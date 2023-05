Evakuācijai no Turcijas saziedo līdzcilvēki. Priekšlaikus dzimusī Enija Emīlija brauc mājās

saturs

Dodoties atvaļinājumā uz Turciju, Rubeņu pāris nespēja iedomāties, ka mājās atgriezties varēs tikai pēc pusotra mēneša, turklāt – trijatā un, pateicoties ziedotāju atbalstam. Viņu pirmdzimtā pasaulē ieradās krietni ātrāk nekā prognozēja ārsti – 26. grūtniecības nedēļā. Ceļš mājup izvērtās ļoti dārgs un sarežģīts.

Pēdējo atvaļinājumu pirms pirmdzimtā nākšanas pasaulē Rūta un Kristaps Rubeņi nolēma pavadīt Turcijas pilsētā Alānijā. Rūta bija 26. grūtniecības nedēļā, un nekas – pat uzraugošā ārsta norādījumi – neliecināja, ka jau pirmajā atvaļinājuma dienā pieteiksies mazā Enija Emīlija. Mazāka par pašu Īkstīti, nepilnu kilogramu smagā meitiņa jaunos vecākus ieveda jaunā realitātē – neziņa, uztraukums, nemitīgi telefona zvani un birokrātija uz katra stūra abus vecākus pavada jau pusotru mēnesi. Taču nu ir pienācis brīdis, kad pavisam drīz garais un trauksmainais ceļojums noslēgsies ar evakuācijas reisu uz mājām Latvijā.

Rūtai tā bija pirmā grūtniecība, un topošie vecāki pat nezināja bērna dzimumu, to plānoja uzzināt tikai Turcijā (ārsts šo informāciju bija ielicis aploksnē). "Mēs lidojām piektdien, bet pirmdien sieva bija pie ārsta uz visām vajadzīgajām pārbaudēm. Ārsts pateica, ka viss kārtībā, un izrakstīja atzinumu, ka drīkst lidot. Vēl dienu pirms lidojuma viņa veica nepieciešamo glikozes tolerances testu un citas ar grūtniecību saistītas pārbaudes – tur arī visi rādītāji bija labi," atminas Kristaps un citē grūtniecību uzraugošo ārsti – neredzēti veselīga grūtniece.

Mazulis piedzima Turcijā



Izrādījās gan, ka mazulim ir savi plāni un gaidīt atgriešanos Latvijā viņš neplāno. Jau ceļojuma pirmajā vakarā ap pulksten 21 Rūtai sākās spēcīga asiņošana. "Steidzos pie viesnīcas personāla lūgt steidzami izsaukt ārstu. Beigās mūs aizveda uz klīniku, kas atrodas 300 metru attālumā no viesnīcas, taču, saprotot, ka nepieciešams ginekologs, mūs pārveda uz citu privāto klīniku Alānijā, kur ārste iedeva zāles un pateica, ja dažu stundu laikā asiņošana neapstāsies, nāksies mūs transportēt uz Antāliju," satraucošos mirkļus atstāsta Kristaps, piebilstot, ka tajā brīdī viņiem nedeva izvēli, uz kuru klīniku labāk doties.

Būtu gan bijis labi, ja šāda izvēle būtu, jo izrādījās, ka klīnikā, uz kuru tika nogādāta Rūta, cena par diennakti ir 1000 eiro. Protams, Rūta pirms ceļojuma iegādājās apdrošināšanas polisi, kura ar grūtniecību saistītos sarežģījumus sedz 1500 eiro apmērā. Nianse gan ir tāda, ka apdrošināta bija tikai grūtniece, nevis auglis. "Konsultējoties ar juristi un cilvēkiem, kas bija saskārušies ar līdzīgu situāciju, sapratām, ka likumdošanā ir nepilnības, jo nedzimušu bērnu mēs gluži vienkārši nevarējām apdrošināt, kaut arī māte bija apdrošināta," uzsver Kristaps.

