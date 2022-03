Pavasaris uz palodzes: kamdēļ veselība teiks paldies par diedzētu graudu iekļaušanu uzturā

Pavasarī organisms var justies gluži kā bez enerģijas palicis, un pat laukā, pamanot pirmos asnus zemē un pumpurus kokiem un krūmiem, šķiet, ka zaļā krāsa izstaro dzīvīgumu. Taču arī mājās tu pats vari ienest pavasari, uz palodzes izvietojot kastītes vai podiņus un diedzēt graudus, sēklas, "dzīt" lociņus no sīpoliem. Turklāt, iekļaujot ēdienkartē zaļumus, tava veselība noteikti par to tikai priecāsies. Kamdēļ? To skaidro sertificēta uztura speciāliste Lizete Puga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Diedzētas sēklas un graudi lieliski papildinās ēdienkarti, sniegs mums tik ļoti nepieciešamo enerģiju, vitamīnus un, protams, ļaus baudīt spēcinošo zaļumu garšu un aromātu," tā saka Puga, skaidrojot, kas tik vērtīgs atrodams diedzētos graudos un sēklās.

Diedzētas sēklas un graudi satur veselībai svarīgas, vērtīgas vielas:

ēteriskās eļļas;

bioloģiski aktīvus savienojumus – fitoncīdus, bēta karotīnu u. c.;

A, C, D vitamīnu un B grupas vitamīnus;

mikroelementus – kāliju, dzelzi, fosforu, cinku, magniju, kalciju, mangānu;

olbaltumvielas;

balastvielas.

Ko vērts diedzēt

Diedzētus graudus un sēklas var iegādāties lielveikalā, taču, visai iespējams, ka tie garšos labāk, ja būs pašu izaudzēti. Diedzēt var sinepju, kressalātu, redīsu, biešu, brokoļu sēklas, auzu, kviešu graudus, pelēkos zirņus, lēcas un pupiņas. Svarīgs nosacījums – sēklas un graudi nedrīkst būt ķīmiski apstrādāti jeb kodināti un tiem jābūt kārtīgi noskalotiem. Diedzēšanai var atvēlēt palodzi vai citu siltu un gaišu vietu, var diedzēt arī siltumnīcā.

"Pirms diedzēšanas sēklas un graudi ir jānoskalo un jāizmērcē. Jo lielākas sēklas (vai graudi), jo ilgāk ir jāmērcē. Piemēram, sinepju, redīsu, rukolas sēklas var mērcēt aptuveni četras stundas, bet graudi vai pupiņas jāmērcē vismaz 12 stundas. Jāņem vēra, ka linsēklas, biešu sēklas un griķu graudi ir grūtāk diedzējami," teic Puga.

Pēc mērcēšanas sēklas vai graudus noskalo tekošā ūdenī. Diedzēt var uz mitras vates, vairākkārt salocītas salvetes vai tam speciāli paredzētajos diedzēšanas traukos. Parasti dīgšana notiek divu līdz sešu dienu laikā. Jo sēkliņas mazākas, jo ātrāk tās sadīgs. Uztura speciāliste atgādina: "Pieskati savu mazdārziņu! Sēklām nepatīk tieši saules stari, bet, ja ir par vēsu, tās var sākt pelēt. Šī iemesla dēļ pirms ēšanas sēklas un graudi vienmēr jāpasmaržo – ja aromāts ir patīkami svaigs, labu apetīti!"

Foto: Shutterstock

Kā garšo?

Dīgstiem piemīt specifiskas garšas nianses, tādēļ ieteicams paeksperimentēt ar dažādām sēklām un graudiem.

Sinepju sēklas ir ļoti pikantas, un tās var aizstāt pat sinepes.

Saulespuķu sēkliņas garšo maigi, tām piemīt riekstu garšas nianses.

Zirņu graudu asni garšos gluži kā saldie zaļie zirnīši un lieliski papildinās svaigos salātus.

Kviešu graudi būs diezgan saldi, tos var izmantot, lai papildinātu desertu vai jogurtu.

Lapu redīsi būs tikpat gardi kā parastie redīsi un lieliski saderēs ar biezpienu, salātiem vai zivju ēdieniem.

Rukolas sēklas arī būs visai pikantas un labi saderēs ar dārzeņu ēdieniem zupām un sautējumiem.

Diedzētām lēcām būs maiga, neitrāla garša.

Smaguma sajūtas vēderā novēršanai un veiksmīgākai dzelzs uzsūkšanās spējai

"Diedzētas sēklas un graudi veicina gremošanas procesus, novērš smaguma sajūtu, ja ir ēsts par daudz. Kombinācijā ar gaļas ēdieniem – veicinās dzelzs uzsūkšanos. Diedzētus graudus un sēklas var izmantot arī ēdienu dekorēšanai.

Visvērtīgākie ir aptuveni divus milimetrus gari diedzējumi, kam vēl nav izdīgušas saknītes. Tātad – svarīgi sēklas un graudus diedzēt tik daudz, lai tos var apēst tuvāko dienu laikā. Dīgstus var ēst tāpat vien, var likt uz brokastu maizītēm, var pievienot dažādiem ēdieniem, piemēram, salātiem, zupai, gaļas ēdieniem vai smūtijiem. Ne tikai garša un uzturvērtība, bet arī zaļums un dīgstu dzīvības enerģija pozitīvi uzlādē un dod spēku," saka uztura speciāliste.

Ierobežojumu nav – diedzētas sēklas un graudus var ēst gan bērni, gan pieaugušie, galvenais, lai garšo. Tas būs lielisks papildinājums sabalansētām maltītēm, saka Puga, kuru kā eksperti, lai pastāstītu par dīgstu labvēlīgo ietekmi uz veselību, pieaicināja "Mēness aptieka".