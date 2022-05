Būt laimīgam – tas ir vienkārši! Pieci principi, kas nekad neiziet no modes

Biežāk mēs esam pieraduši koncentrēties uz grūtībām un justies nelaimīgi. Mums šķiet, ka dzīve ir pilna pārbaudījumu un netaisnības. Pat ja neatgadās nekas traģisks, mēs prasmīgi no "pirksta izzīžam" problēmu. Taču medaļai vienmēr ir divas puses. Ja izdosies mainīt pieeju, tu sapratīsi, ka laime ir daudz tuvāk, nekā šķiet.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Esi pateicīgs par to, kas tev ir

Neraugoties uz iedomātām vai reālām problēmām, kuras tu patlaban piedzīvo, vienmēr ir cilvēki, kuri atrodas daudz sarežģītākā situācijā, savā blogā "Penserchanger" uzsver neirolingvistiskās programmēšanas (psihoterapijas un praktiskās psiholoģijas nozare) speciālists Adams Fartasi. Viņš mudina paturēt galvā, – pat ja tev patlaban šķietami ir pavisam neizturama situācija, kādam ir vēl sliktāk.

Piemēram, cilvēks žēlojas, ka viņam ir ļoti mazs mājoklis dzīvošanai. Bet cik cilvēkiem vispār nav savu māju! Viņi ir spiesti nakšņot uz ielas pat ziemā. Tiem, kuri sūkstās par darba zaudējumu, būtu lietderīgi parunāties ar cilvēku, kurš, piemēram, ir zaudējis kāju autoavārijā. Ja tev ir apnikuši mūžīgi vaimanājošie un kaitinošie vecāki, padomā par tiem, kuri ir bāreņi. Secinājums; mācies būt pateicīgs par to, kas tev ir. Esi pateicīgs par to, ka dzīvo, ka vari elpot un redzēt sauli katru dienu. Pasaki liktenim paldies par tām grūtībām, kuras pa ceļam piedzīvo: to pārvarēšana padara tevi stiprāku un labāku!

Koncentrējies uz ideāliem, nevis problēmām

Vairums cilvēku tērē milzu enerģiju, lai atrisinātu tā dēvētās problēmas. Tas viņus piespiež koncentrēties uz negatīvo, piešķirot tam visam nevajadzīgi lielu nozīmi, un galvā iestrēgst visādas muļķīgas domas. Tā vietā, lai bezgalīgi pārcilātu iedomātas vai reālas problēmas, atceries par ideāliem un sapņiem. Tādai pozitīvai pieejai ir trīs priekšrocības:

Tu sāc domāt par iespējām, nevis ierobežojumiem;

Uzdodot sev nopietnu jautājumu, ko tu vēlies, tu precīzāk spēsi noteikt mērķus;

Domājot par labāku vai ideālo dzīvi, tu pārslēdzies uz pozitīvāku domāšanu. Šāda attieksme palīdz tikt galā ar grūtībām un pārvarēt šķēršļus, kas parādījušies tavā ceļā.

"Es nemudinu pilnībā ignorēt problēmas. Vienkārši pārslēdzies no pasīviem negatīviem pārdzīvojumiem uz konstruktīvu pieeju risinājumu meklēšanai. Piemēram, tev ir liels parāds. Tā vietā, lai saistībā ar to visu laiku ļautos pārdzīvojuma emocijām, meklē iespējas, kā nopelnīt vairāk naudas. Ja tevi neapmierina tavs darbs, domā par to, uz ko citu to nomainīt. Ja tev apkārt ir vieni pesimisti un īgņas, atrodi jaunu kompāniju, kurā būs cilvēki ar pietiekami labiem un veselīgiem iekšējiem resursiem. Ja esi vientuļš, iedomājies sevi kā ideālo partneri kādam," uz rīcību mudina Fartasi.

Piepildi dzīvi ar jēgu

Atrast dzīves jēgu, savu misiju, – ir ļoti svarīgi, lai dzīvotu laimīgi un jēgpilni. Diemžēl, daudzi par to neaizdomājas: eksistē un nemaz neuzdod jautājumu, bet kamdēļ gan tas viss?! Aizdomāšanās par patieso dzīves mērķi palīdzēs sevī atbrīvot radošo potenciālu.

Izvēlies laimi kā dzīvesveidu

Esi nokļuvis kādā sliktā situācijā un nekontrolē notikumu attīstību? Tas atsaucas uz tavu noskaņojumu, domām. Tu burtiski slīdi negatīvismā vai pakāpeniski un ar smaidu sejā esošās problēmas pārveido iespējas? Izvēle ir tavās rokās: mūžīgi žēloties par likteni vai spēlēt ar tām kārtīm, kuras tev ir piespēlētas. Vai nu tu iejūties upura lomā un ciet šajā situācijā, vai arī transformē to enerģijā, kura vedīs tevi uz priekšu.

Nedomā: "Bet, ja nu...". Labāk saki: "Nākamreiz..."

Daudzi iesaucas: "Bet kas būtu, ja es būtu rīkojies, izdarījis, pateicis to citādi?! Ja nu vienīgi..." Iedomāts problēmas risinājums neaizvāks to no reālās dzīves. Nav vērts dzīvot šādā noskaņojumā. Labāk palīdzi sev, uzdodot citu jautājumu: kas man būtu jādara nākamreiz, lai nenokļūtu šādā situācijā? Tādā veidā tu spersi soli uz priekšu, atkāpsies no sava veida pieķeršanās pagātnes problēmu risināšanai. Tāda konstruktīva pieeja palīdzēs radikāli mainīt savu dzīvi, iesaka speciālists.

Zemāk lasi portāla "Cālis" arhīva rakstus par to, kā būt laimīgam un kas mums traucē par tādiem kļūt.