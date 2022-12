Četri galvenie faktori, kas ietekmē rīta mundrumu

Labs, dziļš un kārtīgs miegs – tā ir brīvdienu bauda. Neizgulējies cilvēks pavisam noteikti nav laimīgs cilvēks, taču pāri visam viņš nespēs nepieciešamajā līmenī noturēt mundrumu – gan no rīta, gan arī visas dienas garumā. Pētot, kas tad īsti lācītim vēderā, zinātnieki noskaidrojuši, kas groza to kaklu, proti, kas ietekmē mūsu mundrumu, raksta "Science Alert".

Jaunā pētījumā zinātnieku grupai izdevies identificēt četrus galvenos faktorus, kas ietekmē pašsajūtu agrās rīta stundās – vai no rītiem aizkaitināmība ņems virsroku un vairākas reizes atliksim modinātāju, vai arī tomēr pat pusdienlaikā par snaudiņu negribēsies domāt. Viņi uzsver, ka šie faktori nav atkarīgi no ģenētikas, līdz ar to līdz konkrētam līmenim var tik modificēti ar mērķi uzlabot rītu kvalitāti.



Publicitātes materiālā pētnieku komanda ar neirozinātnieku un miega pētnieku Rafaelu Vallatu no Kalifornijas universitātē Bērklijā priekšgalā retoriski vaicājusi: "Kāpēc mums, dzīvām būtnēm, dienu no dienas svārstās mundrums? Kāpēc vienu rītu mostamies modri, bet citu tas sagādā grūtības?"

Šajā pētījumā piedalījās 833 cilvēki, no kuriem lielākā daļa bija dvīņi (tas pētniekiem palīdzēja izdarīt secinājumus par ģenētiku). Divu nedēļu garumā tika fiksēta uzņemtā pārtika, fiziskās aktivitātes, miega higiēna, kā arī glikozes līmenis. Tāpat brīvprātīgie noteiktos dienas posmos paši vērtēja savu modrības pakāpi.

Pirmais ietekmējošais faktors – miega profils, proti, gulēšanas ilgums, laika ievērošana un tā kvalitāte. Šajā kontekstā ilgāks miegs un vēlīnāka mošanās saistīts ar labāku mundrumu no rīta. Savukārt otrs vērtētais faktors bija fiziskās aktivitātes iepriekšējā dienā – jo augstāks kustības līmenis (kā arī mazāk fizisko aktivitāšu nakts laikā), jo nepārtrauktāks un netraucētāks bija miegs. Tas prognozēja arī lielāku modrību rītos.

Trešais faktos bija brokastis. Dienas pirmā maltīte, kas bagāta ar ogļhidrātiem, uzlaboja mundruma līmeni. Saglabājot vienādu kaloriju daudzumu visās ēdienreizēs, pētniekiem bija iespēja skrupulozāk pievērsties tam, kas uz šķīvja. Un, visbeidzot, – cukura līmeņa svārstības asinīs pēc brokastīm (izmantojot tīru glikozes dzērienu). Tā paaugstināšanās saistīta ar mundruma krišanos. Citiem vārdiem sakot, tas, kā organisms pārstrādā pārtiku, ir ļoti svarīgi, un pārmērīgs cukura daudzums modrības pieplūdumu negarantē.

Citi faktori, kas ietekmē ikdienas mundrumu, saistīti ar brīvprātīgo dalībnieku garastāvokli un vecumu, taču šie "lielumi" nav tik vienkārši kā gulētiešanas laiks un brokastu šķīvja saturs. "Mūsu izpēte atklāj galveno faktoru kopumu, kas saistīti ar mundrumu, un lielākajā daļā gadījumu tie nav fiksēti. Gluži pretēji – lielākā daļa ir viegli maināmi," atsaucoties uz Vallatu un viņa komandu, raksta "Science Alert".

Lai iegūtu precīzākus datus, pētnieki vēlas turpināt darbu, piebilstot, ka dalībnieku sniegtie vērtējumi par viņu mundrumu netika mērīti ar kādu zinātnisko instrumentu. Jāpiebilst gan, ka šajā gadījumā brīvprātīgie ne tikai ziņoja par savu ikdienas uzvedību, bet arī ieturēja standartizētas maltītes, valkāja viedpulksteņus, kas reģistrēja miegu un aktivitāti, un glikozes līmeņa mērītāju – un tas ir jau daudz vairāk nekā pētījumos, kuru pamatā ir tikai anketu atbildes.

Turpmākajās izpētēs zinātniekiem būs jauns izaicinājums – centies noskaidrot, kā un kāpēc ilgāk miegā pavadītās stundas palīdz uzlabot mundrumu. Protams, ņemot arī vērā, kas katram cilvēkam ir viņa norma. Citos pētījumos jau ir secināts, ka pārāk ilgs miegs tomēr var ietekmēt labsajūtu.

Uzlabojumi miega kvalitātē un mundrums visas dienas garumā ir ārkārtīgi svarīga – jo īpaši tiem, kuru profesijā viena kļūda var būt liktenīga. Šo sarakstu pārstāv, piemēram, ugunsdzēsēji, piloti un ārsti. "Šis jautājums ir ne tikai zinātniski būtisks, bet arī sabiedriski nozīmīgs, ņemot vērā, ka nespēja noturēt modrību visas dienas garumā bieži izraisa ceļu satiksmes negadījumus, darba traumas, kā rezultātā iestājas arī nāves," savā paziņojumā raksta pētnieki.

"Un vēl vairāk – tiek lēsts, ka nepietiekams miegs, kas dienas laikā izraisa modrības traucējumus, nes atbildību arī par produktivitātes zudumu un kavējumiem darbā."

Ja ar augstāk minētajiem faktoriem vēl nav gana, turpinājumā vari izlasīt vēl virkni padomrakstu, kas palīdzēs ne tikai ceļā uz izcilu miegu, bet arī uzlabos modrību un labsajūtu dienas laikā!

