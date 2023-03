Akne nelūgti 'aplaimo' gan pusaudžus, gan pieaugušos. Atšķirības, iemesli, ārstēšana

Akne ir viena no biežākajām dermatoloģiskajām slimībām. Akni var iedalīt pusaudžu un pieaugušo aknē, kas nav viens un tas pats – tās iemesli var būt dažādi. Kas ir akne, kādas ir atšķirības starp pusaudžu un pieaugušo akni un kā to ārstēt, stāsta "Veselības centrs 4" dermatoloģe, triholoģe Kristīne Poiša.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Akne jeb pinnes ir ilgstoša ādas slimība, kura rodas atmirušās ādas šūnas aizsprostojumu rezultātā. Ādas aizsprostojumi veidojas matu folikulos, kuros rodas pinnes jeb aknes izsitumi. Akni galvenokārt izraisa palielināta sebuma ražošanās, matu folikulu pastiprināta pārragošanās un baktēriju savairošanās, skaidro dermatoloģe. Akne var skart ne tikai seju, bet arī muguru, kaklu, plecus, krūšu kurvi un augšdelmus. Šī slimība var rasties dažādos vecumos, tādēļ akni var iedalīt pusaudžu un pieaugošo aknē.

Galvenās atšķirības

Protams, galvenā atšķirība starp pusaudžu un pieaugušo akni ir slimības rašanās vecums. Pusaudžu akne rodas pusaudžu vecumā, kad aktīvi sāk darboties androgēnie hormoni, kurus ražo virsnieres un dzimumdziedzeri. Savukārt pieaugušo akni definē kā akni pēc 25 gadu vecuma. Visbiežāk pusaudžu akne turpinās kā pieaugušo akne, un tikai aptuveni 20 procentos gadījumu pieaugušo akne sākas pēc 25 gadu vecuma, stāsta dermatoloģe. Pārsvarā tas ir tad, kad pusaudžu akne turpinās kā pieaugušo akne, tā var izpausties arī līdz pat 30 vai pat 50 gadu vecumam.

Pusaudžu un pieaugušo akni var atpazīt arī pēc lokācijas. Pieaugušo akne vairāk atrodas žokļa daļā, uz kakla un zoda, bet pusaudžu akne biežāk lokalizējas uz pieres un vaigiem. Dermatoloģe arī uzsver, ka pieaugušā vecumā āda var būt sausāka, nekā pusaudžu vecumā, tādēļ tā var būt jutīgāka pret aknes lokālajiem ārstēšanās līdzekļiem, kuri mēdz būt sausinoši un kairinoši. Pusaudžu akne parasti ir ar smagāku gaitu kā pieaugušo akne. Tāpat pusaudžu aknei biežāk ir raksturīgi nodulāri un cistiski bojājumi, kuri var atstāt dziļas rētas.

Dažādie iemesli

Pieaugušo aknei biežāks rašanās iemesls var būt paaugstināts androgēno hormonu līmenis asinīs. Katram cilvēkam var būt dažādi iemesli, kādēļ androgēnie hormoni ir paaugstināti. Piemēram, sievietēm tas var būt saistīts ar policistisko olnīcu sindromu, kad olnīcas vairāk ražo androgēnos hormonus, vai arī tas var būt saistīts ar virsnieru slimībām, piemēram, virsnieru hiperplāziju vai labdabīgiem, vai ļaundabīgiem audzējiem. Bieži vien paaugstinātu androgēno hormonu līmeni asinīs var atpazīt arī pēc pastiprināta apmatojuma uz sejas, svarā pieņemšanās, kaut tiek ievērots pareizs uzturs un fiziskās aktivitātes, kā arī pēc neregulāra menstruālā cikla.

