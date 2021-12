Bio-fio* manifests: negaidiet no bumbieres ābolus, bet no bioloģiskā – veselīgumu!

"Visu dienu "cepos" un cenšos turēt muti. Bet paklusēt – tas nav par mani. Jau mamma teica, ka visas nepatikšanas dzīvē no manas lielās mutes. Bet nu – kā ir, tā ir, ja ar lielu muti, tad par mazu vairs nepārtaisīšos: bliežu ārā, kas piesmēlies. Man ir jums veselīguma manifests. Kā negaidīt no bumbieres ābolus un neapvainoties uz priedi, ka tā nav Ziemassvētku eglīte. Par mērvienību ņemšu cukuru," tā savu komisko veselīguma manifestu sāk bio-fio* speciāliste Dita Lase.

Un tā.

Bioloģisks nenozīmē automātiski un vienmēr veselīgs. Bio nozīmē (tikai un vienīgi) – bio. Iegūts bioloģiskajā lauksaimniecībā, saražots no bio izejvielām, ievērojot bioloģisko produktu regulas prasības (kurā nav ne vārda par veselīgumu). Bio regula ir par audzēšanu, nevis par veselīgumu. Arī tīrs cukurs var būt bio – cukurniedres audzētas bioloģiski, cukurs gatavots pēc regulas prasībām. To nozīmē bio.

Vegānisks, "plant based", veģetārs – tas nenozīmē automātiski veselīgs vai veselīgāks par "non vegan". Vegānisks ir – bez dzīvnieku produktiem. Vegānisms nav par veselīgumu – tas ir par dzīvnieku aizsardzību. Kā gaļa ir veselīga (pieņemsim), bet desa nav, tāpat arī vegāniska desa ir "junk", nevis "superfood". Pupiņas ir "superfood", bet sojas desa – nav. Tā ir tikai bez dzīvniekiem sastāvā. Veģetārisms nav tikai dārzeņi (tātad – kaut kas veselīgs). Arī cukurs ir "vegan". Jo nav dzīvniekus saturošs. Bet tas tāpēc nav veselīgs, nekad nav bijis un nekad nav pretendējis būt. Vegāniska kūka nav diētiska(-āka). "Vegan", veģetārs, "plant based" nozīmē tikai un vienīgi to, ka produkts ir "vegan", veģetārs un "plant based". Un nekad nav nozīmējis neko citu. Izvēdiniet savas veltīgās iedomas – nav gaidu, nav vilšanās! Tāpat kā ne viss, kas no piena, gaļas, zivīm vai olām, ir nez kas "ūbervērtīgs" vai veselīgs. Tā ir produkta izcelsme, nevis veselīguma mērs.

Bez glutēna nenozīmē automātiski veselīgs. Tas nozīmē – bez glutēna. Bez lipekli saturošiem graudiem. Svarīgi celiakijas un glutēna nepanesības pacientiem – viņiem tas ir dzīvības un nāves jautājums. Pārējiem tas ir par neko. Jo nenozīmē pilnīgi neko citu kā vien to, ka tur nebūs glutēna/lipekļa (tie ir sinonīmi, ja kas. Apzīmē vienu un to pašu olbaltumvielu). Cukurs ir bez glutēna. Pilnīgi bez. Bez glutēna – tas ir stāsts ir par lipekli, nevis veselīgumu.

Zaļā un bordo karotītes arī nav par veselīgumu. Tas ir par vietējo izcelsmi. Surprāīz! – arī Latvijā var saražot cukuru simtprocentīgi no vietējām izejvielām, visaugstākajā kvalitātē: un tas būs totāli karotītes prasībām atbilstošs. (Jā, zinu, ka Latvijā vairs neražo cukuru.) Jo tas nav par veselīgumu, bet par izcelsmi un kvalitatīvu ražošanu.

0% tauku nenozīmē, ka produkts ir veselīgs. Tas nozīmē, ka produktā nav tauku. Cukurā ir 0% tauku. Šis apzīmējums nozīmē tikai tauku saturu, un neko vairāk.

Saprotat?

Paši sadomājas, paši apvainojas, bet produkts vainīgs. Augu dzērieni nav tādi paši kā govs piens. Nekad nav teikts, ka tie tādi būtu. Un tie ir dzērieni. Nevis ēdiens. No limonādes tak' negaidāt nez kādu uzturvērtību vai veselīgumu, un neesat sašutuši, ka tā sastāv teju no ūdens vien. Augu alternatīvas sieram vai gaļai nav par uzturvērtību – tās ir par izcelsmi un garšu imitāciju. Kā zivju pirkstiņi un krabju nūjiņas nav par zivīm un omega taukskābēm, un vēl mazāk par krabjiem.

Beidziet piedēvēt apzīmējumiem to, ko tie neapzīmē. Beidziet sadomāties un asociēt. Lasiet sastāvus. Un uzturvērtību. Tur var redzēt, kas ir veselīgs un kas nav.

Nesalīdziniet kaķi ar suni, un nejūtieties pārsteigti, ka tie nav viens un tas pats. Nekad nav pretendējuši būt. Lai arī abi ir dzīvnieki un mājdzīvnieki. Ja priedes vērtēsiet pēc tā, kādas tās ir Ziemassvētku eglītes, nebrīnieties, ka priedes pēkšņi izrādīsies s..s – nekāda eglīte tur nebūs. Nekad nav pretendējusi būt. Un ir dikti stulbi to priedei pārmest kā trūkumu, un nosaukt priedi tāpēc par nevērtīgu s..u, par ko nav vērts maksāt, kura nav veselīga un pietiekami egļaina. Nu...jo! #jomajo Nu, taču! Saprotat?!

Spriediet par produktu veselīgumu pēc to sastāva. Un paturiet prātā, ka apzīmējumi apzīmē tikai to, kas tajos teikts. Nepiedēvējiet tiem visiem veselīgumu. Negaidiet no ābeles bumbierus.

Sirsnīgs paldies, ka uzklausījāt. Nedaudz atlaida...

Lai arī skaidri zinu, ka nekas nemainīsies. 76 procenti pircēju nelasa etiķetes. Bet sūdzas, ka nesaprot, kas ir kas. Vai jūt vilšanos, ka saukļi nenozīmē neko citu kā vien to, kas tajos teikts, nevis ko jūs paši zem tā asociējāt un sadomājāties. Un pārmet augu dzērieniem, ka tie nav piens, ka tie ir dzērieni, nevis ēdiens – teju pliks ūdens par bargu naudu. Vai pārmet bezglutēna produktiem, ka tie ir dārgi, bet sastāvā cietes un cukurs – a kur tad veselīgums?! A kur tad solīts, ka būs?!

Lasiet sastāvus. Es turpināšu cepties, kamēr izreaģēšu kā soda etiķī. Kaut kad noteikti izreaģēšu, lai arī pagaidām putas nāk pāri malām, un, šķiet, galu neredz.

*Bio-fio speciālists – speciālists, kāda nav, izvēlēts, atbilstoši manifesta nenopietnajam žanram.