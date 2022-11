Dana Isarova par atpazīstamību: esmu kļuvusi cietāka un vairāk sevi sargāju

Dana Isarova ir bērnu ārste, kura plašāku atpazīstamību guva kovida laikā, skaidrojot aktualitātes, kā arī sākoties karam Ukrainā, daloties savu ukraiņu radu pieredzē un meklējot palīdzību kara skartajiem. Tomēr ne vienmēr atpazīstamība bijusi labvēlīga – Dana piedzīvojusi gan tiešu konfrontāciju uz ielas, gan uzbrukumus interneta vidē. Savās pārdomās, vai uzmanība mainījusi viņu pašu un kā sevi pasargāt, Isarova dalās "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi".

Taujāta, kā viņa sevi sargā, Isarova raidījuma vadītājam Jānim Šipkēvicam atklāj, ka dažādās pieredzes sākušās kovida laikā: "Es teiktu, ka tagad esmu kļuvusi tāda cietāka un vairāk sevi sargājoša. Ir nācies piedzīvot visādus uzbrukumus internetā, arī uz ielas man ir nākuši klāt ne visai labvēlīga izskata cilvēki." Aptuveni divu gadu garumā viņa piedzīvojusi dažādus, kā raksturo Isarova, skumjus stāstus, nonākot pie secinājuma, ka vairāk nesniegs komentārus par kovida saslimšanu.

"Tagad, turpinot komunicēt publiskajā vidē un aktualizējot jautājumus, kuri varbūt sabiedrībā nav tik viennozīmīgi vērtēti, es, protams, arī saņemu daudz visādus komentārus par sevi, arī par karu Ukrainā. Pieņemsim, daži mani uzskata par kaut kādu kremļa ielikteni un vēl visu pārējo, kas mani vairs īpaši neaizskar, bet tas nozīmē, ka esmu izveidojusi kaut kādu sienu vai kā es tieku galā ar to, ka mani vairāk neaizskar tie komentāri. Līdz ar to tas jau ir kļuvis par dzīves sastāvdaļu – būt piesardzīgai attiecībā pret cilvēkiem. Jā, es esmu ļoti draudzīga, bet es vienmēr paskatos no malas uz cilvēku rīcībām, uz vārdiem, kā un ko viņi dara, un arī diezgan daudz analizēju, lai nenokļūtu tādās neviennozīmīgās vai kaut kādās sliktās situācijās," pārdomās dalās Isarova.

Ārste joprojām novērtē, ka cilvēki uz ielas sveicinās, nāk klāt. "Es zinu, ka cilvēki mani atpazīst, bet manā dzīvē tā atpazīstamība patiesībā neko nav mainījusi. Es tāpat eju uz darbu, tāpat strādāju daudz – trīs darba vietās, ne vairāk naudas man to tā, ne arī mazāk, bet es ar to savu atpazīstamību, kā jau visi ir ievērojuši, neveidoju kaut kādu karjeru reklāmā vai kaut kur citur," saka Isarova. "Tāda pati Dana, kāda viņa bija pirms diviem, trim gadiem, tāda viņa ir arī šobrīd."

