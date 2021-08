Viltīga, neprognozējama un mokoša. Pēc ārstu aplēsēm, šī slimība skar 11,4 procentus Latvijas iedzīvotāju, turklāt lielākā daļa no viņiem ir darbspējīgā vecumā. "Sajūta ir tāda, it kā deniņus caurdurtu ar skrūvgriezi. Tu jūti šo aso galu urbjamies cauri galvai," tā sajūtas lēkmes laikā raksturo dziedātāja Ieva Sutugova, kas ar šo slimību cīnās jau kopš bērnības un mūsu sarunas laikā nevairās ļoti atklāti ieskicēt skaudro realitāti.

Šis būs stāsts par migrēnu – kā medicīniskā, tā ļoti cilvēciskā, sajūtu nogrieznī. Jo aiz katra skaitļa stāv cilvēks.

Netaupīt uz veselības rēķina un saņemt valsts atbalstu medikamentu iegādei – to valdībai lūguši 10 tūkstoši cilvēku, kas vietnē "manabalss.lv" parakstījuši iniciatīvu par migrēnas iekļaušanu kompensējamo diagnožu sarakstā. Te jāpiebilst, ka Latvija ir vienīgā no kaimiņvalstīm, kas migrēnas medikamentus nekompensē, tādēļ daudzas inovatīvas ārstēšanas metodes pacientiem ir liegtas. Kā skaidro Latvijas Galvassāpju pacientu biedrības vadītāja Līga Alberliņa, patlaban iniciatīva ir nodota virzīšanai Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. "Gaidām zvanu, kad notiks komisijas sēde, kurā mums vēlreiz būs jāaizstāv šī iniciatīva un jāskaidro problēmas būtība. Tālākais jau būs to simts cilvēku rokās, kuri balsos," turpmākos notikumus ieskicē Alberliņa. Arī mums laiks ielūkoties problēmas būtībā.

Migrēna rodas galvas smadzenēs. Smadzeņu centri kļūst tik jutīgi, ka daļu impulsu pārstrādā sāpēs.