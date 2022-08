Vizīti atcēla, jo nebija tulka. Medicīnas pakalpojumi pie Ukrainas speciālistiem

Liene (vārds mainīts) jūlijā pieteicās pie speciālista. Uzzinot, ka ārste ir no Ukrainas, viņa pārliecinājās, ka vizītes laikā abas ar speciālisti spēs komunicēt. Sākumā solīts, ka problēmu nebūs, tomēr galu galā medicīnas iestāde vizīti atcēla, nepiedāvājot citus risinājumus. Vai tiešām speciālistiem darbs dots, nedomājot par to, vai komunikācija ar pacientiem būs iespējama? Šobrīd aptuveni 45 medicīnas iestādēs darbu uzsākuši ārsti no Ukrainas. Vēl ir ārstu palīgi un cits medicīnas personāls, informē Veselības inspekcija.

"Delfi" skaidro gan Lienes gadījumu, gan to, kad pacienti tiek informēti par speciālista valodas zināšanām dažādās medicīnas iestādēs un kādi risinājumi tiek piedāvāti, ja pacients ārsta pārvaldīto valodu nezina.

Stāsta Liene: "Es 22. jūlijā pierakstījos vietnē "EveselībasPunkts" uz ultrasonogrāfiju medicīnas centrā "Elite". Jau pēc pierakstīšanās VCA mājaslapā izpētīju, ka ārste ir no Ukrainas, – es parasti pārbaudu, pie kā eju, ja nav zināms ārsts ("Delfi" neminēs ārstes vārdu, jo stāsts nav par viņas kļūdu, bet apkalpojošā personāla darbu – aut.). Tādēļ pati zvanīju uz reģistratūru un jautāju, kādā valodā būs vizīte, jo krieviski nespēšu komunicēt par medicīniskām tēmām. Man atzvanīja un teica, ka ārste runā angliski, kā arī esot iespēja, ka uz vietas būs medmāsa, kura varēs tulkot stāstīto latviešu valodā. Tad, septiņas dienas pirms vizītes, man zvanīja un pavēstīja, ka ārste runājot tikai krieviski, vai es, lūdzu, varot nedoties pie viņas un meklēt citu ārstu. Tūlīt pēc sarunas e-pastā atnāca paziņojums, ka pieraksts anulēts. Esmu diezgan lielā šokā. Tad jau ir tā – ja Latvijā nezinu krievu valodu, netieku pie ārsta. Tad vismaz būtu jānodrošina solītā tulkošana. Turklāt pārbaude man bija vajadzīga operatīvi (diagnoze ir pietiekami nopietna), bet man pat nepiedāvāja alternatīvas. Protams, zvanīju uz citu iestādi un pierakstījos tur. Konkrētā diagnoze arī prasa izmeklējumu konkrētās dienās (tas ir saistīts ar sievietes ciklu), tāpēc vēl jo vairāk notikušais sadusmoja – es taču pierakstījos tik laicīgi."

Vaicāta, vai par ārsta valodas zināšanām viņa informēta tikai pēc tam, kad pati to jautājusi, Liene atbild: "Tā sanāk, jo sieviete, kas zvanīja, lai atceltu vizīti, teica, ka pie mana pieraksta esot norāde – es varu sazināties latviski vai angliski. Bet par to runa bija tikai tāpēc, ka pati pēc pieraksta internetā zvanīju uz "Eliti" un prasīju, kādā valodā būs vizīte. Man nav nekas pret ukraiņiem, tieši pretēji, bet te ir runa par medicīnas iestādes nolaidību. Nu jau vajadzīgo izmeklējumu veicu citur. Par laimi, viss ir labi, taču ārste man piecpadsmit minūtes latviski skaidroja diagnozi un to, kāpēc uztraukumam nav pamata. Tagad šaubos, vai tik smalku informāciju būtu sapratusi arī angliski."

"Delfi" žurnāliste veica testa zvanu, mēģinot pieteikt vizīti pie minētās ārstes. Reģistratūrā uzreiz brīdināja, ka ārste ir no Ukrainas un runā krievu valodā, pēc precizējoša jautājuma par citu tēmu, neskaidri norādīja arī uz angļu valodas zināšanām.