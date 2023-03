Caur virtuvi un sporta zāli: padomi tvirtākām formām un svara samazināšanai

Pavasaris savā bagāžā ved jaunu entuziasma vilni, proti, ja pēc Jaunā gada apņemšanās dzīvot veselīgāk un sportot vairāk sairusi pa vīlēm, vasaras pietuvošanās tai palīdz atdzimt kā fēniksam no pelniem. Jautājums par ķermeņa aprišu uzlabošanu izvirzās prioritāšu augšgalā, un, kā nu ne, – drīzumā sportošana svaigā gaisā kļūs aizvien ērtāka un vieglāka, kā arī straujiem soļiem tuvojas veselīga uztura balstu – vietējo augļu un dārzeņu sezona!

Noteikti esi kādreiz dzirdējis, ka ceļš uz plakanu vēderu, svara samazināšanu un veselības sakārtošanu sākas virtuvē. Tā ir tīra un balta patiesība ar svarīgu piebildi – pieturas punktam šajā ceļā jābūt fizisko aktivitāšu izskatā. Ja ziemā vēl varam aizbildināties ar sliktajiem laikapstākļiem, tad pavasaris (jā, agrāk vai vēlāk tas atnāks uz palikšanu!) vairs šādus argumentus nepieņem.

Svara samazināšana un tievēšana ir plaša tēma, kurā vienu "recepti" grūti atrast, taču vadlīnijas tomēr ir un paliek visiem vienas. Atceries, ka šis nav sprints, bet gan maratons – ja vēlies atvadīties no liekajiem kilogramiem uz neatgriešanos, iespējams, vislielāko motivāciju tev dos līdzcilvēku pieredzes stāsti. Tie, kuriem ne tikai izdevies notievēt, bet arī saglabāt formu ilgtermiņā!

Turpinājumā esam apkopojuši aktuālākos rakstus par svara zaudēšanu un tievēšanu – ko ēst, kā vingrot, kam noteikti neticēt un kādus paradumus ieviest, lai ķermeni savestu kārtībā.

Patiesie tievēšanas mērķi – kuri palīdz un kuri var likt vilties



Cilvēki bieži vien nolemj samazināt svaru pirmajā janvārī vai pirmdienā. Tomēr daži šo solījumu netur pat pirmo nedēļu. Lietuvas Medicīnas diagnostikas un ārstniecības centra psihiatrs un psihoterapeits Ēriks Stankūnas komentē, kāpēc tā notiek un kas var slēpties aiz mērķa "līdz noteiktai dienai zaudēt 10 kilogramus".

Deviņas lietas, kas jāiekļauj pirkumu sarakstā, ja vēlies zaudēt svaru

Pavasaris ir klāt, un ideja pazaudēt ziemā uzēstās nastiņas – arī. Drīz vien aktuālākais jautājums būs, nevis kā to vislabāk, bet visātrāk izdarīt – nekā jauna! Ātri diemžēl tas nenotiek, un sev pāri darīt nevajag. Trakas diētas, skarba disciplīna nestrādā, raksta portāls "EatingWell" pēc sarunām ar vairākiem dietologiem.

Nomest svaru un noturēt rezultātu vairākus gadus – kā viņām tas izdodas

Diezgan paredzami starp jaunā gada mērķiem ne vienam vien ir svara nomešana. Plānojot gada ieskrējiena tēmas, piedāvāju kolēģiem izstāstīt kādus pieredzes stāstus par to, kā izdevies veselīgā veidā nomest svaru, – iedrošinājumam, ka tas var izdoties. Un viena kolēģe iesaucās – aha, notievēt jau izdodas, bet es gribu redzēt pieredzi, kad izdodas jauniegūto svaru noturēt vairākus gadus! Sacīts – darīts.

'Nomest' 10 kilogramus 10 dienās? Uztura speciālistes kliedē mītus par populārām diētām



"Jauns gads, jauns es!" – klāt janvāris, kad cilvēki apņemas izmainīt sevi uz labu. Bieži vien apņemšanās saistīta ar fiziskās formas uzlabošanu – vairāk sportot, ēst veselīgāk un nomest svaru. Taču tad, ja tavs uztura speciālists ir internets, var arī "iebraukt auzās". Vai svaru var "nomest" ātri, un kādi tam riski? Kas ir asinsgrupu diēta? Vai pārtrauktā gavēšana ir veselīga uztura prakse? Labās un sliktās kalorijas – patiesība vai mīts? Podkāstā "Zinātne vai muļķības" viesojas Rēzeknes slimnīcas uztura speciāliste un populārā veselīga uztura konta "Uzlabo" veidotāja Viktorija Zakarkeviča, kā arī uztura speciāliste, bloga "Ksenijakomente.com" autore Ksenija Andrijanova.

