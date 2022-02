4. februāris – Pasaules pretvēža diena. Izplatītākās onkoloģiskās slimības un to skrīnings

Katru gadu cilvēki visā pasaulē saņem diagnozi – vēzis. Plaušu, zarnu, krūts, prostatas ādas vēzis. Onkoloģisko slimību gadījumā viens no galvenajiem saukļiem ir "jo ātrāk atklāts, jo vieglāk ārstējums", un tas nozīmē, ka daudz iespējams darīt veselības labā vēl pirms akūta stāvokļa iestāšanās. 4. februārī pasaulē atzīmē Pasaules pretvēža dienu, kuras mērķis ir veicināt izpratni par ļaundabīgiem audzējiem, onkoloģisko slimību skrīningu un profilaksi. Un savu roku sabiedrības izglītošanā vēlamies pielikt arī mēs.

Pastāv vispārīgi profilaktiskie pasākumi, kas var mazināt dažādu onkoloģisko slimību attīstību jebkuram iedzīvotājam, skaidro Slimību kontroles un profilakses centrs (SPKC). Kā piemēru var minēt veselīgu uzturu, fiziskās aktivitātes, atturēšanos no alkohola un tabakas izstrādājumu lietošanas un vēl citus ieteikumus. Tāpat ir rekomendācijas noteiktām vecuma grupām, piemēram, iedzīvotāji pēc 50 gadu vecuma aicināti veikt bezmaksas zarnu vēža profilaktisko testu. Nevar nepieminēt arī specifiskus profilaktiskos pasākumus, kuru pamatā ir indivīda dzimums – dzemdes kakla un krūts vēža skrīnings sievietēm, bet sēklinieku pārbaude vīriešiem.

Lasi tālāk un uzzini vairāk ne tikai par pazīmēm, kas var liecināt par nopietnām veselības problēmām, bet arī to profilaksi un skrīningu. Rūpējies par savu veselību jau šodien!

Krūts vēzis tuvplānā: riska faktori, diagnostika, pazīmes un ārstēšana

Foto: PantherMedia/Scanpix

Lai gan pēdējos 20 gados radīti jauni, efektīvi medikamenti krūts vēža ārstēšanai un pasaulē mirstība no šīs slimības sākusi samazināties, mūsu valstī uzlabojumu pagaidām nav, un krūts vēzis ik gadus izdzēš vairākus simtus sieviešu dzīvību. Arī valsts īstenotā krūts vēža skrīninga programma nedod cerētos rezultātus, jo liela daļa sieviešu neizmanto uzaicinājuma vēstules, kamēr speciālisti visā pasaulē ir vienisprātis – vislabākā krūts vēža profilakse ir regulāri izmeklējumi, tostarp mamogrāfija, kas ļauj diagnosticēt krūts vēzi agrīni, kad to ir iespējams izārstēt.

Infografika: Cik bieži un kā veicams zarnu vēža profilaktiskais tests

Foto: Shutterstock

Visbiežāk – 94 procentos gadījumu – zarnu vēzi atklāj pēc 50 gadu vecuma, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izplatītā informācija, un tieši tāpēc profilaktisko testu ir jo īpaši svarīgi. Kā tests veicams un ko darīt gadījumos, ja rezultāts ir pozitīvs, uzzini vairāk SPKC sagatavotajā infografikā.

Populārākie jautājumi par CPV un dzemdes kakla vēzi. Atbild Dace Zavadska

Foto: LETA

Cilvēka papilomas vīruss (CPV) ir vīruss, kas inficē ādas un gļotādu dziļākos slāņus. Kopā konstatēti vairāk nekā 100 CPV tipi, no kuriem 13 ir īpaši bīstami, jo var izraisīt priekšvēža un vēža attīstību. Pret vairākiem šā vīrusa tipiem ir izstrādāta vakcīna. Uz vecāku biežāk uzdotajiem jautājumiem atbild Rīgas Stradiņa universitātes profesore, bērnu infektoloģe un Bērnu vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavadska.

Prostatas vēzis tuvplānā: riska faktori, diagnostika, pazīmes un ārstēšana

Foto: Shutterstock

Latvijā vīriešiem, atšķirībā no sievietēm, daudzas slimības atklāj daudz ielaistākās stadijās – aptuveni 75 procentos gadījumu vīrieši kaites sāk ārstēt vien, kad parādījušies traucējoši simptomi, nevis profilaktiskā apskatē atklātu, vēl nejūtamu slimību. Starp visbiežāk ielaistajām slimībām diemžēl ir arī prostatas vēzis, kam var būt arī letālas sekas.

Pazīmes, kas var liecināt par ļaundabīgu ādas audzēju

Foto: PantherMedia/Scanpix

Melanoma ir bīstamākais un agresīvākais ādas audzējs, kas var izplatīties pa limfvadiem un radīt metastāzes. Tajā pašā laikā melanoma ir viens no vieglāk ārstējamajiem ļaundabīgajiem audzējiem ar vienu piebildi – ja vien to atklāj laikus. Diemžēl bieži vien cilvēks nonāk pie ārsta ar jau ielaistu slimību, kad vairs neko daudz līdzēt nav iespējams. Uzzini, kādas izmaiņas ādā var liecināt par melanomu!

