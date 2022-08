Pieredze: pirmos bērnus gribēju ātrāk beigt zīdīt, dvīnītes pienu dabūja vēl pēc gada

Jau otrajā dienā pēc dzemdībām krūts gali ļoti sāpēja. Pirmajā brīdī, kad bērniņš satvēra krūts galu, sāpes bija tādas, ka izskrēja cauri visam ķermenim. Pacietos, jo tā taču tam jābūt, zināju no pirmās reizes, ka tā tas ir. Biju dzirdējusi, ka jāievēro divu trīs stundu pauze starp mazuļa ēdienreizēm un stingri pie tā arī turējos. Starp ēdienreizēm mazulis raudāja, bija ļoti nemierīgs, slikti gulēja un līdz ar to arī mani spēki izsīka, biju neizgulējusies, neatpūtusies. Atminos – visu laiku domāju, ka mazulis ir nepaēdis, viņam nepietiek mana pieniņa. Nepameta doma, ja nepietiks pieniņa, meitiņa var nomirt, un tas bija briesmīgi. Pēc četru mēnešu mokām kā vienīgo risinājumu redzēju piena maisījumu. Sāku to dot, meitiņa kļuva mierīgāka, ikdienas solis kļuva vieglāks. Sākumā tikai nedaudz viņu piebaroju, arī zīdīju ar krūti. Ar katru dienu mana pieniņa kļuva arvien mazāk un mazāk, līdz tas izzuda vispār.

Pieliku treknu punktu domai par vēl kādu bērniņu. Dzemdībās ir sāpes, un ar tām vēl viss nebeidzas, ar tām tik sākas mokas, pārdzīvojumi un neticība sev. Rodas domas, vai esi pietiekami laba mamma vai vispār esi lomai "mamma" gatava, atbilstoša un vai ir vērts sevi tā mocīt.

Tomēr kādu laiku vēlāk vēlējamies vēl bērniņu. Kaut kur atmiņās uzzibsnīja doma, ka tas ir grūti, sāpēs – būs tā visa zīdīšana un ņemšanās. Tomēr es zināju, ka šoreiz būs citādāk. Nu biju izmācījusies par vecmāti – apguvu šo profesiju, kad otrajam bērniņam bija pieci gadi. Tad jau es ļoti labi sapratu, kas notiek manā ķermenī un kā sev varu palīdzēt. Sapratu, kāpēc iepriekš man neizdevās zīdīšana, kāpēc samazinājās piena daudzums. Tagad skaidri varēju apzināties savas pieļautās kļūdas un neatkārtot tās. Pirmkārt, pateicoties zināšanām, man bija mainījusies attieksme pret mātes pienu un tā nozīmīgumu. Biju apguvusi, ka, zīdot mazuli, bērniņš saņem arī emocionālu mammas atbalstu, tie ir īpaši tuvības mirkļi. Tā ir būšana cieši kopā, sniedzot mazulim drošības sajūtu, mīlestību un svarīguma nozīmi. Rūpes par otru, kas pats par sevi nevar parūpēties, ļoti vairoja manu beznosacījuma mīlestību. Otrkārt, zināšanas par to, ka zīdaini var barot pēc pieprasījumu, ļoti atvieglo ikdienas aprūpi. Pieniņš ir pieejams vajadzīgā daudzumā, temperatūrā, nav nekas jāsilda, jāmaisa. Zīdainītis, kas ir ļoti nepacietīgs, uzreiz saņem to, kas viņam vajadzīgs – ēdienu, mīļumu, emocionālu kontaktu.

Svarīgi, ka man visu ierādīja, kaut esmu vecmāte



Šajā reizē izaicinājums bija lielāks, jo bija pieteikušās dvīnītes (2018. gadā). Tikko uzzināju, ka esmu stāvoklī, no pirmās dienas gatavojos dzemdībām. Dzīvoju ar doma – ja es gatavošos ne tikai fiziski, bet arī emocionāli un psiholoģiski, visam jābūt labi, viegli un ātri. Tā arī bija, dzemdību sāpes sākās naktī divpadsmitos un pulksten 2.28 jau abas meitas man bija uz krūtīm. Reāli dzemdības ilgas divarpus stundas.