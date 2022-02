Blogeri un digitālā satura autori, kas piedāvā tievētāju receptes, visai bieži saldajos ēdienos iesaka izmantot cukura aizvietotājus – dažādus saldinātājus. Tie nereti pievienoti arī dažādiem fitnesa produktiem. Saldinātāji var būt vispār bez kalorijām, vai arī to ir daudz mazāk nekā "baltajā" jeb cukurbiešu cukurā. Vilinoši, vai ne? Salds, bez kalorijām, un vēl nereti pozicionēts kā veselīgs. Kādi zemūdens akmeņi tajā ir? Runāju ar "Valens Nutri" un "Anti-Aging Institute" uztura speciālistu Ansi Zaueru, kā arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uztura speciālisti Lizeti Pugu.

Kurš saldinātājs baro labās, kurš – sliktās baktērijas

Abi uztura speciālisti uzsver, ka, izvēloties, ar ko ēdienu saldināt, jāsaprot mērķis. "Piemēram, cukura aizstājēji var būt lieliska alternatīva cukura diabēta gadījumā, ja tomēr saldo garšu gribas, bet balto cukuru nevar lietot, jo būs pārāk straujas cukura līmeņa izmaiņas. Otrs biežākais gadījums, kad izvēlas citus saldinātājus, – lai uzņemtu mazāk kaloriju. Taču, domāju, grūtniecēm, bērniem, veseliem cilvēkiem, kuriem nav svara problēmu, tai nevajadzētu būt pirmajai izvēlei – var pietikt ar to, ka seko parastā cukura daudzumam uzturā," uzskata Lizete Puga.

Ansi Zaueru kā uztura zinātnieku interesē, kas notiek tālāk – kad izvēlētais saldinātājs nonāk cilvēka organismā. "Jo kaloritāte ir tikai viens rādītājs. Atšķirībā no daudzām citām uzturvielām lielākā daļa saldinātāju, nonākot tievajā zarnā, nesadalās – tie nonāk līdz resnajai zarnai. Un jautājums: kā ietekmē to? Manā uztverē, speciāli veidotam saldinātājam šajā ziņā jābūt ar pievienoto vērtību mikrobiomam. Ja labās baktērijas to apēd – lieliski. Un no šī aspekta esmu izveidojis "trīs saldinātāju TOP "nē"" – tie ir aspartāms, sukraloze un acetilsulfāts K. Pierādīts, ka šiem saldinātājiem resnajā zarnā ir tendence vairot slikto mikrobiomu. Turklāt aspartāms var palielināt apetīti, kam sekas var būt tieši svara pieaugums," skaidro Zauers.