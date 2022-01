Pirmajā brīdī varētu šķist, ka vitamīni tāds bonusiņš vien ir – tos vajag, lai justos labāk. Taču patiesībā bez vitamīniem normāla organisma funkcionēšana nemaz nav iedomājama. Populārākie vitamīni slēpjas zem alfabēta pirmajiem burtiem – A, B grupa, C, D, E un K, un katrs no tiem iesaistās citos organisma procesos. Viens vitamīns palīdz nodrošināt nervu sistēmas darbu, otrs – saglabāt acu veselību, taču teju visu vitamīnu optimālo devu iespējams uzņemt ar gudri saplānotu ēdienkarti. Neskatoties uz to, sava loma ir arī vitamīniem preparātu veidā, kas plašā klāstā aplūkojami aptieku plauktos. Ko ēst, ko dzert, un ko pirkt?

Lai gan pēc sarunas ar draudzeni vai reklāmas stenda nopētīšanas pieturā var rasties sajūta, ka bez vitamīnu papildu uzņemšanas nekāda aršana nebūs, jebkuru uztura bagātināju vai medikamentu lietošanai jābūt mērķtiecīgai. "Veselam cilvēkam, kura uzturs ir caurmērā dažāds un kurš dienā apēd vismaz trīs četrus dārzeņus, arī kādu auglīti, neaizmirst par pilngraudu produktiem, un kuram nav uzsūkšanās traucējumi]u vai citu saslimšanu, vitamīnu deficīts tiek novērots diezgan reti," skaidro sertificēta uztura speciāliste Viktorija Zakarkeviča.

Šī iemesla dēļ pirms došanās uz aptieku un jebkura multivitamīnu kompleksa iegādes nepieciešama speciālista konsultācija, jo uz savu galvu precīzi noteikt, vai uzturā ir vājie punkti, var būt pat ļoti sarežģīti. "Piemēram, cilvēks ar uzturu pietiekami neuzņem labos taukus – uzturā nelieto augu eļļas, neēd riekstus vai sēklas, kas satur daudz E vitamīna. Tad jau varētu domāt, ka šis būs tas Ahilleja papēdis un tam jāpievērš lielāka uzmanība. Bet pamatā cilvēkiem bez veselības traucējumiem papildus lietot vitamīnu kompleksus ir diezgan bezjēdzīgi."

Šajā rakstā katru no populārākajiem vitamīniem noliksim zem lupas un paskatīsimies, kāpēc tas nepieciešams, kas liecina par tā trūkumu un ar kādiem pārtikas produktiem to iespējams uzņemt!

A vitamīns