Samazināja svaru par 50 kilogramiem un... 'viss sagāja riepā'

Lasītāja jautā: "Man izdevās tikt vaļā no 50 liekajiem kilogramiem. Taču "viss sagāja riepā" – proti, nu esmu tieva, bet vēdera daļa ir apaļa. Kādēļ tā?"

Uz jautājumu atbild uztura speciāliste Lizete Puga: "Katram cilvēkam ir citādāka ķermeņa uzbūve – visi neesam vienādi. Jā, diētas ierobežojumi ir galvenā atslēga, lai samazinātu svaru, tomēr fiziskās aktivitātes ķermeni uztur kārtīgā stāvoklī un palīdz veidot formas. Protams, 50 kilogrami ir daudz un var gadīties, ka nesavelkas āda – un runa nav par taukiem. Tad drīzāk risinājums ir plastiskā operācija."

Vēl uztura speciāliste min, ka tauku nogulsnēšanos un mazināšanos kādā zonā ietekmē vecumposms, veselības stāvoklis, aptaukošanās tips. "Ja cilvēkam ir izteikta abdominālā aptaukošanās, tad tauki izgulsnējas vēdera zonā. Citiem atkal tie vairāk uzkrājas uz kājām, dibena... Jārēķinās arī, ka pat ar diētu un sportu jūs iegūsiet savu unikālo veidolu – katram ir sava kaulu struktūra un konstitūcija, nevar cerēt, ka visi, ja neēdīs, kļūs, teiksim, kā Viktorija Bekhema. Tā nebūs," pasmaida Puga.

Fitnesa trenere Ineta Rijniece daudz strādā ar cilvēkiem, kas koriģē svaru un formas – gan kā fitnesa trenere, gan uztura izaicinājumu vadītāja. Daudzus gadus piedalījusies un guvusi godalgotas vietas dažādos bodibildinga čempionātos. Un ar visu to viņai ir pieredze, kad vēdera zona neapmierinājusi: "Ja cilvēks nomet lieko svaru un vēdera zona tomēr saglabājas, iesaku pārbaudīt, vai nav diastāze. Es pati daudzus gadus, gatavojoties sacensībām, pārdzīvoju – tieku vaļā no liekajiem taukiem, bet vēders tik un tā – kā ir, tā ir. Izdzeru glāzi ūdens un – izskatos kā grūtniecības trešajā vai ceturtajā mēnesī. Izrādījās, man bija diastāze četru centimetru platumā." Šāda problēma jārisina kopā ar ārstu.

Vēl Rijniece zina teikt: "Pēc lielas, straujas svara samazināšanas bez sporta "palikusi riepa" ir loģisks iznākums. Āda vienkārši nespēj savilkties, ja vienlaicīgi netiek trenēts ķermenis, netiek trenēta vēdera un muguras muskulatūra, precīzāk, dziļā muskulatūra." Viņas klientu vidū ir ne viens vien, kurš, zaudējot krietnu kārtu tauku un apvienojot jaunus uztura paradumus ar sportu, tomēr spēj arī savākt formu, un "riepas" nav.

Izteiktākam vēderam var būt arī kādi ar veselību saistīti iemesli, piemēram, ginekoloģiskas problēmas sievietēm, paaugstināts stress, dažādas nepanesamības u.c.

