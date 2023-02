Skrējiens pret pastaigu – kas labāk?

Līdz ar februāra iestāšanos pamazām, taču mērķtiecīgi sākam lūkoties pavasara virzienā – sezonas, kas smaržo pēc svaiguma un vēstī par vasaras tuvošanos. Likumsakarīgi, ka arvien biežāk dodamies laukā izstaipīt kājas, nesmādējot iespēju arī nedaudz "padedzināt" kalorijas. Staigāšana tiek dēvēta par veselības supervaroni, taču – kā ir ar skriešanu? Vai lēns skrējiens veselības ieguvumu ziņā pārspēj pat karalieņu karalieni, vai arī nav jēgas sevi uz to piespiest?

Zinātnes plauktiņos guļ lērums pētījumu, kas norāda uz pastaigu pozitīvo ietekmi uz veselību, raksta portāls "Discover Magazine". Daļa no tiem atklāj mentālos ieguvumus, precīzāk – pastaigas palīdz novērst depresijas simptomus. Pētījumā, kas 2019. gadā publicēts "Environment International", secināts, ka dzīvošana blakus kādai ūdenstilpei pozitīvi ietekmē veselību – domājams tāpēc, ka piekrastes zonās dzīvojošie ir fiziski aktīvāki. Pastaigas viņu vidū iemantojušas daudz lielāku popularitāti. Tāpat vēstīts, ka solīšu krāšana ir viens no veidiem, kas pietuvina garākam mūžam. Īpaši augstu šajā kontekstā tiek vērtēta ātrsoļošana.

Tikpat svarīgi izmest no galvas ačgārno pieņēmumu, ka pastaigas vai šāda tipa fiziskās aktivitātes vajadzīgas vien tiem, kas grib sevi uzturēt labā fiziskajā formā vai atbrīvoties no kāda liekā kilograma.

Skrējiens pret pastaigu. Kas dosies lielāku artavu?



Kad runa ir par pastaigām, top skaidrs – teiciens "kas par daudz, tas par skādi" nu reiz nebūs vietā. Tas nozīmē, ka pārspīlēt nevar, taču 7000-8000 soļu dienā ir labs minimums, ar ko sākt, norāda Aiovas Universitātes asociētais profesors Daks-čuls Lī. Šis apgalvojums gan vēl neatbild uz jautājumu, ko izvēlēties labāk – lēno skrējienu vai pastaigu.

Ja salīdzina 30 minūšu skrējienu un pusstundas pastaigu, pirmajā variantā laiks tiks izmantots daudz efektīvāk. Un, ņemot vērā, ka laika trūkums ir viena no galvenajām barjerām, kas vispārīgi bremzē nodarbošanos ar fiziskajām aktivitātēm, efektīvs tā izmantojums mūsdienās ir ļoti svarīgs, uzsver Lī. Eksperte norāda, ka ASV fizisko aktivitāšu vadlīnijās skaidrots – viena minūte, kas pavadīta, izpildot augstas intensitātes aerobo aktivitāti, piemēram, skrienot, sniedz līdzīgus ieguvumus veselībai kā vidējā intensitātē izpildīts vingrojums, kas veikts divas minūtes. Pastaiga šajā gadījumā tiek pieskaitīta pie vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes.

Vērts piebilst, ka pat lēns skrējiens "ierakstās" augstās intensitātes kategorijā, līdz ar to pastaigas solīšu paātrināšana var pat dubultot ieguvumus veselībai.

Pētnieki lēš, ka skrējējiem ir no 30 līdz 45 procentiem mazāks mirstības risks un viņi vidēji dzīvo par trim gadiem ilgāk nekā tie, kas ar šo fizisko aktivitāti nenodarbojas. Tāpat regulāra skriešana tiek saistīta ar samazinātu sirds un asinsvadu slimību risku un vēzi: skrējējiem ir par 45-70 procentiem mazāka letāla iznākuma iespējamība no sirds un asinsvadu slimībām un par 30-50 procentiem mazāka iespēja nomirt no vēža. Lai gan starp fiziskās aktivitātes piekritējiem ir mazāk smēķētāju un cilvēku ar lieko svaru, šie secinājumi izriet no pētījumiem, kuros kontrolēti šāda veida traucējošie faktori.

Veselīga skriešana



Loģika ir dzelžaina – jebkāda veida fiziskā aktivitāte, tajā skaitā skriešana, ir labāka nekā kvernēšana uz dīvāna, taču viennozīmīgi pieņemt, ka ilgāks skriešanas periods automātiski nozīmē arī vairāk ieguvumu veselībai, nevar. "Tas, vai skriešanai ir maksimālā robeža, aiz kuras tā vairs veselībai nesniedz papildu labumu – jo īpaši sirdij –, joprojām ir strīdīgs jautājums," skaidrojis Lī.

Fizisko aktivitāšu trūkums ikdienas dzīvē globālā mērogā ir ceturtais "lielākais" nāves riska faktors. Pētnieks Lī un viņa komanda noskaidrojuši, ka pat piecas skrējienā pavadītas minūtes dienā ir vērtīgs ieguvums veselībai, samazinot priekšlaicīgas mirstības un insulta risku. Šo faktu ir īpaši svarīgi uzsvērt, jo skriešana, ja salīdzina ar citām aktivitātēm, neprasa nedz lielus finansiālos ieguldījumus, nedz arī ļoti sarežģītu plānošanas loģistiku. Vai tev ar skriešanu "ir pa ceļam", visticamāk, vari izmēģināt kaut tepat un tūlīt!

"Tā ir viena no ērtākajām un populārākajām fiziskajām aktivitātēm, kas piemērota gandrīz ikvienam," rezumē Lī, piebilstot, ka cilvēkiem ar aptaukošanās problēmu vai citiem, komplicētiem veselības stāvokļiem vispirms vajadzētu tuvāk iepazīties ar pastaigām.

Dažādus interesantus faktus un ekspertu skaidrojums par skriešanu, pastaigām un dienā nostaigāto soļu "iztikas minimumu" lasi "Cālis.lv" rakstos zemāk!

