem kilogramiem. Tiesa, bieži informācija par ātru un vienkāršu svara zaudēšanu ir mārketinga triks vai mīti, kas patiesībā kavē atbrīvošanos no liekā svara, liekot zaudēt motivāciju.

Lasīt vairāk

Kāpēc cilvēki kļūst apaļi: taukaudu daudzums ir nemainīgs, mainās šūnu izmērs

Foto: Shutterstock

"Ja vēlamies atbrīvoties no saviem tauku uzkrājumiem, jāsamazina arī to daudzums uzturā," ir pārliecināta uztura speciāliste Inga Pūce. "Neveselīgs ēdiens pamazām, pili pa pilītei, mūs novārdzina, un tad, kad sasniegta kritiskā robeža, slimība un liekais svars ir klāt. Sākumā gan ir tikai svara izmaiņas, kas ir izteikts nesabalansēta uztura simptoms."

Lasīt vairāk

Piecas kļūdas, kas neļauj iegūt slaidu vidukli

Foto: PantherMedia/Scanpix

Vēders ir problēmzona ļoti daudzām sievietēm un arī vīriešiem. Atbrīvošanās no "riepiņas" var būt ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Tauciņu veidošanos uz vēdera ietekmē ļoti dažādi faktori, tāpēc ar pareizu uzturu un fiziskajām aktivitātēm, kas mērķa sasniegšanai, nenoliedzami, ir ļoti svarīgi, var arī nepietikt.

Lasīt vairāk

Eksperiments: Kāda ir patiesība par izslavēto Stokholmas diētu

Foto: Stockholmhealth.com publicitātes attēls

"Ieraudzīju sevi fotogrāfijās un nodomāju - vājprāts, vai tas tiešām esmu es?" - tā par sevi pirms tievēšanas saka skolas direktors Sergejs Čevers no Carnikavas. "Tagad, pateicoties Stokholmas diētai, esmu nometis 21 kg liekā svara un no sirds izbaudu draugu uzslavas!" Lasi interviju ar Sergeju un uzzini, kur bez maksas pārbaudīt savas iespējas notievēt un saņemt uztura speciālista konsultāciju!

Lasīt vairāk