Uzbaroties un notievēt. Eksperimenti 'svara šūpolēs'

Ķermeņa svara mazināšana un noturēšana prasa zināmu ieguldījumu un rūpes par sevi. Pasaulē un arī Latvijā ir dažādu profesiju pārstāvji, kas speciāli piedzīvojuši svara svārstības – pieņēmušies svarā vai/un notievējuši, katrs ar savu motivāciju. Fitnesa trenere Sintija Katkeviča speciāli pieņēmusies svarā par 10,9 kilogramiem un pēc tam no tiem tikusi vaļā – lai labāk izprastu klientus ar lielāku svaru, viņu emocionālo un fizisko stāvokli. Zināms šoks bijis jau pirmajā "brīvēšanas" nedēļā! Kas viņu pārsteidzis šajā pieredzē, kas bijis vieglākais un grūtākais? Ko no tā viņa iesaka citiem neatkārtot? Ieskatīsimies piemēros no pasaules, kā ar "svara šūpolēm" vai īpašiem ēšanas eksperimentiem cilvēki vēlējušies nodot kādu vēstījumu. Ko uzskata par straujām svara izmaiņām un kāds ir veselīgs tievēšanas ātrums, jautāsim uztura speciālistei Lizetei Pugai.

Fizioterapeita ieteikumi, kā samazināt lieko svaru un sākt vingrot

"Esmu izmēģinājusi visu, gan diētas, gan vingrošanu un nekas nesanāk," tā ir biežākā atbilde no cilvēka, kurš cīnās ar lieko svaru. Ne vienmēr ir saprotama un zināma pareizā shēma, kas nepieciešama ķermeņa svara samazināšanai. Cilvēks nomoka sevi ne tikai ar diētām un badošanos, bet arī ar vingrošanu un citām dažāda veida fiziskām aktivitātēm, kas palielina noguruma sajūtu un rada spēku izsīkumu.

Diētām nē! 10 intuitīvās ēšanas principi

Intuitīvā ēšana ir pieeja svara zaudēšanai un uzturēšanai, kuras mērķis ir izbeigt šausmīgo diētu dzīvesveidu un mudināt būt mierā ar ēdienu. To panāk, ievērojot desmit intuitīvās ēšanas principus. Tie ir skaidri formulēti un tas palīdz ieraudzīt, kā tie var darboties ikdienas dzīvē.

Bez sevis šaustīšanas un striktiem aizliegumiem. 12 principi veselīgam svaram ilgtermiņā

"Ne viens vien cilvēks vēlas samazināt savu svaru. Un labi zināms, ka daudzi, ievērojot diētu, vēlāk piedzīvo fiasko," tā raksta psiholoģe Kendisa Seti portālā "Therapy Route". Viņa cilvēkiem vēlas ierādīt citu ceļu – kā mainīt dzīvi, uzlabot veselību un normalizēt svaru, mainīt domāšanu. Tādā veidā, kur cilvēks var just kontroli, pašapziņu un principiem, ko ir iespējams ievērot visas dzīves garumā.

Uzņemam un tērējam! Svarīgākais par kalorijām

Kalorijas – vārds, kas ikdienā seko ik uz soļa. "Cik šajā kūciņā ir kaloriju?" un "Tu noteikti uzņem vairāk kaloriju, nekā patērē" ir tikai dažas no frāzēm, kas apvij ar ķermeņa svaru un pilnvērtīgu organisma funkcionēšanu saistītās kalorijas. Šoreiz no "Cālis" arhīva lādes esam izcēluši svarīgāko par tām.

Atkal tievē? Kā svaru traucē vai palīdz zaudēt zemapziņa

Vai esi kārtīgāk padomājis, ka tas, kā tu formulē savu apņemšanos, būtiski ietekmē īstenošanos? Tu apņemies zaudēt svaru, sākt sportot vai beigt smēķēt, taču nekas no tā neizdodas? Atslēga ir vienkārša – formulējums ir jāizvēlas ne tikai ar prātu, bet ir arī jāieklausās, ko saka zemapziņa. Šis process tiek dēvēts par prāta un zemapziņas sinhronizāciju.

