Vienkārši veidi, kā uzlabot līdzsvara un stabilitātes sajūtu

Laba līdzsvara izjūta nav svarīga tikai sportistiem, tā ir ārkārtīgi nozīmīga prasme, kuru izkopjot uzlabosies fiziskā labsajūta – kļūsi ne tikai stabilāks, bet uzlabosi arī koordināciju un ķermeņa spēku.

Kādēļ attīstīt līdzsvaru?

Lēkšana uz vienas kājas, staigāšana pa taisnu līniju, nenokāpjot no tās, un sēdēšana uz vingrošanas bumbas – varētu šķist, ka pieminētās aktivitātes paredzētas bērniem. Taču patiesībā šie vingrojumi būtiski uzlabo līdzsvara izjūtu, un šī prasme ir ārkārtīgi svarīga. Līdzsvara sajūtas izkopšana būs kā papildu spēka treniņš, turklāt tu kļūsi arvien veiklāks un spēsi labāk izvairīties no bīstamiem kritieniem.

Kritieni ir viena no nopietnākajām medicīniskajām problēmām, ar ko saskaras veci cilvēki. Arī Slimību profilakses un kontroles centrs uzsver, ka ir pierādīts – fiziskās aktivitātes palīdz stiprināt kaulus un muskuļus, kā arī attīsta un uzlabo kustību koordināciju un līdzsvaru, kas ir būtiski gan bērna augšanas un attīstības posmā, gad pieaugušo un senioru vecumā, kad pakāpeniski sāk samazināties kaulu blīvums un muskuļu masa un palielināties kritienu un lūzumu risks.

Iedzimtais neveiklums vai neattīstīts līdzsvars?

Bieži var dzirdēt, ka cilvēki savu neveiklumu dēvē par iedzimtu, sakot, ka tur diemžēl neko nevar darīt. Tā ir daļēja taisnība. Apmēram 50-70 procentus tava līdzsvara izjūta ir atkarīga no ģenētikas, taču to ir iespējams attīstīt, ikdienā iekļaujot līdzsvara vingrinājumus. "Ikviens var uzlabot savu līdzsvara sajūtu – pat iemācīties nostāties uz rokām! Dažiem cilvēkiem iedzimtības dēļ to pilnveidot ir vieglāk, savukārt citiem tas ir jāpraktizē vairāk un cītīgāk," portālam "Health" teic profesors Daniels Feriss, runājot par cilvēkiem, kuriem nav muskuļu un skeleta sistēmas slimības.

Neatkarīgi no tā, vai tavs mērķis ir apgūt sarežģītu jogas pozu vai vienkārši izvairīties no neveiklām paslīdēšanām un paklupšanām, līdzsvara izjūtas trenēšanai nepieciešams attīstīt divas nozīmīgas lietas. Pirmkārt, nepieciešams trenēt un attīstīt smadzeņu un muskuļu refleksus, lai tie ātri reaģētu uz nestabilām situācijām. Otrkārt, jāstiprina dziļie vēdera muskuļi, iegurņa pamatnes muskuļi un sēžas muskuļi, lai ķermeņa reakcija uz nestabilām situācijām tiktu kontrolēta, stāsta sporta treneris Kajs Vīlers.

Viegla līdzsvara trenēšana ikdienā

Līdzsvara izkopšana ir tieši tāds pats process, kā mācīšanās spēlēt instrumentu, uzskata sporta ārsts Džonatans Keins. Sporta ārsts uzsver, ka gados vecākiem cilvēkiem līdzsvars ir sliktāks, jo viņi ir mazkustīgi un viņu muskuļi palikuši vājāki, savukārt bērniem līdzsvara izjūta ir brīnišķīga, jo viņi trenējas katru dienu – spēlējoties un patstāvīgi eksperimentējot ar neērtām un nestabilām pozīcijām un situācijām.

