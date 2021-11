Amerikā meklē laimi tikai sev, Austrumos – arī citiem. Depresija dažādās kultūrās

Nekoncentrējies uz savu pašvērtību. Tieši domāšana tikai par sevi, sevi, sevi ir likusi tev justies tik draņķīgi. Neesi tu! Esi mēs! Esi daļa no grupas! Padari grupu tā vērtu. Patiesais ceļš uz laimi tiek rasts, noārdot sava ego mūrus, ļaujot sev ieplūst citu cilvēku stāstos un viņu stāstiem ieplūst tavējā; no savas identitātes apkopošanas, no atskārsmes, ka tu nekad neesi bijis tu – vientuļš, varonīgs, skumjš. Nē, neesi tikai tu pats! Dibini saiknes ar apkārtējiem! Esi daļa no veseluma! Necenties būt tas, kurš uzrunā pūli. Centies būt pūlis!

Tāpēc daļēja depresijas un trauksmes uzveikšana (pirmais un viens no būtiskākajiem soļiem) ir sanākšana kopā, kā to darīja Koti iedzīvotāji, un apzināšanās, ka nepietiek ar to, kas mums bija līdz šim. Dzīve, kādu mums uzspiež un propagandē, neapmierina mūsu psiholoģiskās vajadzības saikņu dibināšanai, drošībai vai kopības sajūtai. Mēs pieprasām kaut ko labāku un kopā par to cīnīsimies. Atslēgvārds iepriekšējā teikumā ir "mēs". Kolektīvie pūliņi ir risinājums vai vismaz nepieciešamais tā pamats. Koti iedzīvotāji ieguva kaut ko no sākumā pieprasītā – taču ne visu. Tomēr kopā sanākšanas process, lai cīnītos par iecerēto, sniedza apziņu, ka viņi nav salauzti individuālisti, bet gan kolektīvs.