Brīnumoga, kas stiprina veselību un padara mūs laimīgākus – smiltsērkšķis

Rudenī daba mūs lutina ar īpaši veselīgām veltēm, un viena no tām ir smiltsērkšķi. Šīs mazās, košās ogas ar spēcīgi skābeno garšu ir bagātas ar vitamīniem un minerālvielām. To vērtīgais sastāvs padarījis tās par dažādu ļoti populāru profilakses un ārstniecības, kā arī skaistumkopšanas līdzekļu sastāvdaļu. Ko smiltsērkšķi spēj sniegt mūsu organismam, kā tos vislabāk saglabāt ziemai un pielietot ikdienas uzturā?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Skaidro sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore un BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.



Smiltsērkšķa augļus vāc rudenī. Tie nogatavojas septembrī un oktobrī, stāsta klīniskā farmaceite Ilze Priedniece. Ievākto augļu pielietojums ir plašs – var lietot svaigā veidā, saldēt, spiest sulu, žāvēt vai izmantot eļļas iegūšanai. Arī smiltsērkšķa lapām un mizai piemīt ārstnieciskas īpašības – pretiekaisuma darbība. Augļos ir plašs aktīvo vielu saturs – vitamīni, organiskās skābes, eļļas, flavonoīdi, minerālvielas, miecvielas, pektīnvielas un cukuri. No vitamīniem tie satur C, E, karotinoīdus, B grupas vitamīnus, K vitamīnu, bet no minerālvielām cinku, magniju, dzelzi, kalciju, varu un citas.

Uztura speciāliste Liene Sondore uzsver, ka ir grūti noteikt kādu vienu veselīgo ogu sastāvdaļu, jo šīs ogas ir kā mazas vitamīnu, antioksidantu, minerālvielu dabas krātuves. Turklāt uzturā lietojamas ir arī smiltsērkšķu lapas – tās ir pagatavojamas tējā vienas pašas vai kopā ar kādu citu zāļu tēju, piemēram, ar kādu piparmētras lapiņu vai gaiļbiksītēm.

Smiltsērkšķu dabiskais spēks

Smiltsērkšķiem piemīt spēja tonizēt organismu, uzmundrināt un padarīt mūs nedaudz laimīgākus, stāsta uztura speciāliste. Šo augu lapu un īpaši mizas sastāvā ir serotonīns jeb laimes hormons. Apēdot pāris skābās odziņas, mēs kļūstam mundrāki un priecīgāki.

Smiltsērkšķu sula ir bagātīgs organisko skābju, C vitamīna un citu vērtīgu vielu avots, savukārt smiltsērkšķu eļļai piemīt sāpes mazinošas īpašības, audu granulācijas un epitēlija atjaunošanos veicinošas īpašības.

Arī farmaceite uzsver, ka smiltsērkšķi ir vērtīgs vitamīnu avots, ko izmanto imunitātes stiprināšanai un sirds un asinsvadu sistēmas veselībai. Tiem piemīt antibakteriālas un pretiekaisuma, kā arī pretsāpju īpašības. Savukārt to eļļa sekmē dzīšanas procesus. To izmanto ādas veselībai, pie kuņģa un zarnu trakta saslimšanām, kā arī ārīgi izmanto ādas un mutes gļotādas bojājumu aprūpei un ginekoloģijā.

Foto: Shutterstock

Daudzveidīgais pielietojums

Uztura bagātinātāju reģistrā ir vairāk nekā 100 produktu, kuru sastāvā minēti smiltsērkšķi, pastāsta farmaceite.

Populārākie smiltsērkšķu produkti un to pielietojums:

smiltsērkšķu eļļa klasiskā veidā vai kapsulās – imūnsistēmai, ādas un gļotādu, kuņģa un zarnu trakta veselībai;

vitamīnu līdzekļi tabletēs, kapsulās, košļājamās pastilās, piemēram, redzei domātās tabletēs kopā ar citiem augu ekstraktiem – melleņu, priežu mizas, aļģu un upeņu; arī vitamīnu košļājamās pastilās bērniem būs smiltsērkšķu augļu ekstrakts kopā ar C, D, K vitamīnu, folijskābi, cinku;

aerosolos – populārākā kombinācija kopā ar kliņģerīšu eļļu, arī ar kanēļa, tējaskoka, asinszāles lakstu un piparmētru eļļu mutes dobuma un rīkles gala gļotādas kairinājuma gadījumā. Tie mitrina gļotādu, mazina sāpes, skrāpēšanās sajūtu un diskomfortu kaklā, pārklājot gļotādu ar aizsargslāni;

