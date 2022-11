Ar motivāciju, mērķi un cīņassparu. Kā dzīvē sasniegt virsotnes, par kurām runās ilgi

18. novembris ir stāsts par uzvaru – jaunu lappusi Latvijas vēsturē, kas izcīnīta caur sviedu un asaru jūrām, vienotību, kā arī ar vīziju par laimīgu un kopīgu nākotni. To, kas ir motivācija un kā to nepazaudēt ceļā uz uzstādīto mērķi, noteikti varam mācīties no senču senčiem, kas ir piemērs tam, ka ar neatlaidību var panākt lielas lietas. Un tieši to tev svētku dienā arī gribam vēlēt – atrast sevī spēku iet un cīnīties, lai arī par taviem veikumiem pēc gadiem rakstītu vēstures grāmatas!

Ja kāds cilvēks dalās pārdomās, ka viņam dzīvē nav mērķu, visticamāk, viņš vienkārši ir apjucis. Vai arī pazaudējis sevi. Par virsotnēm, kurās dzīves laikā gribas stāvēt, pilnīgi noteikti kādā brīdī ir iedomājies katrs no mums – dažreiz tās vienkārši piemirstas vai nonāk ikdienas problēmu ēnā. Taču, lai atgrieztos uz "pareizā" ceļa, ļoti svarīga loma ir motivācijai, kas var nākt gan no ārējiem stimuliem, gan klusiņām uzplaukt tevī.

Mēs paši sev prātā uzstādām daudzas barjeras. Nē, es nevarēšu, jo neesmu pietiekami gudrs, spēcīgs, izskatīgs vai sabiedrisks. Man nesanāks, jo šis nav mans lauciņš. Cilvēks ir unikāla būtne, kas spēj apmānīt pats sevi, iekrītot tā sauktajās domāšanas lamatās, sākot kritizēt savas spējas vēl pirms vispār sperts pirmais solis. Šādos brīžos lieti noder paskatīties sev apkārt – starp mums dzīvo ārkārtīgi daudz iedvesmojošu cilvēku, kas, neskatoties uz simtiem šķēršļu, nostājušies uz kājām un atraduši sev jaunu vai skaidrāku dzīves virzienu.

Latvijas dzimšanas dienā aicinām tevi atvēlēt brīdi, kad padomāt par saviem mērķiem un sapņiem, kurus, pateicoties vareniem cilvēkiem valsts vēsturē, mums šodien ir visas iespējas realizēt!

Kā sekmīgi izcīnīt un uzvarēt iekšējās, personīgās motīvu kaujas

Teorijā ar vārdu "motivācija" skaidro iekšējos dzenuļus, kas izraisa cilvēka aktivitāti un virza viņa rīcību. Tomēr, ņemot vērā, ka motivācija ir cieši saistīta ar emocionālo stāvokli, ko ik dienu ietekmē daudzi faktori, realitātē ne vienmēr viss ir tā, kā gribētos. Kā atrisināt savu motivācijas rēbusu? Lūk, kādus ieteikumus apkopojis portāls "Time".

Ceļš uz sasniegumiem! Ieteikumi ilgtermiņa mērķu izvirzīšanā

Mūsu dzīves ir saistītas ar mērķu sasniegšanu – vēlamies zaudēt svaru, absolvēt augstskolu, pēc tam iegūt labu profesiju, apprecēties, laist pasaulē bērnus… Taču, ja vēlamies sasniegt, nevis tikai izvirzīt mērķus ilgtermiņā, ir jāsaprot, ka ceļš uz vēlamo prasīs pūles, enerģiju un reālu darbību.

Dziedātāja, boksere vai taisnības cīnītāja. Septiņu iedvesmojošu sieviešu stāsti

Uzņēmīgas, neatkarīgas, drosmīgas, līdzjūtīgas, atklātas – tādas ir ļoti daudzas sievietes mums līdzās. Gada laikā "Viņa" ir piedāvājusi iespēju savām lasītājām un lasītājiem iepazīties ar daudzu sieviešu stāstiem, pieredzēm un viedokļiem. Piedāvājam atskatīties uz septiņām intervijām, ko, iespējams, nepaguvi izlasīt vai ko labprāt pārskatītu atkārtoti.

Lietas, par ko tev nevienam nav jāatvainojas

Bieži vien cilvēki mēdz slīgt divās galējībās – nekad neatzīst savu kļūdu un neatvainojas vai arī atvainojas par visu. Arī to, par ko nav ne kripatas vainīgi. Iedvesmojoties no "Powerofpositivity", izvirzījām lietas, par ko tev nevienam nekad nebūtu jāattaisnojas!

Esi savu panākumu atslēga! Izplatīti iemesli, kāpēc mums neizdodas realizēt savus mērķus

Ja pēdējā laikā pastiprināti izvērtē dzīvē realizētās ieceres un būtiskākos tās pagrieziena punktus, ļoti iespējams, tiek domāts arī par piepildītajiem mērķiem vai to trūkumu. Šai sakarā piedāvājam īsu ceļvedi mērķu realizēšanas plāna sastādīšanā, kā arī izplatītākos iemeslus, kas mūs kavē sasniegt savus sapņus.

Jautājumi, uz kuriem dzīves laikā nepieciešams rast atbildes

Dzīve visu laiku sniegs dažādus pārbaudījumus, tāpēc visvieglākais veids, kā tiem tikt pāri – būt laimīgai un izkristalizēt galveno. Balstoties uz "Power of Positivity", izvirzījām trīs jomas, kurās svarīgi rast galvenos jautājumus.

