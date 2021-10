Bērnu psihosomatika. Lieciet mierā mātes!

Reizēm slimības vienkārši ir slimības. Mēdz būt tā, ka stress pazemina imunitāti. Bet stress nav tikai psihisks, bet arī fizisks. Pārsalšana vai pārkaršana, spilgta gaisma, troksnis, vibrācija, sāpes u.tml. – arī tas viss organismam sagādā stresu organismam, jo īpaši bērna. Tāpat stress nav sinonīms sliktajam (lasi – distress un eistress), izsmelt un pāratslābināt organismu var arī ļoti pozitīvi notikumi un pārsteigumi. Turklāt, ja bērns apmeklē bērnudārzu vai skolu, viņš visu laiku ir vīrusu un bakteriālās inficēšanās riska zonā. Ja bērnudārzā kādam ir vējbakas vai virtuvē ir kāda zarnu nūjiņa, vai tas liecina par to, ka mamma ir projicējusi savas psiholoģiskās problēmas? Vai tas stāsta par to, ka saslims tikai tie bērni, kuriem ģimenē ir nelabvēlīgs psiholoģiskais klimats? Manā praksē ar alerģiskām saslimšanām bija gadījums, kad mamma ilgi meklēja slēptos aizvainojuma un ambivalentu jūtu iemeslus pret bērna tēvu, ar kuru bija šķiršanās procesā. It kā saikne bija acīmredzama – jo bērnam izsitumi radās nelielu laiku pēc tikšanās ar tēti. Taču viņa nespēja atrast šādas jūtas, jo abi šķīrās pēc abpusējas vienošanās. Tikšanās ar vecākiem nesniedza nekādas aizdomas, bet sarunā ar bērnu noskaidroju, ka tētis visās tikšanās ar meitu viņu dāsni cienāja ar šokolādi. Bet, lai mamma nerātos, tas bija viņu mazais noslēpums. Vienkārši jāpieņem fakts, ka reizēm slimības vienkārši ir slimības.

Reizēm slimības ir sekas psiholoģiskām problēmām ģimenē. Ir dažādas ģimenes, atšķirīgi nosacījumi tajās, ienākumu daudzums, izglītība u.tml. Mēdz būt nepilnas ģimenes, mēdz būt arī "pārpildītas" – ar vecmāmiņām, vectētiņiem vai kad vienā teritorijā dzīvo vairākas ģimenes, piemēram, brāļu un māsu. "Pārpildītās" ģimenēs bērniem ir pārāk daudz modeļu un uzstādījumu variantu savstarpējo attiecību veidošanā, tiesībās, pienākumos, nepilnās – tieši otrādi. Bieži vien, kad no pārpildītības un no nepiepildītības rodas konflikti. Slēptie un redzamie, tie ir praktiski jebkurā ģimenē, un var ietekmēt bērna veselību gan tiešā, gan netiešā veidā.



Pēc kādiem aspektiem var rasties aizdomas, ka bērna saslimšanai ir psihosomatisks rakstus?



Bērns ir vecumā līdz trim gadiem, īpaši gadījumos, kad viņš tiek zīdīts un vairumu sava laika pavada tikai ar vienu aprūpes personu. Saslimšana sākas pēkšņi, bez īpašiem priekšvēstnešiem un bez sevišķiem apstākļiem (ja vien tie nav helminti). Slimībai ir tendence atkārtoties (ir bērni, kas regulāri slimo ar angīnu, citi – ar otītu u.tml.). Slimība norit viegli un ļoti ātri vai, tieši otrādi, ļoti ievelkas.



Šie aspekti var norādīt uz radušās slimības psihosomatiskajiem iemesliem, bet – ne obligāti. Piemēram, ģimenē, kur bērnam aizliedz izpaust negatīvās emocijas (raudāt, kliegt, dusmoties u.tml.), angīna var būt sava veida iespēja parādīt vecākiem, ka klusēšanā, apgrūtināta elpošana un rīšana (kas arī notiek, kad apspiež bērna histēriju) u.tml. – nav normāla, tā tad nav jābūt.