sūkājamās tabletes, karameles un ledenes uz kociņa – gan pieaugušajiem, gan bērniem normālai imūnsistēmas darbībai, kakla gļotādas veselībai un mitrināšanai;

pulveros kopā ar vitamīniem un augu ekstraktiem – izmanto karsto dzērienu pagatavošanai, kas īpaši noder rudens un ziemas mēnešos;

sīrupos, kas vērtīgi imūnsistēmas atbalstam;

ziedēs – kopā ar bišu vasku, medu, propolisu, mūmija ekstraktu bojātu audu dziedēšanai, iekaisuma un sāpju sajūtas mazināšanai;

smiltsērkšķu eļļas supozitoriji, ko izmanto proktoloģijā hemoroīdu, taisnās zarnas plaisu un čūlu gadījumos. Tiem piemīt pretsāpju, pretiekaisuma, epitēlija reģenerāciju veicinoša un antiseptiska iedarbība, tie mazina sāpes un niezi, kā arī veicina dzīšanu. Pieejami arī supozitoriji ar smiltsērkšķu eļļu un propolisu kā proktoloģiski līdzekļi, izmanto arī ginekoloģijā gļotādas bojājumu gadījumā;

propoliss smiltsērkšķu eļļā ir ar plašu pielietojumu gan ārīgi, gan iekšķīgi. To lieto augšējo elpošanas ceļu saslimšanu gadījumā, pie kuņģa un zarnu trakta saslimšanām, brūču un deguna gļotādas aprūpei;

deguna gelu un pilienu sastāvā izmanto smiltsērkšķu eļļu kopā ar eikalipta, dižegles, tējas koka, piparmētras eļļu, kliņģerītes ekstraktu gan elpceļu infekciju profilaksei, gan iesnu gadījumā elpošanas atvieglošanai;

kosmētikas līdzekļu sastāvā izmanto smiltsērkšķu eļļu matu, ādas un nagu kopšanai. Šī eļļa ir pievienota šampūnos, kondicionieros, maskās, arī roku, ķermeņa, sejas un dušas krēmos, jo smiltsērkšķiem piemīt ādu atjaunojošas īpašības.

Ogu uzglabāšana ziemai

Lai uzglabājot nezaudētu ogās esošās vērtīgās vielas, ziemai ieteicams ogas saldēt, saberot tās kastītē un rudens, ziemas laikā tās pamazām apēst – katru dienu pa kādai ogai, iesaka uztura speciāliste. Ogas ir labs papildinājums smūtijiem, zaļajiem kokteiļiem un veselīgiem desertiem. Ogas var saldēt arī samaltas, taču nav ieteicams vārīt ievārījumus un gatavot sīrupus, jo tajos ir daudz cukura. Turklāt vārīšanas laikā zūd vitamīni, īpaši C vitamīns.

Uzturā visbiežāk tiek izmantotas saldētas sulas – pirms lietošanas tās ir jāatkausē. Sulas garša ir stipra un skāba, to var atjaukt ar ūdeni vai kādu neitrālākas garšas sulu, piemēram, burkānu, ķirbju, svaigi spiestu apelsīnu vai citu sulu. Nebūtu ieteicams sulas saldināt ar cukuru. Ja netraucē sulas skābums, to var lietot pa maziem malciņiem vai sajaukt kopā ar medu, ingveru un lietot svaigā veidā vai pie silta, bet ne karsta ūdens. Tā iegūsiet veselīgu un vērtīgu dzērienu! Šāds dzēriens uzmundrinās un spēcinās organismu vēsajā laikā. Jāņem vērā, ka smiltsērkšķu sula pēc izspiešanas noslāņojas, tādēļ tā pirms lietošanas ir jāsakrata.

Ogas var arī izžāvēt, un ogu pulveri var lietot pie smūtijiem, desertiem, dažādām mērcēm, arī pie pamatēdienu mērcēm.

Veselīgā recepte

Uztura speciāliste Sondore iesaka izmēģināt smiltsērkšķu silto dzērienu.

Pagatavošana: katliņā silda smiltsērkšķu sulu, pievieno pāris ingvera šķēlītes, dažus kardamona graudiņus, kanēli un, ja nepieciešams, nedaudz ūdeni. Sulu nevāra. Lej glāzēs un pasniedz saldinātu ar medu.

Lai veselīgs smiltsērkšķu ražas laiks!