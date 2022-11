Aizmirst un nekad nedomāt par notikušo? Kā neļaut traumai sabojāt visu dzīvi

Aina no notikušā laiku pa laikam uzpeld atmiņā tik dzīva, ka šķiet – tas notiek atkal un atkal. Tā vien gribas to apturēt, iespiest kādā tālā, tumšā smadzeņu stūrī, lai nekad par to vairs nedomātu. Šādas un līdzīgas sajūtas var liecināt par posttraumatiskā stresa sindromu (PTSS). Kā tikt ar to galā? Kā aizmirst? Kas notiks, ja vienkārši ignorēsi notikušo?

Atbildes uz šiem un citiem ar PTSS saistītiem jautājumiem kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski meklējām podkāstā "Laimes laboratorija".

Kas īsti ir PTSS?

Amerikas Psihiatru asociācijas publicētā informācija liecina, ka ik gadu ar PTSS saskaras 3,5% pieaugušo Amerikas Savienotajās Valstīs, bet dzīves laikā šo sindromu piedzīvo pat 11 procenti. Andris norāda, ka Latvijā PTSS diagnosticē ievērojami retāk, bet tas nenozīmē, ka cilvēki no tā necieš. Tāpēc ir būtiski spēt atpazīt problēmu un meklēt palīdzību, uzsver speciālists, jo citādi "tie simptomi var būt uz visu dzīvi".