Pieci fakti par vielmaiņas paātrināšanu, kas var palīdzēt zaudēt svaru

Tas, cik viegli vai grūti mums ir atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, ir atkarīgs no daudziem faktoriem, ieskaitot vielmaiņu. Pastāv uzskats, ka tas, cik ātra ir vielmaiņa, ir atkarīgs tikai un vienīgi no iedzimtības, taču tā nebūt nav. Viss, ko mēs darām ikdienā, ietekmē organisma darbību. Uzlabot iespējams arī vielmaiņu, bet ir svarīgi zināt, kā to izdarīt.

Samazināja svaru par 50 kilogramiem un... 'viss sagāja riepā'

Lasītāja jautā: "Man izdevās tikt vaļā no 50 liekajiem kilogramiem. Taču "viss sagāja riepā" – proti, nu esmu tieva, bet vēdera daļa ir apaļa. Kādēļ tā?"

Aizmirsti par diētu! Ieradumi, kas palīdzēs atbrīvoties no liekā svara

Nereti cilvēkiem ir priekšstats, ka notievēt var, ja stingri ierobežo atsevišķus produktus, badojas, uzņem mazāk kaloriju. Lietuviešu dietoloģe Vaida Kurpiene atgādina, ka diētai jāpalīdz veidot un ievērot veselīga uztura principus un tādējādi uzlabot pašsajūtu.

Netici mītiem! Zinātniski pamatoti padomi svara zaudēšanai

"Pulverītis, ar kura palīdzību zaudēsi svaru nedēļas laikā", "izmēģini šo diētu un nomet liekos taukus" – cik gan bieži nenākas dzirdēt šādus un līdzīgus izteikumus par svara zaudēšanu. Diemžēl lielākoties šo "brīnumlīdzekļu" pamatā nav zinātnisku pierādījumu, tāpēc var gadīties piedzīvot vilšanos, uzkāpjot uz svariem un saprotot, ka itin nekas nav mainījies.

Vai miegs 'dedzina' kalorijas?

Kad runa ir par kalorijām, to tērēšanas aspektā vienmēr pirmajā vietā ierindojas fiziskās aktivitātes. Taču – vai kalorijas "dedzinām" arī miega laikā? Atsaucoties uz "PNAS" veikto pētījumu, "Live Science" vēsta, ka mūsu smadzenes var izmantot pat 20 procentus uzņemto kaloriju dienā, procesam nebeidzoties arī nakts laikā.

Izplatītākās kļūdas un vērtīgi ieteikumi cīņai ar liekajiem kilogramiem

Liekais svars ir viena no aktuālākajām veselības problēmām mūsdienās, jo tā apmēri pēdējos gados ir ievērojami pieauguši. Tā kā arvien vairāk un vairāk cilvēku cieš no aptaukošanās un liekā svara, aktuāls ir jautājuma arī par to, kā no tā atbrīvoties. Tas nav nepieciešams izskata, bet gan veselības dēļ, jo ievērojams daudzums lieko kilogramu palielina dažādu slimību un veselības problēmu risku.

Kā vide ietekmē svara pieaugumu vai tā zudumu

Svara zaudēšanas kontekstā parasti runājam par fiziskajām aktivitātēm un uzturu, taču šim sarakstam noteikti jāpievieno demogrāfiskie, biheiviorālie, sociālie un vides faktori. Kā vide veicina vai nomāc svara zaudēšanu?

Rīta paradumi, kas palīdzēs uzlabot ķermeņa aprises

Kad runa ir par svara samazināšanu, katram ir savi mērķi – viens sasniegs virsotni pēc atbrīvošanās no pāris kilogramiem, kamēr cita plāni var būt daudz grandiozāki. Ja mērķis ir teju ar roku sasniedzams, strikta ēdienkartes pārskatīšana un kardināla dzīvesveida maiņa nemaz nav tik nepieciešama. Kādas šķietami sīkas izmaiņas var palīdzēt sasniegt lielas lietas, apkopojis portāls "HealthLine".

Pietiek ar diviem treniņiem nedēļā. Izplatītākie mīti par fiziskām aktivitātēm

Neskatoties uz iemeslu, kāpēc vēlies uzsākt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, visticamāk pēc pirmā padoma vērsīsies nevis pie speciālista, bet to meklēsi tīmeklī. Lai gan nemītīgi tiek atkārtots un uzsvērts, ka visam, kas rakstīts internetā, ticēt nevar, ir viegli uzķerties uz dažādiem mītiem,tostarp, arī par veselīgu dzīvesveidu, ko daudzi uzskata par patiesiem.

