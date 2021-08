Ingunas stāsts: demence ir slimība, nevis vecu cilvēku kaprīze

"Manu mammu sauc Ausma, un viņai ir 93 gadi. Viņa ir fiziski normāls cilvēks, tikai ar demences problēmām... Ir bijuši brīži, kad viņa mani nepazīst. Skatās uz mani un vaicā, kur mēs esam tikušās. Mamma ir ļoti pacietīga, nav kaprīza. Vienīgā problēma ir atmiņa... Savā steigā šad tad aizmirstam par vecākiem – katru dienu nepiezvanām, katru dienu neaizskrienam ciemos," šis būs meitas Ingunas stāsts par savu mammu, sirmmāmiņu.

Gan Ingunas, gan citi stāsti par psihisko veselību ir pieejami platformā "ESparveselību.lv", kas ir daļa no veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu kopuma, ko Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda projektā "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi". Ar vietnes vedotāju atļauju arī saviem lasītājiem piedāvājam iepazīties ar šo, bet turpmāk arī ar citiem stāstiem, kā arī speciālistu komentāriem par psihisko veselību.

Stāsta Inguna: "Manu mammu sauc Ausma, un viņai ir 93 gadi. Viņa ir fiziski normāls cilvēks, tikai ar demences problēmām. 2010. gadā nomira tētis, un mamma palika viena. Viņa dzīvoja viena līdz 2019. gada decembrim. Katru dienu pie viņas braucu es vai māsīca. Mēs pamanījām, ka kaut kas īsti nav kārtībā ap 2012. gadu.

Pamanījām, ka viņa šo to aizmirst, piemēram, esam sarunājušas kaut kur iet, es aizbraucu pie viņas, bet viņa neatceras. Vēl mamma visu laiku atkārtoja vienu un to pašu. Es varēju būt pie viņas, un viņa man atkārtoja vismaz piecas reizes vienu un to pašu stāstu. Tas sāka kļūt apnicīgi. Reizēm biju neiecietīga pret to, jo īsti nesapratu, kas tas ir.

Vērsos pie neiroloģes, kura izstāstīja, kas tas ir, un gribēja ar mammu iepazīties. Atklājām, ka ir problēmas, bet mamma to sākotnēji negribēja pieņemt. Vārds "dakteris" mammai uzdzina baiļu izjūtu – kāpēc man kaut kur jābrauc? Iepriekšējā dienā saku, ka mums rīt vajadzētu aizbraukt pie daktera, un mamma iepriekšējā vakarā vairākas reizes zvana un vaicā, kur rīt jābrauc, ko mēs tur darīsim, kāpēc tur ir jābrauc… Viņa uztraucas, kad jāiziet no mājām, kaut gan pirms tam bija ļoti sabiedriska.

Mamma atbildēja uz visiem ārstes jautājumiem, jo ir ļoti komunikabla. Daktere uzdeva dažādus ikdienišķus jautājumus, kas šķistu nenozīmīgi, bet tie ļāva izsecināt, ka ir problēma. Kāds tagad ir gadalaiks? Cik jums gadu? Kad jums ir jubileja? Kā sauc jūsu mazdēlu? Ko jūs esat iepriekš darījusi?