BKUS mediķi aicina Saeimas deputātus ar likumu aizliegt elektronisko cigarešu tirdzniecību

Bērnu slimnīcas ārsti aicina 14. Saeimas deputātus pieņemt grozījumus "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā", kas ierobežos šo produktu pieejamību.

6. decembrī Saeimas Sociālo un darba lietu komisija izskatīs grozījumus "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā".

Grozījumi paredzētu aizliegumu ražot un izplatīt elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus ar aromatizētājiem (tabakas aizstājējprodukti – produkti, kas, neatkarīgi no tā, vai satur nikotīnu, izmantojami līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, bezdūmu tabakas izstrādājumi, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes).

Bērnu slimnīcas virsārste, bērnu pneimonoloģe Renāte Snipe norāda, ka bērni un jaunieši, kuri izmēģina tā saucamās elektroniskās cigaretes, tvaicējamās ierīces un citus tabakas aizstājējproduktus, jo īpaši dažādu zīmolu krāsainos un smaržīgos izstrādājumus, neapzināti pakļauj sevi nikotīna atkarības riskam. Pēdējo pāris gadu laikā gan vecāki un izglītības iestāžu pārstāvji, gan veselības aprūpes speciālisti medijos ir atkārtoti pauduši pārliecību par nepieciešamību stingrāk kontrolēt un arī aizliegt šo ierīču izplatīšanu. Tās ir kaitīgas ne vien to lietotājiem, bet arī apdraud globālo progresu cīņā pret tabakas izplatību, tā vietā veicinot jaunas no nikotīna un smēķēšanas procesa atkarīgas paaudzes attīstību.

"Nikotīns ir viena no spēcīgākajām atkarību izraisošajām vielām. Jo agrākā vecumā jaunietis vai pat bērns to izmēģina un sāk lietot, jo lielāks risks, ka attīstīsies atkarība. Nikotīna atkarība pazemina spēju koncentrēties, pazemina motivāciju, rada garastāvokļa svārstības, kā rezultātā cieš jau tā trauslā jauniešu mentālā veselība. Jāņem vērā, ka atkarība veidojas ne tikai no nikotīna, bet arī no procesa. Tabakas aizstājējprodukti, kas izskatās un tiek reklamēti teju kā stilīgi aksesuāri ar patīkami smaržojošajiem aromatizētājiem, ir īpaši saistoši un līdz ar to – bīstami – bērniem un jauniešiem, jo nereti tiek uztverti arī kā statusa simbols," norāda Bērnu slimnīcas virsārste Renāte Snipe.

Grozījumi likumā pasargās jaunāko sabiedrības daļu no atkarības veidošanās, sirds un asinsvadu, plaušu, kā arī onkoloģisko slimību attīstības nākotnē. Sirds un asinsvadu slimības ir visbiežākais nāves cēlonis Latvijā, un tabakas aizstājējproduktu pieejamības ierobežošana ir viens no soļiem, kā mirstības līmeni nākotnē mazināt. "Nozares lobijs ir būtiski veicinājis brīvu šo ierīču pieejamību un diemžēl likumdošanas process nav ticis līdzi tabakas aizstājējproduktu variācijām un pozicionējumam tirgū," piebilst Renāte Snipe, aicinot Saeimas deputātus atbildīgi izvērtēt likumprojektu un pieņemt pēc iespējas stingrākus ierobežojumus elektronisko smēķēšanas ierīču izplatīšanā.

Agrīna atkarības veidošanās ir īpaši bīstama un grūti ārstējama, tādēļ Bērnu slimnīca mudina arī vecākus pievērst uzmanību bērnu paradumiem. "Ja regulāri jūtat saldenu smaržu vai atrodat kādu tabakas vai nikotīna izstrādājumu vai beztabakas smēķēšanas ierīci, runājiet ar bērnu – noskaidrojiet, vai viņš lieto šos izstrādājumus un nepieciešamības gadījumā vērsieties pie Bērnu slimnīcas narkologa," aicina Renāte Snipe.