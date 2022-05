Atkal tievē? Kā svaru traucē vai palīdz zaudēt zemapziņa

Kādai bankas darbiniecei, dzirdot formulējumu "kilogrami ripo", iztēlē uzpeldēja jautrs attēls. Viņa redzēja mazus gaļas gabaliņus, kas krita zemē no viņas dibena un augšstilbiem. Šāds skats nebija nekas patīkams. Kad sieviete padomāja, kāpēc viņas adaptīvā zemapziņa izraisa šādas asociācijas, viņai radās ideja, ka viņas dibens un augšstilbi ir sava veida rezerve gadījumam, ja pienāktu slikti laiki, un šīs rezerves viņa nemaz tā vienkārši negribēja atdot. "Mana māte 1945. gada ziemā devās bēgļu gaitās no Sizēzijas un nedēļām ilgi pārtika tikai no sasalušiem kartupeļiem. Ja viņai nebūtu tādi gēni, ka viņas organisms varēja optimāli izlietot visniecīgāko pārtikas daudzumu, manis šodien nebūtu, jo viņa jau tajā laikā būtu nomirusi." Šajā gadījumā adaptīvā zemapziņa uzskata, ka kilogrami ir tāpēc, lai augtu un zeltu, tie ir vērtīgi un tāpēc nav paredzēti mešanai ārā.

Savos semināros es ļauju dalībniekiem grupās izvērtēt adaptīvās zemapziņas (uztveres līmenis) komentārus par vārdiem, kuri no prāta skatpunkta (nozīmes līmenis) patiesībā ir pavisam brīnišķīgi. Kādā seminārā, runājot par līderību un veselību, visi dalībnieki vēlējās vairāk nodarboties ar sportu. Vārds "sports", raugoties no nozīmes līmeņa, ir labs vārds, jo sports ļauj būt veselam un palīdz saglabāt vingrumu. Kādas asociācijas par šo vārdu ir adaptīvajai zemapziņai? Man pašai uzpeld atmiņas par sporta laukumu ar sarkanām smiltīm, cepinošu karstumu, ikgadēju pazemojumu lodes grūšanā tālumā (manā gadījumā apzīmējums "grūšana tuvumā" būtu piemērotāks). Kopumā manas atmiņas nav saistītas ar labām sajūtām. Manas adaptīvās zemapziņas komentārs par vārdu "sports" ir kategorisks "Nē!". Izmēģiniet paši un kopā ar savām paziņām! Ir pārsteidzoši, cik daudziem cilvēkiem rodas nepatīkamas asociācijas saistībā ar vārdu "sports". Ja tas tā ir arī jūsu gadījumā, nepieciešama psihes iekšējā koordinācija. Jūsu adaptīvajai zemapziņai nav nekādas vēlmes nodarboties ar sportu, jo tā saistībā ar šo vārdu savā informācijas krātuvē atrod tikai negatīvu pieredzi. Tāpēc jūs spējat ar sportu nodarboties tikai paškontroles režīmā un piespiežat sevi noskriet 30 minūtes. Kādu laiku jūs to izturēsiet, un pie pirmās izdevības adaptīvā zemapziņa atkal pārņems grožus savās rokās un rūpēsies, lai jūs tiktu pasargāti no visa nepatīkamā.

Foto: Pexels.com

Kādam jaunam vīrietim, dzirdot vārdu "fitness", radās asociācijas ar prasību pēc sasniegumiem un pielāgošanās. Viņš teica: "Uzņēmums, kurā strādāju, jau tā okupējis visu manu dzīvi. "iPhone" dēļ es jau esmu pieejams 24 stundas diennaktī, lai kur arī es neatrastos. Es jūtos tā, it kā man ap kāju būtu elektroniskās važas. Un tagad viņi grib ķerties klāt arī manam ķermenim un piespiež mani būt vingram. Manī viss pretojas. Es gribu paturēt savu brīvību!"

Spēcīgs asociāciju musturs, starp citu, novērojams arī noteikta vecuma smēķētājiem, kuri apsver domu tuvākajā laikā pārtraukt smēķēšanu. Šajā gadījumā es runāju par paaudzi, kura pagājušā gadsimta 70. un 80. gados bija jauna. Cilvēki, kas pieder pie šīs vecuma grupas, ir pietiekami veci, lai palēnām skaidri pamanītu smēķēšanas negatīvo ietekmi. Āda ir slikti apasiņota, kāpjot pa kāpnēm, trūkst elpas, sāp kājas. Viss nosauktais ir labs iemesls, lai adaptīvajai zemapziņai uztveres līmenī, kas ir saistīts ar visu juteklisko, viss kļūtu skaidrs. Tomēr kaut kā trūkst pēdējās motivācijas kripatiņas, lai reizi par visām reizēm pateiktu nē šai atkarībai. Kas gan ir atrodams šo cilvēku personisko atmiņu dārgumu lādītē? Ak, daudzas brīnišķīgas lietas! Smēķēšana tur ir saistīta ar rokenrolu, ar Vudstoku, filmu "Bezrūpīgais braucējs" ("Easy Rider") un mežonīgu, brīvu seksu. Tur, kur tika smēķēts, tur jauniešiem bija piedzīvojumi. Tur, kur tika smēķēts, tur bija sacelšanās pret iekārtu. Šīs atmiņas ir saistītas ar tik pozitīvām emocijām, ka smēķēšanas pārtraukšana šai cilvēku grupai būtu gandrīz tas pats, kas sevis noliegšana. Ja jūsu paziņu lokā ir šīs paaudzes cilvēks, pajautājiet, kādas asociācijas viņam izraisa vārds "nesmēķētājs". Iespējams, dzirdēsiet – garlaicīgs, pielāgojies, prātīgs, paklausīgs. Nav brīnums, ka mežonīgs dumpinieks negrib pārvērsties par šādu paipuisīti. Vai Kīts Ričardss (Keith Richards) jel kad dzers tikai piparmētru tēju, jo tā nāk par labu viņa aknām? Vai Henrijs Fonda (Henry Fonda) jel kad mainīs savu "Harley Davidson" pret VW golfu, jo tur viņš būs labāk pasargāts no saules stariem un šādi samazinās iespēju saslimt ar ādas vēzi?