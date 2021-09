Video: Nav tik traki, toties var glābt dzīvību. Kā mājās veikt zarnu vēža profilaktisko testu

Latvijā zarnu vēzis ir trešā izplatītākā onkoloģiskā saslimšana – katru gadu ar to saslimst vairāk nekā 1000 cilvēku, no kuriem lielākā daļa ir iedzīvotāji vecumā pēc 50 gadiem. Lai arī iedzīvotājiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem reizi divos gados ir pieejams valsts apmaksāts zarnu vēža profilaktiskais tests un to ir viegli veikt mājās, kopumā atsaucība līdz šim ir bijusi zema – 2020. gadā tikai 14,6 procenti veica zarnu vēža profilaktisko testu, bet 2021. gada pirmajā pusgadā šo testu veikuši tikai 8 procenti mērķa grupas iedzīvotāju. Turklāt SKDS aptaujas dati liecina, ka kopumā 47,7 procenti mērķa grupas respondentu nav informēti par iespēju reizi divos gados pie sava ģimenes ārsta saņemt bezmaksas zarnu vēža profilaktisko testu. Tādēļ Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) kopā ar Veselības ministriju (VM) un Nacionālo veselības dienestu (NVD) uzsācis sabiedrības informēšanas kampaņu "Zarnu vēža profilaktiskais tests – Tavai veselībai un sirdsmieram!".

Kampaņas mērķis ir veicināt zarnu vēža profilaktiskā testa regulāru veikšanu iedzīvotājiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem, kā arī skaidrot testa mērķus, ieguvumus un testa veikšanas kārtību.

NVD vadošā eksperte veselības aprūpes jautājumos Līga Gaigala uzsver, ka zarnu vēzis ir klusi noritoša slimība. "Zarnu vēzis sākotnēji var nebūt jūtams, neizraisīt sāpes un to var nepamanīt pat vairākus gadus, tādēļ īpaši svarīgi ir profilaktiskie izmeklējumi – iedzīvotājiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem reizi divos gados ir jāveic zarnu vēža profilaktiskais tests, kas ir vienīgā metode, kā laikus atklāt saslimšanu un parūpēties par savu un ģimenes sirdsmieru. Turklāt jāatceras, ka arī pozitīvs zarnu vēža tests uzreiz nenozīmē vēzi, bet gan to, ka ir nepieciešami papildu izmeklējumi. Diemžēl zemās atsaucības dēļ aptuveni pusē gadījumu zarnu vēzis tiek atklāts novēloti – slimības 3. vai 4. stadijā, kad ārstēšanās process ir sarežģītāks un izmaksu ziņā dārgāks," skaidro L. Gaigala.

Raksturojot faktorus, kuri attur iedzīvotājus no zarnu vēža profilaktiskā testa veikšanas, pētījumu centra "SKDS" vadītājs Arnis Kaktiņš norādīja, ka līdztekus informētībai, izglītības līmenis ir būtisks aspekts pacientu attieksmē pret savu veselību – kopumā 30,8 procenti respondentu snieguši atbildi, ka šī testa veikšana viņiem nav aktuāla vai arī viņi neredz šādu nepieciešamību, jo neizjūt slimības pazīmes. Sevišķi augsts šis rādītājs ir vīriešu vidū – 39 procenti. Tāpat aptauja izceļ ģimenes ārsta lomu zarnu vēža profilaktiskā testa veikšanā – gandrīz divas trešdaļas jeb 64 procenti respondentu atzina, ka veikt šo testu motivētu personīgs zvans no ģimenes ārsta vai mutisks aicinājums no ģimenes ārsta vizītes laikā.

Lūk, video, kurā kampaņas vēstneši, aktieri Dace Bonāte un Juris Kalniņš izspēlē ainu pie ārsta, kā un kāpēc veikt zarnu vēža profilaktisko pārbaudi.

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska norāda, ka, lai uzlabotu zarnu vēža skrīninga atsaucības rādītājus, svarīgs ir ārsta skaidrojošais darbs un sadarbība ar ģimenes ārsta palīgu vai medmāsu, īpaši pandēmijas apstākļos. "Ģimenes ārsts ir pacienta uzticības persona, kas izskaidro un palīdz nojaukt psiholoģiskās barjeras attiecībā uz zarnu vēža profilaktiskā testa veikšanu, kas, lai arī ir delikāta tēma, tomēr ir vienkārši veicams mājas apstākļos, bez diētas ierobežojumiem," stāsta L. Kozlovska.

Zarnu vēža pacientu biedrības vadītājs Uldis Veseris skaidro, ka, raugoties no pacientu perspektīvas, nereti viens no iemesliem, kas attur zarnu vēža profilaktiskā testa veikšanu, ir nevēlēšanās dzirdēt diagnozi "vēzis". "Joprojām sabiedrībā ir izplatīts mīts, ka vēzis nav ārstējams. Tomēr mūsdienās vēzis, tai skaitā zarnu vēzis, ir sekmīgi ārstējams, īpaši, ja tas tiek diagnosticēts agrīnajās stadijās. Turklāt šobrīd arī Latvijā ir pieejama virkne valsts kompensētu medikamentu, kas palīdz ārstēt onkoloģiskās saslimšanas. Svarīgi atcerēties, ka vēzis nav viena cilvēka problēma, bet gan visas ģimenes pārdzīvojums, tādēļ zarnu vēža profilaktiskā testa regulāra veikšana ir rūpes ne vien par sevi, bet arī par ģimeni," uzsver U. Veseris.