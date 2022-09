Brīdinošas pazīmes, kas var liecināt – naktīs griez zobus

Vakara cēliens parasti ir dienas mierīgākais laiks – atvēlam laiku kādai relaksējošai nodarbei, pamazām laižamies sapņu valstībā un ar cerībām lūkojamies uz spēka pilnu jaunu dienu. Taču, ja naktīs klātesoša zobu griešana, šis sapņainais scenārijs, visticamāk, nav stāsts par tevi. Rezultātā no saldā miedziņa pāri paliek vien sāpes, problēmas ar mutes veselību un varbūt pat manāms nogurums…

Zobu griešana jeb, kā to medicīniski dēvē, bruksisms ir viens no biežākajiem zobu nodiluma un jutības cēloņiem. "Zobu veselība atsevišķi var ietekmēt veselību kopumā," portālam "Huffington Post" sacījusi Floreta Kufeja-Terija, "Robert T. Freeman Dental Society" prezidente. Ja esi hronisks zobu griezējs, iespējamas iedzīvoties likstās, sākot no nepieciešamības mainīt uztura paradumus un beidzot ar stresa saasinājumiem.

Neapšaubāmi, ja katru nakti iemiedz pie mīļotā cilvēka sāniem, visticamāk, viņš tevi par šo ieradumu jau informējis – arī tad, ja pats to nemaz nenojauti. Taču ne visi par zobu griešanu nakts laikā ir lietas kursā – jo īpaši tad, ja dzīvo vieni. Lūk, sešas pazīmes, kas par to var liecināt, kā arī ieteikumi tālākām rīcībām.

Galvassāpes

Pamostoties ar galvassāpēm, lielākoties ir pāris klasiski skaidrojumi – vai nu nogulēts par ilgu, vai arī iepriekšējā naktī par daudz malkoti grādīgie dzērieni. Taču, ja konkrētajai situācijai neatbilst neviens no šiem scenārijiem, meklējot iemeslu, nākas jau tā sāpošo galvu palauzīt vēl vairāk. Varbūt pie vainas zobu griešana? "Smile Services DC" īpašnieks Alberts Kombs sacījis, ka zobu griešanas procesā radītā spiediena dēļ patiesi var rasties galvassāpes.

Eksperts piebilst, ka caur galvassāpēm ķermenis cenšas atgūties no lielā spiediena, kas nakts laikā pārdzīvots. Ja galvassāpju iemesls ir zobu griešana, visbiežāk sāpes izstarojas deniņos un ausu virzienā.

Sāpes žoklī/saspringums

Ņemot vērā, ka no zobu griešanas pirmie un vistiešākie "cietēji" ir mutes un žokļa muskuļi, sāpes to apvidū ir pat ļoti reālas. Kufeja-Terija uzsver, ka tās var ilgt no dažām minūtēm līdz pat vairākām stundām, taču visspēcīgākās parasti ir uzreiz pēc acu atvēršanas jaunai dienai.

Mosties ar sāpēm žokļa apvidū nav norma. Ja to novēro regulāri, pēc iespējas ātrāk vērsies pie sava zobārsta.

Zobu sāpes

Šī ir visacīmredzamākā pazīme, taču noteikti pieminēšanas vērta – ja pēc mošanās izjūtamas pamatīgas zobu sāpes, kā arī zobi kļuvuši manāmi jutīgāki, ļoti iespējams, vainas cēlonis ir bruksisms. Marjana Mokhadama, "New York University's College of Dentistry" profesore uzsvērusi, ka zobu sāpes ir diezgan skaidra pazīme zobu griešanai, tātad iemesls, lai apmeklētu speciālistu.

Redzams nodilums

Moghadama skaidro – ilgstoši griežot zobus, tie var mainīt savu struktūru, un tā ir viegli pamanāma pazīme. Zobiem nodilstot un emaljai kļūstot plānākai, zobos var veidoties plaisas, kā arī mainīties to jutība. Jāatzīmē, ka uzmanība būtu jāpievērš arī zobu nobīdei – ja izskatās, ka kāds vai vairāki zobi nedaudz pavirzījušies uz priekšu vai atpakaļ, iespējams, tik mierīgs nakts laikā nemaz neesi.

Jutība pret karstu un aukstu

Zobu griešana atstāj sekas ne tikai uz veselību un pašsajūtu, bet arī ikdienas izvēlēm. Ļoti iespējams, uzkrītoši nākas atteikties no karstiem vai ļoti aukstiem ēdieniem un dzērieniem, jo pretējā gadījumā sāpes ir neizturamas. Kā uzsver Kombs, šī arī var būt viena no pazīmēm, ka naktīs tiek griezti zobi.

"Tas saistīts ar faktu, ka zobu griešanas dēļ tajos rodas plaisas. Un šīs smalkās līnijas ir gandrīz tiešākā piekļuve zoba nervam," norāda eksperts. Ja, iedzerot glāzi auksta ūdens, tam ir tieša iespēja iekļūt spraugā, tu momentāni izjutīsi lielāku vai mazāku diskomfortu sāpju veidā.

Miegainība dienas laikā

Lai arī cik dīvaini tas nešķistu, zobu griezējam pat var nebūt ne mazākās aizdomas, ka viņam šis paradums ir raksturīgs. Un tieši tāpēc viņam pat var neienākt prātā, ka miegainības iemesls meklējams faktā, ka vairākas reizes nakts laikā pats sevi uzmodinājis. Kāpēc šāda rīcība? Kombs skaidro, ka iemesls var būt diskomforts, sāpes vai arī vienkārši traucēts naktsmiers nemitīgo mutes kustību dēļ.

Ir aizdomas? Marš pie zobārsta!

Eksperti norāda, ka gala slēdzienu, izsverot visus simptomus, spēs uzstādīt zobārsts, kurš tad arī pielāgos vispiemērotāko ārstēšanās scenāriju – sākot no zobu kapēm un beidzot ar praksēm stresa novēršanai. Ņemot vērā, ka stress ir viens no galvenajiem iemesliem, kas veicina zobu griešanu, ir svarīgi maksimāli censties no tā atbrīvoties, piemēram, veltot laiku meditācijai vai dodoties pastaigās svaigā gaisā.

Svarīgi ir atbrīvoties no ieraduma košļāt dažādus priekšmetus, piemēram, zīmuļus vai pildspalvas. Ieteicams arī izvairīties no pārmērīgi biežas košļājamo gumiju lietošanas, jo tā ļauj žokļa muskuļiem vairāk pierast pie sakošanas procesa, veicinot zobu griešanu.

Vēl citus ieteikumus, kā atbrīvoties no paraduma, atradīsi šajā rakstā.