Uzturs, iedzimtība un piesārņojums. Plaušu vēža riska faktori, kas nav smēķēšana

Foto: Shutterstock

Plaušu vēzis ir viena no izplatītākajām onkoloģiskajām slimībām Latvijā. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka pērn šī slimība diagnosticēta 1124 cilvēkiem. Kā ļoti nozīmīgs riska faktors šīs slimības attīstībā tiek minēta smēķēšana. Tomēr ar plaušu vēzi slimo arī nesmēķētāji, jo tabakas lietošana nav vienīgais plaušu vēža izraisītājs.

Reti sastopama slimība vīriešiem – krūts vēzis. Kas par to liecina un ko darīt

Foto: Shutterstock

Krūts vēzis ir viena no izplatītākajām onkoloģiskajām saslimstībām Latvijā. Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati, pērn uzskaitē nonākuši 1177 cilvēki ar šo diagnozi. Lai arī vīriešiem šo slimību atklāj ievērojami retāk nekā sievietēm, arī viņi no tās nav pasargāti, un, ņemot vērā, ka vīrieši šai vēža formai īpašu uzmanību nepievērš, audzēju nereti atklāj novēloti.

Diagnoze – vēzis. Pieredzes stāsti un ekspertu skaidrojumi par būtisko

Diagnoze – vēzis. Šī ir frāze, kas skārusi daudzas ģimenes, nostādot priekšā sarežģītai un garai cīņai par dzīvību. Kā skaidrojis zinātnieks un ārsts Sergejs Kuzņecovs, vēzis nav kļuvis izplatītāks, bet par to biežāk runā. Un tas ir labi, jo tikai pārrunājot situācijas nopietnību un dzirdot vairākus spēka stāstus, ir iespēja sevi saņemt grožos arī savai vai tuvinieku cīņai.

Vai dezodoranta lietošana kaitē? Mīti un fakti par krūšu veselību

Foto: Shutterstock

Teju katram mēnesim sabiedrība ir piešķīrusi kādu neoficiālu darbiņu – popularizēt svarīgu problēmjautājumu, par kuru šajā laikā diskutē vairāk nekā citās sezonās. Jau vēstījām, ka oktobrī vari iesaistīties izaicinājumā un 30 dienas atteikties no alkohola lietošanas (tā dēvētajā "Sober October"), taču pāri visam šis mēnesis aizrit rozā lentīšu zīmē. Oktobris ir krūts veselības mēnesis – laiks kad parūpēties par savu un arī savas dzīves svarīgāko sieviešu veselību.

Paciente par plaušu vēža piemānīšanu: neieslīgt sevis žēlošanā un uzticēties ārstiem

Foto: Shutterstock

Plaušu vēža paciente Agnese (vārds mainīts) par spīti tam, ka viņai ārsti neparedzēja nodzīvot pat gadu, nu cīnās par savu veselību jau piekto gadu. Sieviete vēlējās palikt anonīma, ko arī respektējam, un izstāstīsim stāstu par viņas cīņu ar šo slimību.

Ārste par valsts kompensētu efektīvu terapiju melanomas gadījumā

Foto: Shutterstock

Melanoma ir viena no nepatīkamākajām ādas vēža formām, kuras ārstešanas jautājums publiskajā telpā izskanējis salīdzinoši bieži. Lai gan šobrīd diagnoze vairs neizskan kā nāves spriedums, neliela pacientu daļa joprojām terapiju nesaņem laicīgi, bet spiesti gaidīt, lai slimība kļūst metastātiska, un tikai tad saņemt ārstēšanu. Vairāk stāsta ''Veselības centrs 4'' dermatoloģe un veneroloģe Lana Mieze, kura ir arī onkoloģe-ķīmijterapeite rezidentūrā Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcā.

Apetītes zudums un diskomforts vēderā. Pazīmes, kas var liecināt par zarnu vēzi

Foto: Shutterstock

Nereti pret sevi un savu veselību izturamies visai pavirši, jo vienmēr kaut kur zemapziņā ir tāda kā pārliecība: ''Ar mani jau viss ir kārtībā. Ar mani jau tas nenotiks.'' Taču diemžēl ir gadījumi, kad arī visstigrākā pārliecība par paša veselības stāvokli izrādās kļūdaina. Ja runājam par vēzi, būt atbildīgākam pret savu veselību ir īpaši svarīgi. Tāpēc šoreiz vēršam uzmanību uz zarnu vēzi, kas saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem ir trešā biežākā onkoloģiskā saslimšana Latvijā, un tā simptomiem.

