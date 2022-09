PTAC: kādiem rādītājiem jābūt drošai ķiverei un citiem aizsarglīdzekļiem

Atsākoties skolas gaitām, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina vecākus pārrunāt ar bērniem drošas uzvedības pamatus un atgādināt par piesardzības pasākumiem dažādu aktivitāšu laikā. Kādiem rādītājiem jābūt drošai ķiverei un kā to pareizi nēsāt, skaidro PTAC speciālisti.

Tā kā skrejriteņi, tostarp arī elektriskie skrejriteņi, skrituļslidas un velosipēdi ir ļoti populāri pārvietošanās līdzekļi ne tikai brīvā laika pavadīšanai, bet tie tiek izmantoti, lai dotos arī uz skolu un/vai pulciņiem, svarīgi ņemt vērā, ka, pārvietojoties ar velosipēdu, skrejriteni vai skrituļslidām, bērniem ir nepieciešams aprīkojums galvas un ceļu, elkoņu aizsardzībai. Šādi paši pamatprincipi jāievēro, apmeklējot sporta aktivitāšu trases (piemēram, skeitparkus).

Aizsargķivere ir viens no būtiskākajiem drošības elementiem, un, lai arī, pārvietojoties ar velosipēdu, tā ir obligāta tikai bērniem līdz 12 gadu vecumam, arī pusaudžiem un pieaugušajiem, kā arī izmantojot citus pārvietošanās līdzekļus, tā sniegs papildu drošību. Svarīgi atcerēties, ka nepietiek vien ar to, ka ķivere ir uzlikta galvā, tai noteikti jābūt aizsprādzētai. Aizsargķivere pasargā galvu no smagām traumām, ja gadās nokrist vai iekļūt ceļu satiksmes negadījumā. Savukārt roku un kāju aizsargi, piemēram, plaukstu, elkoņu, ceļu sargi, pasargās no nobrāzumiem, izmežģījumiem un lūzumiem.

PTAC norāda, ka visa veida aizsargi (ķiveres, plaukstu, elkoņu, ceļgalu, delnu aizsargi) ir individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), to primārais uzdevums ir aizsargāt no riska gūt ievainojumus un traumas un tiem jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem prasībām.

Iegādājoties IAL, uzmanība jāpievērš marķējumā norādītajai informācijai:



prece ir nodrošināta ar informāciju, kas satur ražotāja (tā pilnvarotā pārstāvja), importētāja nosaukumu un pasta adresi (un tīmekļa vietnes adresi);

uz IAL norādīts tips, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements;

prece ir marķēta ar CE marķējumu, kas liecina, ka preces ražotājs ir uzņēmies atbildību un apliecina IAL atbilstību izvirzītajām prasībām;

prece ir nodrošināta ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sagatavotu instrukciju un informāciju valsts valodā (saprotami un salasāmi) par IAL lietošanu, uzglabāšanu, kopšanu, dezinfekciju, derīgumu utt.

Ja kāda no iepriekš minētās informācijas nav atrodama marķējumā, tas varētu liecināt, ka, iegādājoties šādu preci, tā varētu neizpildīt noteikto aizsardzības līmeni un apdraudējuma gadījumā IAL lietotājs nebūs pasargāts no potenciālo traumu iegūšanas. Svarīgi ņemt vērā to, ka IAL nepieciešams izvēlēties atbilstoša izmēra, lai, piemēram, ķivere nekrīt uz acīm vai ceļgalu aizsargi turas tiem paredzētajā vietā. Ja tiek lietots nepiemērots IAL, tad, neskatoties uz to, ka tas ir atbilstošs regulas prasībām, var radīt apdraudējumu lietotājam.

PTAC aicina ziņot par nelaimes gadījumiem, kur iesaistīta nedroša prece vai pakalpojums, kādēļ patērētāji, tai skaitā bērni, ir guvuši traumu, tādējādi pasargājot arī citus no iespējamām traumām. Par nelaimes gadījumu var ziņot pa tālruni 67388639, PTAC tīmekļvietnes sadaļā Patērētājiem vai rakstot: ptac@ptac.gov.lv