Pārbaudi savu līdzsvaru, izmēģinot šos divus vingrinājumus:

Vingrinājumi, stāvot uz abām kājām. Stāvi ar cieši sakļautām kājām tā, lai potīšu kauli saskartos un rokas sakrusto pāri krūtīm, tad aizver acis. Būtu normāli, ja vismaz 60 sekundes jeb vienu minūti tu spētu nostāvēt, neizkustoties no ieņemtās pozīcijas. Pēc tam vienu kāju novieto tieši priekšā otrai un aizver acis – šādā pozīcijā būtu normāli, ja tu varētu nostāvēt 38 sekundes. Pēc tam apmaini kājas ar vietām un veic šo vingrinājumu atkārtoti. Vingrinājums, stāvot uz vienas kājas. Pacel vienu kāju tā, lai tā nepieskartos otrai kājai, pēc tam aizver acis. Cilvēkiem līdz 60 gadiem šādu pozu noturēt vajadzētu varēt apmēram 21 sekundi ar aizvērtām acīm un 29 sekundes ar atvērtām acīm, savukārt cilvēkiem, kuri vecāki par 61 gadu, šādi vajadzētu varēt nostāvēt 10 sekundes ar aizvērtām acīm un 22 sekundes ar atvērtām acīm.



Līdzsvara sajūtu attīstīt iespējams arī veicot ikdienišķas darbības. Tālāk piedāvājam dažus piemērus:

Tīrot zobus vai mazgājot traukus, stāvi uz vienas kājas. Sporta ārsts Džordans Metcls iesaka stāvēt arī uz otras kājas, lai trenētu abu kāju spēku.

stāvi uz vienas kājas. Sporta ārsts Džordans Metcls iesaka stāvēt arī uz otras kājas, lai trenētu abu kāju spēku. Ja pastaigājies ielā, kurā ir ļoti maza satiksme, mēģini saglabāt līdzsvaru, ejot pa ielas apmali. Šādu vingrinājumu vari praktizēt arī mājās, piemēram, virtuvē ejot pa līnijām, kas veidojas starp virtuves flīžu plāksnēm.

kurā ir ļoti maza satiksme, mēģini saglabāt līdzsvaru, ejot pa ielas apmali. Šādu vingrinājumu vari praktizēt arī mājās, piemēram, virtuvē ejot pa līnijām, kas veidojas starp virtuves flīžu plāksnēm. Ja no rokām nejauši izkrīt izmērā mazs priekšmets, pacel to, vienlaikus paceļot vienu kāju aiz muguras. Ar laiku vari sevi izaicināt, kāju paceļot arvien augstāk.

pacel to, vienlaikus paceļot vienu kāju aiz muguras. Ar laiku vari sevi izaicināt, kāju paceļot arvien augstāk. Skatoties televizoru, sēdi nevis dīvānā, bet gan uz vingrošanas bumbas. Sāc ar mazumiņu – pietiks, ja uz bumbas sēdēsi pusstundu, taču ar katru reizi sēdēšanas ilgumu nedaudz palielini.

Sāc ar mazumiņu – pietiks, ja uz bumbas sēdēsi pusstundu, taču ar katru reizi sēdēšanas ilgumu nedaudz palielini. Ja brauc ar vilcienu vai sabiedrisko transportu un stāvi kājās, stāvi ar plašu stāju, pavisam nedaudz ieliektiem ceļiem (gluži kā sērfojot) un neturies pie margām – trenē savu līdzsvaru, izmantojot kāju muskuļus, lai braukšanas laikā nenokristu.



Tieši tāpat līdzsvara sajūtu palīdzēs attīstīt citas fiziskās aktivitātes, kuru praktizēšanai būs nepieciešams atvēlēt papildu laiku. Kāju muskuļus palīdzēs stiprināt pietupšanās treniņi, savukārt efektīvi līdzsvara sajūtu un arī dažādas muskuļu grupas trenēs īpaši izgatavotais balansa dēlis.