"Aizķeršanās bija arī ar apdrošināšanas polisi, jo visās klīnikās prasīja fizisku papīru, bet mums līdzi bija tikai īsziņā atsūtīts polises numurs. Turcijā ar to nepietika. Tā kā pa vidu bija Lieldienu brīvdienas, neviens nesteidza mums sūtīt polises. Beigās Rūta pati polises atrada mūsu apdrošinātāja profilos," taču jaunie vecāki apdrošinātājam neko pārmest nevar, jo vēlāk komunikācija bija visaugstākajā līmenī un šobrīd tiek segti visi ārstniecības izdevumi.

Taču, sākotnēji uzzinot par privātklīnikas cenu politiku, Kristaps ar steigu sāka apzināt citas klīnikas Turcijā. Izrādījās, ka citur cenu diapazons svārstās no 150 līdz 250 eiro. Līdz ar to radās pamatotas aizdomas, ka nelaimē nonākušos vecākus vēlas arī apkrāpt.

Kristaps, būdams apņēmīgs cilvēks, ar klīniku gan vienojās par cenas samazināšanu līdz 500 eiro diennaktī, kurus gan tāpat atļauties nevarēja, jo apdrošinātājs vēl nesedza izmaksas. "Jau biju samaksājis 6000 no savas kabatas, principā visu, kas uz to brīdi mums bija. Tad palīgā nāca paziņas, kuri atrada klīniku ar pavisam citādu cenu politiku un arī attieksmi," skaidro Kristaps, kurš gan ir pārliecināts par ārstu augsto profesionalitātes līmeni.

Birokrātija malu malās



Kristaps neslēpj, ka pēc palīdzības vērsās visur, kur saskatīja kaut mazāko iespēju. Tajā brīdī svarīga bija ne tikai finansiālā palīdzība, bet arī juridiski padomi.

Gandrīz uzreiz sapratu, ka no valsts nav gaidāma nekāda finansiāla palīdzība, jo Turcija atrodas ārpus Eiropas Savienības. Kristaps

"Taču konsultāciju ziņā (Latvijas) valsts iestādes bija ļoti pretimnākošas – nevaru pateikt nevienu sliktu vārdu. Visi bija ieinteresēti palīdzēt. Vienkārši viņiem ir "sasietas rokas" un no likuma puses viņi neko nevar palīdzēt," uzsver Kristaps.

Izpalīdzīga bija arī Latvijas vēstniecība Turcijā un goda konsuls Antālijā. "Palīdzēja arī tūroperators, kas noorganizēja transportu no Alānijas uz Antāliju, turklāt mums līdzi sūtīja tulku, kurš palīdzēja ar formalitātēm visās iestādēs."

Un formalitāšu bija neizgrebjama kaudze. Pirmkārt, topošie vecāki, dodoties uz Turciju, vēl nezināja bērna dzimumu un līdz ar to arī par vārdu nebija vienojušies. Tā gan nebija lielākā problēma, jo abi vienojās, ka jaundzimušajai meitenei dos vārdus, kas visvairāk patīk – Enija Emīlija. Protams, nācās nedaudz skaidroties ar slimnīcas personālu, kurš nepacietīgi gaidīja vārdu, lai ierakstītu jaundzimušā dokumentācijā.

"Otrkārt, bija jānokārto visas formalitātes saistībā ar bērna dzimšanu, lai vispār varētu viņu izvest no valsts. Tā pati dzimšanas apliecība un viss pārējais. Turkiem bija arī neskaidrības par manu vārdu un uzvārdu, vārdu sakot, gāja diezgan skarbi," stāsta Kristaps. Savukārt, cik kopumā apmeklētas iestādes, šobrīd saskaitīt jau ir kļuvis visai sarežģīti.

Lai dabūtu notariāli apstiprinātu "apostille" (apliecinājums – aut.), pirmajā reizē es apmeklēju četras iestādes. Pavadīju veselu dienu kopā ar tulku, braukājot pa pilsētu, lai dabūtu nepieciešamo dokumentu un zīmogus, beigās vēstniecības pārstāvji pateica, ka tas nav īstais, un tad tas viss sākās no jauna! Kristaps

Lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk risinātu formalitātes ar Turcijas pusi, jaunie vecāki uz iestādēm devās ar paziņu, kurš pārvalda turku valodu. "Kaut arī turki ir ļoti atsaucīgi, tomēr netrūka arī pārpratumu un sarežģījumu. Piemēram, devos uz iestādi, kas pārrauga privātklīniku darbību, jautāt, vai 1000 eiro diennaktī ir adekvāta summa un kas notiks, ja nespēsim to apmaksāt. Protams, saņēmu formālu atbildi, ka tas ir privāts uzņēmums un nekādi tā cenu politiku ietekmēt nevar," atceras Kristaps, sakot, ka arī Latvijas pusē netrūka grūtību.

