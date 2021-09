Vēža paciente Anda Kivliša: 'Ziemassvētkos zāles beigsies, bet es negribu padoties!'

Pirms pāris mēnešiem olnīcu vēža paciente Anda Kivliša vērsās organizācijā "Ziedot.lv", jo izrādījās, ka valsts viņai nepieciešamās zāles kompensē tikai slimības progresijas gadījumā, kas Andas situācijā nozīmētu gaidīt, līdz kļūs sliktāk. Pateicoties ziedotāju atbalstam, Andai izdevās uzsākt terapiju, taču ar iegādātajām medikamenta devām pietiks tikai līdz gada beigām. Lai uzzinātu, kā Anda šobrīd jūtas un ko plāno darīt nākotnē, viņa atbild uz aktuālajiem jautājumiem.

Pirms neilga laika tu devies uz datortomogrāfiju, lai pārliecinātos, vai vēzis nav atgriezies. Kādi bija rezultāti?



Par laimi vēža šūnas manā ķermenī netika atrastas, un šobrīd viss iet uz labu. Taču mana veselība ir kā bumba ar laika degli. Ja nelietošu man nozīmēto mērķterapijas līdzekli "Olaparibum", ir daudz lielāka iespēja, ka audzējs kādā brīdī atkal parādīsies. Šobrīd, pateicoties ziedotāju atbalstam, esmu uzsākusi preparāta terapiju, taču ar bažām domāju par to, kas notiks pēc dažiem mēnešiem, kad saziedotā nauda beigsies, un es vairs nevarēšu nopirkt zāles.

Vai pēc atteikuma saņemšanas no Nacionālā veselības dienesta esi turpinājusi meklēt kādus citus risinājumus?



Saņemot atteikumu, es nelikos mierā, un turpināju zvanīt un rakstīt atbildīgajām institūcijām. Es uzzināju, ka no tabakas akcīzes nodokļa pēdējos sešos mēnešos virs plāna iekasēts vairāk nekā miljons eiro. No šī nodokļa bija paredzēts piešķirt līdzekļus analīzēm, kurās tiek noteikti vēža marķieri, kā arī prostatas un olnīcu vēža ārstēšanai. Pirmajiem diviem līdzekļi tika piešķirti, bet olnīcu vēža pacientes pie solītā papildus finansējuma tā arī netika. Acīmredzot, nauda tika izlietota citiem mērķiem. Es uzskatu, ka šāda prakse nav pieļaujama, tāpēc šobrīd esmu gatava cīnīties par to, lai solītais tiktu izpildīts. Esmu iesniegusi jau otro vēstuli Veselības ministrijai, kurā lūdzu skaidrot, kāpēc olnīcu vēža pacientēm domātā nauda nav izlietota paredzētajiem mērķiem.

Tātad, tu šobrīd cīnies ne vien par savām, bet visu olnīcu pacienšu tiesībām?



Jā. Mans mērķis ir panākt, lai mūsdienīga ārstēšana ir pieejama ikvienai sievietei, kura slimo ar olnīcu vēzi. Ne visas pacientes ir gatavas publiski atzīt savu diagnozi, bet tā kā es esmu uzdrošinājusies to darīt, izjūtu atbildību runāt viņu vārdā. Ceru, ka nākotnē gan olnīcu vēža pacientes, gan citu vēža veidu pacienti kļūs aktīvāki un sapratīs, ka lūgt naudu ārstēšanai nav nekāds kauns. Jo vairāk mēs runāsim par problēmām onkoloģijā, jo lielāka iespēja, ka mums izdosies panākt izmaiņas. Kopā ar Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību "Dzīvības koks" un Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību "Onkonet" esmu pievienojusies iniciatīvai, kuras mērķis ir panākt lielāku finansējumu vēža ārstēšanai. Es aicinu arī citus parakstīt šo iniciatīvu vietnē "Manabalss.lv."