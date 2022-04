"Pagaidām turpinās drusku tāda "kara laika" medicīna – tāda krīzes laika," par situāciju psihiskās veselības aprūpē saka Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents psihiatrs Māris Taube. Lai arī situācija šajā jomā pēdējo gadu laikā ir uzlabojusies, joprojām ir daudz neatrisinātu jautājumu un pacientiem, meklējot palīdzību, nereti nākas paļauties uz veiksmi.

Par to, kāda tad ir situācija ar psihiskās veselības aprūpi Latvijā, noslēdzot rakstu sēriju "Dārgā psihe", diskutējām ar Veselības ministrijas (VM) Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecāko eksperti Rimmu Beļikovu, ārstu psihiatru Māri Taubi un "Delfi Plus" redaktori Vitu Dreijeri.

Viena no problēmām, kas iezīmējās rakstu sērijā "Dārgā psihe", bija speciālistu nepieejamība reģionos un laiks, ko speciālists var veltīt katram pacientam. Viena no rakstu sērijas autorēm Vita Dreijere stāsta, ka tas parādījies uzrunāto cilvēku stāstos un arī viņai pašai ir nācies piedzīvot smagus brīžus tieši tāpēc, ka valsts apmaksātajiem speciālistiem ir pārāk liela slodze un laiks, ko iespējams veltīt katram pacientam, ir ļoti īss. Tās ir apmēram 15 minūtes. Pie maksas speciālistiem katram pacientam veltītais laiks ir ilgāks, bet tad nāksies šķirties no vairākiem desmitiem eiro, arī rindā būs jāgaida ilgāk.

Kara laika medicīna psihiatrijā

Dreijere neslēpj, ka sirgst ar depresiju. Pērn slimība saasinājās. Viņa devās pie speciālista. Tas bija valsts apmaksāts psihiatrs. "Tad viena psihiatra apmeklējuma laikā es kā uz delnas izbaudīju rakstu sērijā aprakstītās problēmas. Jā, es tiku pie ārsta jau nākamajā dienā. Šajā ziņā viss bija kārtībā."