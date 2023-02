Ausu sveču terapija starp placebo efektu un apdegumiem

Pret maņu orgāniem un to veselību esam mudināti izturēties īpaši uzmanīgi – kā nekā caur tiem sagaršojam, sasmaržojam, saredzam un sadzirdam pasauli. Taču, gribot to labāko vai akli sekojot līdzcilvēku padomiem, mēdzam iemaldīties patiesi apšaubāmu ārstēšanās metožu biežņā, kas var nopietni apdraudēt veselību. Viena no tām ir ausu sveču terapija – metode, kas sabiedēs jau no skata vien.



Laiku pa laikam starp dažādu sociālo tīklu forumu ierakstiem pavīd diskusijas par ausu sveču tēmu. Viens dalās lietošanas pieredzē, cits – meklē iegādāšanās iespējas, bet vēl kāds komentāros metodi sauc par māņiem vien. Kas tad īsti ir tā saucamās ausu sveces, un kādus brīnumainus labumus to lietošana sola?

Portālā "Healthline" norādīts, ka ausu sveces ir cauruļveida priekšmeti ar tukšu vidu, kas izgatavoti no auduma un pārklāti ar parafīnu, bišu vai sojas vasku. Viena svece ir aptuveni 30 centimetrus gara. Šīs metodes pielietojuma laikā cilvēkam, kurš apgūlies uz viena sāna, sveces šaurākais gals tiek ievadīts auss ejā, bet platākais – aizdedzināts. Metodes piekritēji apgalvo, ka liesmas radītais siltums veido vakuumu, kas savukārt palīdz no auss "izsūkt" sēru, kā arī citus netīrumus, kas sakrājušies auss dobumā.

Taču – pie tā vēl solījumi neapstājas. Ausu sveču tirgotāji mēdz norādīt, ka šāda "ārstēšanās" palīdz ne tikai atbrīvoties no tā saucamā sēra korķa, bet arī novērst hroniskas ausu problēmas, tinītu (troksnis ausīs), mazināt saaukstēšanās un gripas simptomus, sāpes kaklā, kā arī stresu un galvassāpes. Vai tiešām vienā galā aizdedzinātā caurulīte var palīdzēt tik komplicētu problēmu risināšanā un ar sev piedēvēto īpašību kopumu ierindojas brīnumlīdzekļu sarakstā? Zinātne šādu drosmīgu pieņēmumu noraida.

Iespējamās sekas: nosprostojumi, auss iekaisums, dzirdes pasliktināšanās

Otolaringoloģes Inese Daine-Loža un Rudīte Pivņenko skaidro, ka ausu sveces – tā ir nesaprotamas funkcijas metode. Lai gan piekritēji apgalvo, ka tās degšanas laikā rodas negatīvs spiediens, kas sēru izvelk no ārējās auss ejas, zinātne šo versiju nav apstiprinājusi. Arī otrai versijai, ka sveces degšanas laikā sērs sašķidrinās, lai var labāk izvadīties no auss ejas, apstiprinājuma nav, norāda speciālistes.