"Saņemot apdrošinātāja kompensāciju par slimnīcas izdevumiem, mans bankas konts tika bloķēts. Sazinoties ar banku, man tika pateiks, ka problēma ir jārisina klātienē. Bet es taču nevaru vienkārši ierasties filiālē, kamēr atrodos ārkārtas situācijā Turcijā. Beigās ar dažiem skarbākiem vārdiem situāciju izdevās atrisināt," stāsta Kristaps. Viņam kārtējās problēmas būs jārisina jau tuvākajās dienās: "Gribēju nokārtot paternitātes pabalstu, lai saņemtu 10 darba dienu atvaļinājumu, taču izrādījās, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Enijas Emīlijas personas kods vēl nav reģistrēts, kaut arī viņai tas ir piešķirts un man ir dokuments no PMLP."

Tā nemitīgā stresā, skriešanā un zvanīšanā ir pagājis jau pusotrs mēnesis. "Turcijā mēs uzturamies kopš 8. aprīļa. Pirmās divas nedēļas pavadījām nebeidzamā birokrātijas ritenī ar dažādām Latvijas un Turcijas iestādēm, apdrošinātāju un juristiem, rezultātā man telefona rēķins par aprīli ir 200 eiro. Tas bija ļoti smags periods, jo nebija skaidrības ne par bērna veselību, ne finansēm," atzīst Kristaps, kuram šobrīd ar mierīgu sirdi un lepnumu būtu jābauda jaunā tēva statuss.

Mājās viss sagatavots Enijas Emīlijas atbraukšanai

Pēc piedzimšanas sestajā grūtniecības mēnesī, Enija Emīlija svēra vien 910 gramus. Līdz ar to tika noteikts deviņu nedēļu inkubācijas periods. Kristaps stāsta, ka šobrīd Rūta bērniņu var apraudzīt tikai trīs reizes nedēļā ne ilgāk kā 20 minūtes, un tie ir vienīgie mirkļi, kad māmiņa var pieskarties savam pirmdzimtajam.

Šobrīd ārsti prognozē, ka pēc divām nedēļām Eniju Emīliju varēs pārvest uz mājām Latvijā. "Ir divi kritēriji, kurus skatās, – pietiekams svars un patstāvīga elpošana," skaidro Kristaps. Taču lai pārvestu priekšlaikus dzimušo mazulīti mājās, vecākiem nācās vākt ziedojumus.

"Sākumā mēs nezinājām, kā pēc inkubācijas perioda varēsim transportēt bērnu: tas būs parasts avioreiss, nāksies vest pa sauszemi vai arī jāorganizē evakuācijas reiss. Taču, konsultējoties ar Latvijas speciālistiem, nonācām pie secinājuma, ka visdrošākais ir evakuācijas reiss, tad uzreiz vērsāmies pie "Ziedot.lv"."

Jaunie vecāki ar prieku balsī stāsta, ka nepieciešamos 34 860 eiro savāca 16 stundās. "Kaut arī ticējām, ka mums izdosies savākt nepieciešamo summu, nebijām gaidījuši, ka tas notiks tik ātri," uzsver Kristaps, pateicoties ikvienam ziedotājam.

Priekšlaikus dzimušās Enijas Emīlijas vecākiem palīdzības roku sniedza arī biedrība "Esmu klāt" – priekšlaikus dzimušo bērnu vecāku atbalsta platforma. "Viņi palīdzēja gan ar ziedojumu vākšanu, gan šobrīd, jo esam ļoti satraukti par brīdi, kad bērniņš no inkubatora nonāks mūsu rokās. Pirmkārt, tas ir pirmdzimtais. Otrkārt, mazulis sver divreiz mazāk nekā citi jaundzimušie, kam, protams, līdzi nāk paaugstināti riski," atklāj Kristaps, uzsverot, ka Latvijā tas viss būs krietni vieglāk, jo sagaidāms gan ģimenes, gan draugu atbalsts.

