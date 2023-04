Vienu jau var... Vai tiešām? 11. maijā notiks diskusija par pusaudžiem un alkoholu

Pusaudža vecums ir periods, kurā vienlaicīgi mijas vēlme eksperimentēt un iepazīt pasauli riskantos veidos, ar bioloģiski noteiktu smadzeņu jūtīgumu uz atkarību izraisošajām vielām un lietošanas nostiprināšanos smadzenēs un uzvedībā. 2019. gada Eiropas skolu aptaujā (ESPAD) no jebkādu vielu, ieskaitot alkohola lietošanas, Latvijā bija atturējušies tikai 7,6% skolēnu, kas būtiski atpaliek no ESPAD valstu vidējā rādītāja. Šī pati aptauja uzrādīja, ka 89% no skolēniem kaut reizi dzīvē bija pamēģinājuši kādu alkoholisko dzērienu, 48% to pamēģinājuši līdz 13 gadu vecumam un 9,3% no tiem arī piedzērušies agrīnā pubertātes vecumā.

Pēdējā mēneša laikā alkoholu lietojuši 47% no skolēniem un 10% no tiem varam sākt novērot regulāru alkohola lietošanas paradumu nostiprināšanos. Tāpat lielākā daļa skolēnu apgalvoja, ka alkohols (un patiesībā arī citas narkotikas) tiem ir viegli pieejams.

Lai gan lietošanas rādītāji pēdējo gadu laikā Latvijā kritušies, tie tāpat ir vieni no augstākajiem gan starp Baltijas valstīm, gan pārējo pētījuma dalībvalstu vidējiem rādītājiem. Papildus atkarības veidošanās riskam, alkohola lietošana tiek saistīta ar aptuveni 60 dažādām veselības problēmām un slimībām, sākot ar traumām, psihiskām un uzvedības grūtībām, un beidzot ar reproduktīvajām, sirds, gastroenteroloģiskām saslimšanām un daudzām citām.

Pusaudžu resursu centrs sadarbībā ar "Swedbank Latvia" un "Delfi" turpina diskusijas, kurās tiek runāts par pusaudžiem aktuālām tēmām.

Kā pasargāt pusaudzi no atkarības veidošanās? Kā to pamanīt laicīgi un kā to novērst? Kur vērsties pēc palīdzības?

Par to un vēl daudz ko citu tiks runāts Pusaudžu resursu centra (PRC) diskusiju cikla noslēdzošajā pārraidē 2023. gada 11. maijā pulksten 18.00.

Diskutēs: Romija Krēziņa (PRC atkarību intervenču speciāliste), Svetlana Levalde (PRC atkarību speciāliste), Kārlis Mednieks (Resiliences centa vadītājs) un Kaspars Kondratjuks (Kaņepes Kultūras centra komandas loceklis un dīdžejs).

Tiešraidē diskusijai "Alkohola atkarība" varēs sekot līdzi "Delfi" un PRC "Facebook" lapā. Diskusijā meklēsim atbildes uz aktuāliem jautājumiem par alkohola lietošanu un atkarību.