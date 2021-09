Atmest smēķēšanu man nozīmēja satikties ar sevi. Kā cigareti padarīt par pēdējo

"Agresija," turpina Mandžaračina, "parādās tikai atsevišķās situācijās. Runa ir par projektīvo fenomenu, kuru var labi kontrolēt: tas būtu tā, it kā jūs sodītu sevi caur citiem cilvēkiem."

Kādam tabaka ir baudījums, asociācija ar komunikāciju. Tādā gadījumā atmest smēķēšanu nozīmē atteikties no saiknēm, kas saistītas ar šo atkarību.

Stāsta 29 gadus vecā Alīna: "Atmetot smēķēšanu, es atteicos arī no alkohola, ballītēm, no atsevišķiem produktiem uzturā. Esmu teju atmetusi elpošanu..." Šis piemērs raksturo pilnīgu kontroli pār savu dzīvi, atteikšanos no teju visa sev tīkamā, tikai lai nesalūztu.

Faktiski visus moka viena un tā pati uzmācīgā ideja – atrauties. Visi bijušie smēķētāji vai, precīzāk, daudzi no viņiem, bez rezultatīviem mēģinājumiem atzinuši, ka tabaka ir spēcīgāka par viņiem. Tikai ļoti retos gadījumos rūdītam smēķētājam izdodas atmest smēķēšanu ar pirmo reizi – kā likums, vajadzīgi divi trīs mēģinājumi, lai uzvarētu atkarību.

Iemācīties pārdalīt savu laiku



Foto: Shutterstock

Kādēļ ir tik grūti atmest smēķēšanu? Tādēļ, ka pieradumam ir fizioloģiska daba un ķermenis pieprasa savu ikdienas devu. Tomēr ar šo skaidrojumu nepietiek.

"Saskaņā ar statistiskiem datiem, 60 līdz 70 procenti smēķējošajām sievietēm un 30 procentiem – vīriešiem, ir psiholoģiskas problēmas un viņiem būtu vajadzīgs atbalsts, pat ja viņi nesmēķētu," skaidro Aldo Nagara, psihologs un direktors smēķēšanas atmešanas centrā, kurā izmanto hipnoterapijas metodi.

"Nikotīna devu uzņem, lai uzlabotu psiholoģisko stāvokli. Cigarete ir neparasta narkotika, kam ir anksiolītiskas un antidepresīvas īpašības. Terapija ir simptomātiska – smēķējot viss liekas vieglāk, taču problēmas nekur nepazūd. Kad atmet ieradumu, tad tu attopies aci pret aci ar savu trauslumu."

Tas ir iemesls, kādēļ konsultanti piedāvā psiholoģisko atbalstu tiem, kuri atmet smēķēšanu. Tiek izmantota arī taktika – lietots nikotīna plāksteris un antidepresanti.