Dace Kalnmeiere-Bērziņa, "Delfi" stāsta, ka Latvijā priekšlaicīgi dzimst apmēram 900 bērnu ik gadu, attiecīgi – divi līdz trīs bērni katru dienu. Viņa skaidro, ka par priekšlaicīgi dzimušu uzskata bērnu, kas dzimst pirms 37. nedēļas, savukārt Enija Emīlija piedzima 26. nedēļā.

"Medicīniski Latvijā priekšlaicīgi dzimušos bērnus aprūpē ļoti labi. Mums ir pieejami gan labi ārsti, gan tehnoloģijas. Ir grūtāk ar jauno vecāko emocionālo atbalstu. Pašlaik priekšlaicīgas dzemdības Rīgā pieņem Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Dzemdību nodaļā un Rīgas Dzemdību namā. Taču nevienā no klīnikām nesniedz māmiņām emocionālu atbalstu, tāpēc viņām pašām jāmeklē palīdzība," akcentē Kalnmeiere-Bērziņa. Viņa stāsta, ka var vērsties programmā "PEP mamma", arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS) ir pieejams psihologs – uz šejieni priekšlaicīgi dzimušos bērnus pārved septiņas dienas pēc dzimšanas.

Latvijā priekšlaicīgi dzimušos bērnus pēc inkubācijas perioda uzreiz nelaiž mājās. "Ir izstrādāta pakāpeniska sistēma, mēs to saucam par pirmo un otro etapu. Pirmais etaps ir, kad bērniņš vēl atrodas inkubatorā un vecāki drīkst pie viņa nākt. Latvijā cenšas maksimāli iesaistīt vecākus bērna aprūpē jau no pirmās dienas. Zinu, ka Rūta bērniņu var apmeklēt tikai trīs reizes nedēļā līdz 20 minūtēm. Latvijā intensīvajā terapijā vecāki var atrasties no pulksten 8 līdz 22. Otrs etaps jau ir BKUS, kad mamma ar bērnu kopā atrodas visu dienu līdz brīdim, kad bērns var pats ēst un viņam nav vajadzīga medicīniskā palīdzība," skaidro Kalnmeiere-Bērziņa.

Tāda pati aprūpe tiktu nodrošināta arī Enijai Emīlijai, ja vien viņa būtu dzimusi Latvijā. Patlaban Enijas Emīlijas pārvešanai uz mājām viss jau sarūpēts. Kristaps uz nedēļu bija ieradies Latvijā, lai nokārtotu formalitātes darbā un parūpētos par visu nepieciešamo brīdim, kad pirmdzimtā meitiņa tiks pārvesta mājās.

Tas gan nenotiks uzreiz, ierodoties Latvijā, jo no lidostas pa taisno nāksies braukt uz slimnīcu. "Meitiņa dzima 9. aprīlī, prognozētais inkubācijas periods bija deviņas nedēļas, kas ir nedaudz vairāk par diviem mēnešiem, tāpēc pieņemu, ka arī Latvijā vēl kādu laiku nāksies pavadīt inkubatorā. Turklāt ar inkubāciju vēl viss nebeidzas. Pēc tam vienu līdz trīs nedēļas būs nepieciešama siltā gulta, par ko es vispār uzzināju tikai, konsultējoties ar Latvijas speciālistiem, jo šeit (Turcijā) man neviens neko tādu nebija teicis," teic Kristaps.

Par to, kas Eniju Emīliju un viņas vecākus sagaida Latvijā, vēl īsti skaidrs nav, bet Kristaps aktīvi komunicē ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvi, kura organizēs bērniņa transportēšanu no Rīgas lidostas uz slimnīcu.

Rūta un Kristaps uzsver, lai arī cik perfekta būtu grūtniecība, ir jāapzinās riski un kārtīgi jāizvērtē, vai tiešām ir vērts ceļot grūtniecības laikā. Paredzēt notikumus neviens nespēj, bet iet cauri tam, kam paši izgājuši, jaunie vecāki nenovēl nevienam.