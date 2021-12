Apnikušas tās putras! Septiņu veselīgu brokastu idejas mazajam ķiparam

Biezpiens

"Arī biezpiens ir viens no garšīgu un veselīgu brokastu produktiem. To var ēst tāpat, pievienojot rozīnes, augļus, piemēram, banānu, riekstus, sēkliņas vai, piemēram, pagatavojot no tā gardus biezpiena plācenīšus. Vēl noteikti brokastīs var pagatavot daudzās ģimenēs tik ļoti iecienīto ēdienu – pankūkas, kuras gatavotas no dažādiem miltiem, piemēram, pilngraudu kviešu, griķu, auzu, bezglutēna miltu maisījuma un citiem," iesaka uztura speciāliste.

Maize

Nevajadzētu pilnībā izslēgt maizes izstrādājumu piedāvājumu, tiesa, priekšroka būtu jādod rupjmaizei vai graudu maizei, kur virsū kārtots kāds no dārzeņiem, piemēram, avokado, tomāts, gurķis un/vai siers, kāds gaļas gabals.

Olas

Noteikti brokastīs bērniem var arī pagatavot olas, gan vārītas, gan ceptas. Svarīgi, lai ceptais ēdiens netiktu pagatavots lielā eļļas daudzumā un netiktu "piededzināts".

Musli, brokastu pārslas, smūtiji

Arīdzan nesaldināti musli vai brokastu pārslas, kas var būt papildinātas ar dažādām piedevām, ir lielisks brokastu piedāvājums. Tāpat tie var būt arī augļu un/vai ogu smūtiji ar sēklām, riekstiem, spinātiem vai jebkurām citām veselīgām piedevām, kas nu ienāk prātā. Bezpiedevu jogurts ar augļiem un ogām – pat ļoti garšo gan lieliem, gan maziem!