Ēdiens, fiziskās aktivitātes un stress – vieni no aknes pastiprinātājiem

Ikdienas režīms un ēšanas paradumi ir vieni no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ var paaugstināties aknes intensitāte. Ogļhidrātiem bagāti ēdieni, produkti ar augstu glikēmisko indeksu un piena produkti var stimulēt tauku dziedzeru aktivitāti, kas var pastiprināt akni. Fiziskās aktivitātes, it īpaši pie pastiprinātas svīšanas, var veicināt akni, jo veidojas mitra vide, kas ir labvēlīga baktērijām. Protams, arī stress jeb stresa hormoni, piemēram, kortizols, var ietekmēt tauku dziedzeru aktivitāti, kas var nākt par sliktu aknei, stāsta dermatoloģe Poiša.

Foto: Shutterstock

Aknes ārstēšana un kontrolēšana

Gan pusaudžu, gan pieaugušo aknei ārstēšanas veids ir atkarīgs no vecuma, aknes rašanās iemesla, aknes veida un smaguma pakāpes. Diemžēl akni nav iespējams pilnībā izārstēt, bet to var labi kontrolēt, izvairoties no jauniem izsitumiem pat uz vairākiem gadiem, uzsver dermatoloģe Poiša.

Akni var kontrolēt gan ar iekšēji, gan ārēji lietojamiem līdzekļiem un medikamentiem. Aknes kontrolēšanai svarīgi ir izvēlēties piemērotus ādas kopšanas līdzekļus atbilstoši ādas tipam un aknes stāvoklim. Svarīgi izvēlēties līdzekļus, kas paredzēti aknes skartai ādai, kas nenosprosto poras. Labi būtu arī izvēlēties produktus, kas nesatur krāsvielas un smaržvielas, kas var būt potenciāli kairinātāji jau tā sakairinātai ādai, iesaka "BENU aptiekas" klīniskā farmaceite Ilze Priedniece. Lai attīrītu ādu, jāizvēlas saudzīgi un maigi attīrīšanas līdzekļi, piemēram, micelārais ūdens, putas un putojoša želeja. Kopšanai var izvēlēties krēmus, fluīdus, serumus pret pinnēm, melnajiem punktiem, poru sašaurināšanai un ādas mitrināšanai. Aknes gadījumā ādas veselībai arī noderēs D, A, C un E vitamīns, cinks un Omega-3 taukskābes.

Dermatoloģe Poiša atgādina, ka pie speciālistiem ir jāvēršas jau agrā vecumā, lai uzzinātu par pareizu ādas kopšanu, tīrīšanu un konsultētos par pareizajiem kopšanas līdzekļiem ādai. Tāpat ir svarīgi atcerēties, ka, ja aknei vairs nepalīdz aptiekās iegādājamie speciālie aknes kopšanas līdzekļi, ir jāvēršas pie speciālistiem pēc padoma ārstēšanai ar recepšu medikamentiem, lai piemērotu atbilstošu terapiju un izvairītos no aknes rētu veidošanos nākotnē.

Akne un saules aizsardzība

Ikviena āda ir jāsargā no saules un nedrīkstam aizmirst, ka aknes gadījumā ādas aizsardzība ir ļoti būtiska, uzsver Priedniece. Aknes skartas ādas aizsardzībai ir jāizvēlas piemēroti vieglas tekstūras aizsarglīdzekļi, piemēram, fluīdu veidā ar SPF 30-50. Fluīds ādu gan mitrinās, gan aizsargās pret saules kaitīgo ietekmi.

Lai aizsardzība būtu efektīva, SPF saturošie līdzekļi ir jālieto pareizi! Saules aizsarglīdzekļi ir jāuzklāj ādai 20-30 minūtes pirms atrašanās saulē, kā arī tos nepieciešams uzklāt atkārtoti ik pēc divām stundām un uzklāt atkārtoti pēc peldēšanās vai pastiprinātas svīšanas.

Siltākā laikā ādās komforta atjaunošanai noderēs arī izsmidzināmie termālie ūdeņi ar nomierinošām un mitrinošām īpašībām. Bez tam aknes gadījumā jāizvēlas piemērota dekoratīvā kosmētika, kas neveicina poru aizsprostošanos, un vakarā tā noteikti rūpīgi jānotīra.