Paradumi, kas piemīt ar stipru gribu apveltītiem cilvēkiem

Ikviens no mums var būt sava "es" labākā versija. Kā par tādu kļūt? Iedvesmojoties no amerikāņu psihologa, vairāku grāmatu autora un emocionālās inteliģences pētnieka Trevisa Bredberija izvirzītajiem paradumiem, kas raksturo ar stipru gribu apveltītus cilvēkus, piedāvājam ielūkoties zīmīgākajos pavedienos. Vai esi viena no viņiem?

Tagad nav īstais brīdis? Kas mūs kavē pilnveidoties un kļūt produktīvākiem

Vēlies kļūt produktīvāks? Lai tā notiktu, visticamāk, nebūs pietiekami vien ar to, ka iemācīsies labāk strādāt, svarīgi ir iemācīties arī efektīvi dzīvot. Pirmkārt, jau – ēst veselīgi, būt fiziski aktīvam, atbalstīt veselīgu un sabalansētu dzīvesveidu. Skan vilinoši? Bet kas tad tev traucē patlaban, lai tā arī viss notiktu?

Netikums, kas traucē attīstībai. Kā pārvarēt savu iekšējo sliņķi

Kārtējais darba dienas rīts. Vajadzētu pievērsties darbiem, atbildēt uz e-pastu gūzmu, taču krietni labāka šķiet ideja par nelielu atlaišanos dīvānā... Izklausās pazīstami? Ikkatrā no mums mīt neliels Gārfilds, kas traucē virzīties uz priekšu. Kā pārvarēt slinkumu? Vai tas vispār ir iespējams? To skaidrojam raksta turpinājumā.

Iekarot virsotnes un palīdzēt citiem. 20 iedvesmojošu Latvijas vīriešu stāsti

Ikviens cilvēks savas dzīves laikā piedzīvo kritumus un kāpumus. Mūsdienās ir pieņemts, ka sievietes savās sajūtās un pārdzīvojumos dalās biežāk un atklātāk. Arī "Viņa" ikdienā bieži atspoguļo ļoti dažādu sieviešu pārdzīvoto, tāpēc šoreiz piedāvājam ieskatīties kungu atziņās par dzīvi, tiekšanos uz panākumiem un attiecībām ar līdzcilvēkiem.

Domāšanas lamatas jeb pašapmāns izvirzīto mērķu nesasniegšanai

Apēdi kārtējo smalkmaizīti, izlaidi treniņu sporta zālē, neīstenoji svarīgu projektu. Šķiet, ka gribasspēks tevi ir pametis. Bet patiesībā – mēs paši sev atļaujam šādu uzvedību.

Kad paša prāts kļūst par slazdu: kā cīnīties ar pārmērīgu domāšanu

Pārdomāšana (angļu val. – overthinking) ir nogurdinoša. Kad tu pārmērīgi domā, domas it kā riņķo ap tavu galvu, un kādā brīdī tu attopies iestrēgusi. Prātam turpinot mutuļot, tu nāc klajā ar dīvainām idejām un iedomām, kas ir pilnīgi pretrunā viena ar otru. Doma ''esmu patīkami satraukta par gaidāmo darba interviju'' pārvēršas par ''nez, vai es viņiem patiku?!'', bet pēcāk kļūst par ''ak, es esmu tāda muļķe! Es noteikti nesaņemšu darba piedāvājumu.'' Tu sāc sevi vainot pie lietām, kuras neesi darījusi, un uztraukties par scenārijiem, kas var piepildīties, bet tikpat labi var arī nepiepildīties.

Nonākt paškritikas slazdā. Sešas domāšanas kļūdas, ko pieļauj nepārliecināti cilvēki

Pārliecības trūkums nav rakstura īpašība, bet gan domāšanas veids. Atpazīstot veidus, kā strādā tavs prāts, tu vari pārtraukt uzvedības un domāšanas modeļus, kas liek tev zaudēt pārliecību par saviem spēkiem. Psiholoģe Alise Boiza "Psychology Today" ir identificējusi sešus slazdus, ko sev rada nepārliecināti cilvēki. Atbrīvojies no tiem, lai iegūtu pārliecību un kļūtu laimīgāka.

Prasmes, ko nemāca skolā un kas ikvienam jāapgūst un jāattīsta dzīves laikā

Nav noslēpums, ka skolā un studiju apgūtās zināšanas ne vienmēr sagatavo mūs dzīvei tā, lai mēs būtu gatavi atrisināt ikvienu problēmsituāciju bez liekām raizēm. Nereti gaidas nebūt neatbilst tai realitātei, ar ko sastopamies pēc patstāvīgas dzīves uzsākšanas, liekot vajadzīgo pieredzi un prasmes apgūt teju nekavējoties. Šai sakarā portāls womanitely.com aicina aizdomāties par prasmēm un īpašībām, ko ikvienam no mums ir vērts attīstīt dzīves laikā, tā uzlabojot tās kvalitāti.

Kā mazināt bailes, vairot ticību sev un sasniegt mērķus? Iesaka profesionāļi

"Pašmotivācija nenoliedzami ir nosacījums, kas ļauj mums nestāvēt dzīvē uz vietas un virzīties uz priekšu. Tieši tāpēc ir nepieciešams darbs pie tās saglabāšanas, jo, līdz ko rodas draudi no ārējās vides, motivācija tiek būtiski iedragāta. Veiksmes atslēga augstas pašmotivācijas saglabāšanai ir savu domu, emociju un reakcijas izpratne," stāsta speciālistu darba portāla Cvmarket.lv mārketinga menedžere Inga Daliba.