Foto: Shutterstock

Tomēr mēdz būt tā, ka bērns slimo ar angīnu ģimenē, kurā ir atļauts izpaust savas emocijas un pieņemts apspriest un izrunāt problēmas. Tad tas vēstī par to, ka kakla rajons vienkārši pēc bērna konstitūcijas ir vājā vieta organismā, tādēļ jebkurš nogurums, saspringums "sit" pa kaklu.

Ģimenes gadījuma izskatīšana psihosomatikas speciālistam palīdz noteikt, vai patiešām slimošanai ir psiholoģisks iemesls vai tā tam ir kāds fizioloģisks pamats. Reizēm slimības neapzināti projicē paši bērni, lai gūtu zināmu labumu. No agras bērnības atvase pamana, ka slimojošajam ir zināmi atvieglojumi un labumi saldumu, uzmanības, papildus miega un multfilmu veidā. Jo vecāks bērns kļūst, jo vairāk ir viņš izmanto ar slimošanu no kaut kā izvairīties – nebraukt pie vecmāmiņas, neiet uz bērnudārzu, izlaist kontroldarbu, uzlikt savu darbu kādam citam u.tml. Visi šie varianti maz ir atkarīgi no mammas psiholoģiskā stāvokļa un tos ir viegli atpazīt, tos var labi izskaidrot un koriģēt.

Reizēm slimības veicina aleksitīmija (nespēja atšķir jūtas no ķermeniskām sajūtām) vai reakcija uz tabu. To nav tik viegli atpazīt, bet to būtu svarīgi izdarīt. Ja cilvēkam nav pietiekam vārdu krājums, nav prasmes paust jūtas ar vārdu palīdzību un nav elementāras izpratnes par kādām saiknēm un procesiem pieaugušo pasaulē, bērns pauž savus pārdzīvojumus caur ķermeni. Parasti šie pārdzīvojumi saistīti ar tādām "neapspriežamām" vai "noslēpuma" tēmām kā nāve, zaudējums, sekss, vardarbība (psiholoģiskā, fiziskā, ekonomiskā u.c.). Nav iespējams pret to nodrošināties un, kā rāda prakse, no vardarbības cieš arī bērni, ar kuriem vecāki ir apsprieduši šādus jautājumus, gan bērni, ar kuriem par to nav runāts. Pirmie zvaniņi par to, ka kaut kas nav tā, kā vajag, var būt krasas izmaiņas uzvedībā, sekmēs, nakts murgi, nakts urīna nesaturēšana u.tml.

Reizēm slimības bērniem ir no paaudzes paaudzē. No vecvecmammas vai vecvectēva, bet nevis psiholoģiskā klimata dēļ. Psiholoģijas teorija par patoloģiskajiem foniem, kas nododas, jūs droši vien būsiet lasījuši. Mantojumā no senčiem mēs saņemam ne tikai vajadzīgos un palīdzošos uzstādījumus un prasmes, bet arī tādus, kuri zaudējuši savu vērtību un nozīmi, un reizēm pat pārvērtušies destruktīvos (piemēram, badu cietušo senču uzstādījums par uztura krājumiem, kas veicina aptaukošanos bērnībā). Saikni ar pagātnes notikumiem koriģēt ir diezgan sarežģīti, jo ģimenē nav īpašu konfliktu, mamma ir psiholoģiski stabila u.tml.



Reizēm bērnu slimības ir iedzimtas. Gadās, ka vecākiem, kuri dzīvo amorālu dzīvesveidu (pārlieku lieto alkoholu, smēķē u.tml.), piedzimst pilnīgi vesels bērns. Un mēdz būt, ka ilgi gaidīts mazulis, nēsāts ar mīlestību un rūpēm, piedzimst slims. Kādēļ tā notiek, droši vien neviens nezina. Ne ārsti, ne psihologi, ne mācītāji, visi tikai izsaka minējumus un versijas, kas izslēdz viena otru bieži vien.