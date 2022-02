Acu ārste: Kāpēc ziemā acīm grūtāk

Ziema var ietekmēt acu veselību – to ietekmē lielas temperatūras izmaiņas, sasalstošs lietus un jau aizmirstas sniega vētras ar sniega kupenām. Īpaši uzmanīgiem jābūt autovadītājiem. Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģe Jekaterina Skitecka iesaka, kā rūpēties par acu veselību un labu redzamību ziemā.

Ziemā redze pasliktinās pat tiem, kuri parasti par to nesūdzas. Acis cieš no vēja, sniega, gaismas trūkuma. Taču šogad ekstrēmi laikapstākļi ir radījuši īpašus riskus autobraucējiem. Ziemas krēsla bieži izraisa negadījumus uz ceļa. Redze pasliktinās ne tikai no pastāvīga stresa – acis cieš no tā, ka pretīmbraucošo automašīnu lukturi apžilbina, cieš acs tīklene. Tādēļ oftalmologi autovadītājiem iesaka īpašas brilles ar pretatstarojošu pārklājumu.

Oftalmoloģe Jekaterina Skitecka brīdina autovadītājus būt uzmanīgākiem ar automašīnas vējstikla tīrību. "Lai acis tumsā pārāk nenogurtu, pirmkārt, jāievēro pareiza redzes korekcija," atzīmē speciāliste. "Proti, ja cilvēks nēsā brilles vai viņam ir ieteicams nēsāt brilles vismaz braukšanas laikā, tad tumsā tas jādara, lai būtu simtprocentīga redze. Bet vizuālās reakcijas ātrums kopumā krītas jebkuram cilvēkam, kad iestājas vakars un tumsa, pat cilvēkiem ar labu redzi. Tāpēc autovadītājiem, kuri dodas izbraucienā naktī, svarīgi parūpēties par vējstikla tīrību. Stikls, kas dienasgaismā šķiet dzidrs, var nebūt tik dzidrs naktī, kad gaisma tiek lauzta pavisam citādāk."

Skitecka atzīst, ka diez vai ir brīnumzāles, kas varētu dot acīm papildus enerģiju pirms gara brauciena ar automašīnu tumsā. Tomēr ir vitamīni, kas var noderēt: "Acīm ir speciāli vitamīnu kompleksi, kas satur A, B, C, B2, B12 vitamīnus, kāliju, cinku un citas noderīgas vielas. Ideālā gadījumā tās jāsāk lietot jau ziemas sākumā, taču nekad nav par vēlu to darīt. Lai stiprinātu tīkleni, kas ir atbildīga par acu pielāgošanos gaismai un tumsai, ir nepieciešams dzert vitamīnus ar luteīnu. Parasti to iesakām cilvēkiem pēc 25 gadu vecuma, kad sāk samazināties visu vitamīnu ražošana organismā.

Piemēram, kafija uzmundrina, taču tā nav zāles acīm. Kad ir tiešām liela slodze acīm – visu dienu jāsēž pie datora, bet vakarā vēl kaut kur ilgi jābrauc, – noder vingrošana acīm, obligāti mazliet jāatpūšas, svarīgi, lai telpā ir svaigs gaiss.

Ikvienam, kam rūp sava redze, ir jāzina par dabīgo pigmentu, kuru mūsu ķermenis neražo, bet no tā ir atkarīga cilvēka redzes kvalitāte un skaidrība. Luteīna galvenā funkcija ir absorbēt gaismas starus un pasargāt no pārmērīgas saules iedarbības, īpaši no intensīvākajiem un kaitīgākajiem ultravioletajiem stariem. Diemžēl ar pārtiku mēs iegūstam ļoti nelielu daudzumu luteīna – 1,5 mg. Aizsardzības efekts izpaužas, lietojot vismaz 6 mg.

Luteīns palīdz uzlabot redzes asumu un detaļu saskatīšanu, stiprina aizsardzību pret brīvajiem radikāļiem, kas veidojas tiešā gaismā. Ar luteīna trūkumu organismā redze ļoti cieš: pasliktinās redzamā attēla skaidrība, tīklene deģenerējas, lēca kļūst duļķaina un rodas daļējs aklums," skaidro acu ārste.

Zinātnieki, ņemot vērā mūsu organisma īpatnības un jaunāko pētījumu rezultātus, ir izstrādājuši vairākus vitamīnu kompleksus ar luteīnu:

komplekss ar Omega-3 taukskābēm ir efektīvs līdzeklis acu aizsardzībai un acu slimību attīstības palēnināšanai;

ar A vitamīnu – atjauno un uzlabo acu pielāgošanos tumsai;

ar riboflavīnu – uzlabo nervu šķiedru vadītspēju acī;

ar cinku – uzlabo enerģijas un reģenerācijas procesus acs audos.

Vēl viena ziemas problēma acīm ir asaras aukstā un spēcīgā vējā. Notiek dabiska organisma aizsargreakcija – acs vienmēr reaģē uz jebkādām ārējām izmaiņām, cenšas tām pielāgoties. Ir slikti, ja asarošana nepāriet pēc ieiešanas istabā vai iekāpšanas automašīnā. Tas norāda uz dažiem blakus faktoriem – ar vēju acīs var nokļūt gružu un putekļu daļiņas, kas izraisa kairinājumu. Šajā gadījumā labāk konsultēties ar oftalmologu.

Skitecka atgādina par acu sausumu, kas visbiežāk izpaužas ziemā dzīvokļu un māju apkures dēļ. Šajā gadījumā aptiekās var iegādāties "dabiskās asaras". Bet nedrīkst aizmirst arī par regulāru telpu vēdināšanu.

Vēl viens ziemas "pārsteigums" saistīts ar ātru acu nogurumu un apsārtumu. Tieši sarkanas acis ir galvenā pārslodzes pazīme, jo acīs plūst asinis. Ziemā pietrūkst dabiskās dienasgaismas un ir pārmēru daudz elektriskās gaismas, tāpēc acis ļoti ātri nogurst.

Eksperti iesaka nomainīt parastās spuldzes pret dienasgaismas spuldzēm. Turklāt iesaka lasīt 30 cm attālumā un pēc stundas redzes stresa acis atpūtināt 15 minūtes. Pirmā palīdzība acu noguruma gadījumā ir galvas rotācijas kustības.

Arī par pareizu uzturu jāatceras ikvienam, kurš rūpējas par savu redzi. "Jācenšas patērēt vairāk zaļumu un augļu, bet mazāk tauku, miltu un kūpinātu produktu," iesaka Skitecka. "Jāatceras, ka tas, kas ir labs asinsvadiem, ir labs arī acīm. Ļoti ieteicami ir spināti – tas ir izcilākais ēdiens acīm, tajos ir gandrīz visi vitamīni. Tāpat veselīgi acīm ir citrusaugļi."

Asai redzei un veselībai kopumā nepieciešams sabalansēts, daudzveidīgs uzturs, kurā pārsvarā ir dabīga, veselīga pārtika.