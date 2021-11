Ķermeņa svara mazināšana un noturēšana prasa zināmu ieguldījumu un rūpes par sevi. Pasaulē un arī Latvijā ir dažādu profesiju pārstāvji, kas speciāli piedzīvojuši svara svārstības – pieņēmušies svarā vai/un notievējuši, katrs ar savu motivāciju. Fitnesa trenere Sintija Katkeviča speciāli pieņēmusies svarā par 10,9 kilogramiem un pēc tam no tiem tikusi vaļā – lai labāk izprastu klientus ar lielāku svaru, viņu emocionālo un fizisko stāvokli. Zināms šoks bijis jau pirmajā "brīvēšanas" nedēļā! Kas viņu pārsteidzis šajā pieredzē, kas bijis vieglākais un grūtākais? Ko no tā viņa iesaka citiem neatkārtot? Ieskatīsimies piemēros no pasaules, kā ar "svara šūpolēm" vai īpašiem ēšanas eksperimentiem cilvēki vēlējušies nodot kādu vēstījumu. Ko uzskata par straujām svara izmaiņām un kāds ir veselīgs tievēšanas ātrums, jautāsim uztura speciālistei Lizetei Pugai.

Fitnesa trenere Sintija Katkeviča ir arī profesionāla sportiste, divkārtēja pasaules čempione fitnesā. No fotogrāfijām redzams, ka ielikts liels darbs ķermeņa veidošanā, tāpēc bildes no pirmajām eksperimenta nedēļām daudz labāk par lekciju, "cik slikti ir daudz ēst", smadzenes pārliecina, cik ātri var sabojāt gadiem veidotu darbu... Un ka skaudība "bet tu jau gan vari atļauties ēst visu ko" sevi neattaisno.

Sintija Katkeviča ir arī divu bērnu mamma, jaunākajam ir tikai gadiņš. Eksperimenta gaitā sertificētā fitnesa trenere piecu nedēļu laikā apzināti pieņēmās svarā par 10,9 kilogramiem un nākamo četru nedēļu laikā atbrīvojās no deviņiem kilogramiem. To var vērtēt kā straujas svara pārmaiņas. Kā radās ideja šādam eksperimentam? "Tā radās jau pirms kādiem diviem gadiem, bet, tā kā gaidīju bērniņu, tad, protams, tobrīd to nerealizēju. Ārzemēs es pamanīju šādu tendenci – fitnesa treneri pieņemas svarā un tad kopā ar saviem klientiem trenējas un samazina svaru. Man tas likās ļoti aizraujoši, un biju gatava arī ko tādu izmēģināt! Visvairāk es vēlējos izprast, kā īsti ir dzīvot ar lieko svaru, kā tad var justies. Man pašai nekad īsti nav bijis liekā svara (grūtniecības fizioloģisko ķermeņa masas pieaugumu, protams, neskaitīsim). Vēlējos izprast savus klientus, viņu emocionālo un fizisko stāvokli – saprast, kāda ir sajūta dzīvot un vingrot ar liekajiem kilogramiem. Tā vēlējos labāk apjaust, kā motivēt savus klientus, jo, protams, to var vislabāk saprast tad, ja pašam ir pieredze tajā visā," spriež Sintija Katkeviča.