Pamani laikus – pazīmes, kas var liecināt par dzemdes kakla vēzi

Foto: Shutterstock

Nav šaubu, ka par mūsu veselību nespēs parūpēties neviens cits kā tikai mēs pašas. Tomēr nereti arī tad, kad no apkārtējiem esam saņēmušas atgādinājumus rūpēties par veselību, piemēram, veicot ikgadējās profilaktiskās pārbaudes, kāda slimība mūs pārsteidz šķietami negaidīti. Viena no tādām var būt dzemdes kakla vēzis, kas, kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati, ir trešais izplatītākais vēža izraisītas nāves cēlonis sievietēm. Lai gan regulāras veselības pārbaudes ir labākais veids, kā savlaicīgi diagnosticēt slimību, tomēr lielu lomu dažkārt spēlē arī mūsu pašu vērīgums.

Prostatas vēzis – biežākā onkoloģiskā saslimšana vīriešu vidū. Kā nepalaist garām slimību

Foto: Shutterstock

Novembris tradicionāli tiek dēvēts par vīriešu veselības mēnesi, tādēļ Latvijas Urologu asociācija un šī gada vīriešu veselības mēneša vēstneši, Latvijas 3x3 basketbola izlase, aicina – "Esi savas veselības čempions!". Prostatas vēzis ir biežākā onkoloģiskā saslimšana vīriešu vidū.

Speciālists: zarnu vēzi var uzveikt, laikus vēršoties pie ārsta

Resnās un taisnās zarnas vēzis Latvijā ir diezgan izplatīta ļaundabīgā slimība. Katru gadu ar to mūsu valstī saslimst vairāk nekā 1000 cilvēku. Rīgas Stradiņa universitātes asocētais profesors un ķirurgs Andris Gardovskis atgādina, ka šī vēža riska faktori ir ļoti dažādi, taču divi galvenie ir – vecums pēc 50 gadiem un pārmantotība. Jebkurā gadījumā ķirurgs aicina nenodarboties ar pašārstēšanos un laikus vērsties pie ārsta, ja ir kādas sūdzības par veselību.

Cīņā ar plaušu vēzi. Onkoloģe par diagnostiku, ārstēšanu un potenciālajiem iemesliem

Foto: Shutterstock

Plaušu vēzis ir viens no izplatītākajiem ļaundabīgajiem audzējiem pasaulē, kuru sākotnējās stadijās pamanīt nav viegli. Par dažādajiem plaušu vēžiem un modernām iespējām ārstēties stāsta onkoloģe, ķīmijterapeite Sigita Hasnere.

Šķita, ka zaudēšu sievišķību. Dezirē par cīņu ar krūts vēzi

Foto: Laura Āboliņa

Smagai slimībai nekad nav iespējams sagatavoties priekšlaicīgi – neatkarīgi no tā, vai ir kādi iemesli (ģenētiski, dzīvesveida u. tml.), kas slimības iespējamību palielina, vai šķietami visi dzīves apstākļi ir par to, lai tu visu savu mūžu aizvadītu vesels. Smaga slimība var skart ikvienu un jebkurā vecumā. Un vēzis, šķiet, ir viena no tām likstām, kas visbiežāk cilvēku pārsteidz nesagatavotu.

Ginekoloģe: savlaicīgi atklāts un ārstēts dzemdes kakla vēzis nav šķērslis grūtniecībai

Foto: PantherMedia/Scanpix

Kaut gan dzemdes kakla vēzis ir pasaulē otrais biežāk sastopamais vēža veids sievietēm, savlaicīgi un regulāri veicot profilaktiskos pasākumus, šīs slimības attīstību var novērst. Par galvenajiem dzemdes kakla vēža profilakses pasākumiem stāsta Rīgas Stradiņa universitātes docente, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ginekoloģe Dr. Jana Žodžika.

Novērtēt dzīvi. Jūlijas Škaraputas cīņa ar vēzi un bailēm

Foto: Алексей Белокопытов

"Man šķita, ka spējam kontrolēt savas nāves atnākšanu. Ka atliek ievērot noteiktas lietas, lai nodzīvotu līdz sirmam vecumam, un, kad dzīvot apnicis, var apgulties un vienkārši nomirt," atzīst Jūlija Škaraputa. Pirms trim gadiem viņas dzīvē ienāca krūts vēzis un skats uz pasauli mainījās. Tagad slimība uzveikta, un ar savu dzīvesprieku un spēku viņa dalās savstarpējās palīdzības grupā "Par dzīvot", kas radīta, lai atbalstītu onkoloģiskos pacientus.

Viltīgais zarnu vēzis – kā to laikus atklāt

Foto: PantherMedia/Scanpix

Resnās zarnas vēzis ir otrais biežāk sastopamais vēzis gan vīriešiem, gan sievietēm Latvijā. Lielākā problēma ir tāda, ka tas var ilgstoši, pat gadiem ilgi, attīstīties bez jebkādiem simptomiem jeb pazīmēm, tādēļ, kad to konstatē, bieži vien neko daudz vairs nevar līdzēt.

