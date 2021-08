"Sāp tā, it kā tu būtu iekāpis nokaitētos dzelzs apavos," par papēžu piešu radītajām sajūtām stāsta kāda "Delfi" lasītāja. Papēžu pieši – sīki, ārēji neredzami, taču tik ļoti sāpīgi, ka gluži vai negribas staigāt. Kā sarunas laikā teic traumatologs ortopēds – ar izaugumiem ir jāiemācas sadzīvot, izmainot savu dzīves ritmu. Šajā rakstā paskaidrosim, kādēļ tie veidojas un kas dzīves ritmā jāizmaina, lai staigāšana vairs nebūtu dienas vislielākās mokas.

Kādēļ piesis izveidojies tieši man?

Lai saprastu, kas īsti ir šis mazais, vizuāli neredzamais, bet tik ārkārtīgi sāpīgais piesis un kādēļ tas dažiem cilvēkiem veidojas, kamēr citiem – ne, vispirms ir jāsaprot tā veidošanās process. Traumatologs ortopēds Juris Jukonis stāsta, ka papēžu pieši jeb radziņi, kā tos dēvē ikdienā, mūsdienās ir ļoti aktuāla problēma, kas var piemeklēt dažāda vecuma cilvēkus, visbiežāk gan vecumā virs 40 gadiem un sievietes, tomēr arī vīrieši ar šo problēmu saskaras itin bieži. Pat jaunāki cilvēki ar to var saskarties, ja cilvēkam ir bijušas muguras problēmas vai, piemēram, kājas paralīze, kad līdz muskuļiem nonāk ļoti vāji impulsi. Taču tie ir, kā uzsver ārsts, ārpuskārtas gadījumi.

Radziņi, kas izveidojušies papēdī (izaugums veidojas vairāku gadu garumā), ir organisma atbildes reakcija uz saišu un muskuļu vājumu.

"Es to varētu nosaukt par tādu kā civilizācijas slimību – to veidošanās saistīta ar to, ka cilvēki pārāk maz kustas. Pēdai ir konkrēta forma un konkrēts izliekums, ko sauc par velvi, – ir gareniskā un šķērsvelve. Un šāda forma pēdai ir, lai vienmērīgi nestu ķermeņa svaru, jo kauli ir dobji un katrs kaula virsmas laukums nes konkrētu slodzi, ar noteikumu, ka tas stāv pareizā leņķī, ka tas ir izstiepts pareizā virzienā un pareizā spēkā. Ja šī situācija mainās, izmainās arī ķermeņa smaguma centra iedarbība, rezultātā kāda saite tiek pārpūlēta un kāda netiek noslogota."